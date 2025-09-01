പാട്ന: ബിഹാർ കരട് വോട്ടർപ്പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 89 ലക്ഷം വോട്ടർമാരുടെ ആധികാരികതയിൽ പരാതി ഉന്നയിച്ച് കോണ്ഗ്രസ്. ബിഹാർ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷൻ ഓഫിസർക്ക് പരാതികള് കൈമാറി. 89 ലക്ഷം വോട്ടർമാരുടെ പേര് പട്ടികയിൽ ചേർക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കുന്നതും സംബന്ധിച്ച കോണ്ഗ്രസിൻ്റെ പരാതി പരിശോധിക്കുമെന്ന് കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചു.
ഇതു സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർക്ക് കത്ത് നൽകി. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തിൽ ഏകദേശം 89 ലക്ഷം വോട്ടർമാരുടെ ലിസ്റ്റാണ് ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻ്റുമാർ ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൈമാറിയതെന്ന് ബിഹാർ ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫിസർ വിനോദ് സിങ് ഗുഞ്ചിയാൽ അറിയിച്ചു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ നിർദേശങ്ങള് അനുസരിച്ച്, വോട്ടർമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതോ നീക്കം ചെയ്യുന്നതോ ആയ വിവരങ്ങള് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നിയമിച്ച ബൂത്ത് ലെവൽ ഏജൻ്റുമാരുടെ (ബിഎൽഎ) സത്യവാങ്മൂലങ്ങൾക്കൊപ്പം അവർ നൽകുന്ന 'ഫോം 7'ൽ മാത്രമേ നൽകാവൂ എന്ന് കമ്മിഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
തെറ്റായ പേരു വിവരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പരാതികള് ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫിസർമാർക്ക് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് നേരത്തെ സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ബിഹാറിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിലെ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണ (SIR) നിയമത്തിനെതിരായ ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവിൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികൾ നൽകിയ പരാതികള് അതത് ഉചിതമായ നടപടിക്കായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫിസർമാർക്ക് അയയ്ക്കുന്നുവെന്നും കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചു.
അതേസമയം ബിഹാറിലെ 243 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന 90,000ത്തിലധികം പോളിങ് ബൂത്തുകളിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയതായി കോണ്ഗ്രസ് പാർട്ടി അറിയിച്ചു. ഏകദേശം 89 ലക്ഷം പൊരുത്തക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തി. ഇവ അതത് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റുമാർ വഴി ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഓൾ ഇന്ത്യാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി മീഡിയ ആൻ്റ് പബ്ലിസിറ്റി വകുപ്പ് ചെയർമാൻ പവൻ ഖേര പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ ബിഎൽഎമാർ കൂട്ടമായി സമർപ്പിച്ച എതിർപ്പുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഇസി വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു. ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും വിവരങ്ങള് (89 ലക്ഷം പേർ) രേഖപ്പെടുത്താൻ പ്രത്യേക ഫോമുകൾ നൽകിയെന്നും കോണ്ഗ്രസ് പറഞ്ഞു. പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ എസ്ഐആർ ഡ്രാഫ്റ്റ് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ധാരാളം വനിതാ വോട്ടർമാരെ നീക്കം ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു.
വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത എല്ലാ പേരുകളും പരിശോധിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വീടുവീടാന്തരം സന്ദർശനം നടത്തണമെന്നും സമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീകൾ, ദരിദ്രർ, പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ടവർ എന്നിവരുടെ വോട്ടവകാശം നിഷേധിക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചന ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ഖേര ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ 89 ലക്ഷം പൊരുത്തക്കേടുകളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഗൗരവമായി അന്വേഷിക്കുകയും വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തുകയും വേണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
