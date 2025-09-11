ETV Bharat / bharat

ബൈക്കിൽ പിന്തുടർന്നെത്തിയ അജ്ഞാതർ വെടിയുതിർത്തു; ബിഹാറിൽ ആർജെഡി നേതാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു

ബിഹാറിൽ ആർജെഡി നേതാവ് വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. വീടിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള കടയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിനിടെ ബൈക്കിൽ പിന്തുടർന്നെത്തിയ അജ്ഞാതർ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു.

Rajkumar Rai (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 11, 2025 at 10:50 AM IST

പാട്‌ന: ബിഹാറിൽ ആർജെഡി നേതാവ് രാജ്‌കുമാർ റായ് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു. പാട്‌ന രാജേന്ദ്ര നഗർ ടെർമിനലിന് സമീപമാണ് സംഭവം. ബൈക്കിൽ പിന്തുടർന്നെത്തിയ രണ്ട് അജ്ഞാത കുറ്റവാളികൾ നേതാവിന് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. പൊലീസും ഫോറൻസിക് വിദഗ്‌ധരും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി.

സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആറ് വെടിയുണ്ടകൾ കണ്ടെടുത്തതായും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ രണ്ട് കുറ്റവാളികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. മരിച്ച രാജ്‌കുമാർ റായ്‌ റിയൽ എസ്‌റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കർ കൂടിയായിരുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രഘോപൂർ സീറ്റിൽ മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത്.

പുറത്തു നിന്നും വീട്ടിലേയ്‌ക്ക് തിരിച്ചുവരികയായിരുന്നു രാജ്‌കുമാർ റായ്. വീടിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള കടയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിനിടെയാണ് വെടിയേറ്റത്. കുറ്റവാളികൾ ബൈക്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടരുകയും ആറ് തവണ വെടിവെയ്‌ക്കുകയും ചെയ്‌തു. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കില്ലും രക്ഷിക്കാനായില്ലെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ, ഈസ്‌റ്റേൺ എസ്‌പി പരിചയ് കുമാർ, എഎസ്‌പി സദർ ശ്രീ അഭിനവ്, കങ്കർബാഗ് പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷൻ ഇൻ-ചാർജ് അഭയ് കുമാർ, ചിത്രഗുപ്‌ത നഗർ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷൻ ഇൻ-ചാർജ് എന്നിവരാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. പൊലീസ് ഇതുവരെ മൂന്ന് പേരെ കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അവരെ ചോദ്യം ചെയ്‌തുവരികയാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

രാജ്‌കുമാർ റായ് റിയൽ എസ്‌റ്റേറ്റ് ബിസിനസിൽ മാത്രമല്ല, രാഷ്ട്രീയത്തിലും സജീവമായിരുന്നു. മുമ്പ് നിരവധി വിവാദങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം നടക്കുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഈ സംഭവം നാടിനെയാകെ നടുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കുറ്റവാളികളെ വേഗം അറസ്‌റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

സമാന സംഭവം

കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ബിഹാറിലെ പ്രമുഖ വ്യവസായി ഗോപാൽ ഖേംക വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത്. പാട്‌നയിലെ ഗാന്ധി മൈതാൻ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷന് സമീപമാണ് സംഭവം നടന്നത്. രാത്രി വീടിന് സമീപം കാറിൽ വന്നിറങ്ങുന്നതിനിടെ അജ്ഞാതരായ അക്രമികൾ ഖേംകയെ വെടിവെയ്ക്കുകയായിരുന്നു. 2018 ഡിസംബർ 20 ന് പാട്‌നയിൽ വച്ച് വെടിയേറ്റ് ഗോപാൽ ഖേംകയുടെ മകൻ ഗുഞ്ചനും 38-ാം വയസിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.

പഞ്ചാബിൽ അജ്ഞാത സംഘം നടത്തിയ വെടിവയ്പ്പിൽ ഗുണ്ടാനേതാവ് ജഗു ഭഗവാൻപുരിയയുടെ അമ്മ ഹർജിത് കൗറും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധു കരൺവീർ സിങ്ങും കൊല്ലപ്പെട്ടു. കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന ഇവർക്കു നേരെ അജ്ഞാത സംഘം വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. ഘുമാൻകലനിലെ ഭിഖോവൽ സ്‌റ്റേഷൻ പരധിയിലെ താമസക്കാരനാണ് കരൺവീർ.

Also Read: 'ദിവസങ്ങളെണ്ണി തുടങ്ങിക്കോളൂ'; സമരം അടിച്ചമർത്തിയ ബിഹാർ സർക്കാറിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി

