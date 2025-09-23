ETV Bharat / bharat

ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒക്‌ടോബര്‍ ആദ്യം? മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറുടെ സന്ദര്‍ശനം നല്‍കുന്ന സൂചനയെന്ത്?

സെപ്റ്റംബർ 30 ന് അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരണവും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ പട്‌ന സന്ദർശനവും ഈ മാസം അവസാനം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

CEC Gyanesh Kumar along with Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi (ETV Bharat)
ETV Bharat Kerala Team

Published : September 23, 2025

പട്‌ന: ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപനം ഒക്ടോബർ ആദ്യ ആഴ്‌ചയിൽ ഉണ്ടായേക്കുമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ വിദഗ്‌ധൻ സുനിൽ പാണ്ഡെ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികളെ കുറിച്ച് അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉയര്‍ന്നിരിക്കെയാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തത വരുത്തി സുനിൽ പാണ്ഡെ രംഗത്തെത്തിയത്.

സെപ്റ്റംബർ 30 ന് അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ഈ മാസം അവസാനം പട്‌ന സന്ദർശിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെയാണ് പോളിങ് തീയതികളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ കൂടുതൽ ശക്തമായത്.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്കായി ഒരു അവലോകന യോഗം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. യോഗം ചേരുന്നതിനായി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ സെപ്റ്റംബർ അവസാന ആഴ്‌ച പട്‌ന സന്ദർശിക്കും.

വോട്ടർ പട്ടികയുടെ വിതരണം മുതൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ആവശ്യമായ മറ്റ് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ആദ്യമായി ഇവിഎമ്മിൽ (ഇലക്‌ട്രോണിക്ക് വോട്ടിങ് മെഷീൻ) പാർട്ടി ചിഹ്നത്തിനൊപ്പം സ്ഥാനാർഥിയുടെ കളര്‍ ഫോട്ടോ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്.

ഒക്ടോബർ ആദ്യവാരം തന്നെ തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കാമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ വിദഗ്‌ധൻ സുനിൽ പാണ്ഡെ പറയുന്നത്. "ഇത്തവണ 3-4 ഘട്ടങ്ങളിലായി വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഇതിനുള്ള പൂർണ്ണ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, സെപ്റ്റംബർ 30 ന് വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും, എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പരിശോധിക്കാൻ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ പട്‌ന സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട്" സുനിൽ പാണ്ഡെ പറഞ്ഞു.

Senior journalist Sunil Pandey (ETV Bharat)

2005 ലെ രണ്ടാം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷം ബിഹാറിൽ എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഒക്ടോബർ-നവംബർ മാസങ്ങളിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു. "ഈ മാസങ്ങളിൽ ദസറ, ദീപാവലി, ഛഠ് പൂജ തുടങ്ങിയ പ്രധാന ഉത്സവങ്ങൾ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു, സമാധാനപരമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം ഉത്സവങ്ങളിൽ ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്തുക എന്ന ഇരട്ട വെല്ലുവിളിയാണ് പൊലീസും ഭരണകൂടവും നേരിടുന്നത്" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എത്ര ഘട്ടങ്ങൾ?

സംസ്ഥാനത്ത് മുമ്പ് നടന്ന മൾട്ടി-ഫേസ്(പല ഘട്ടങ്ങൾ) തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെപ്പോലെ, രണ്ടോ മൂന്നോ ഘട്ടങ്ങളായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്.

"മുൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡാറ്റ പ്രകാരം ഇത്തവണയും 3-4 ഘട്ടങ്ങളിലായി വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കാം, പക്ഷേ ഉത്സവസീസണിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കുക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് വെല്ലുവിളിയായിരിക്കും" എന്ന് സുനിൽ പാണ്ഡെ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ ഘട്ടങ്ങളിലായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് മുതിർന്ന പത്രപ്രവർത്തകനും രാഷ്ട്രീയ വിദഗ്‌ധനുമായ സുനിൽ പാണ്ഡെ പ്രതികരിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തിനിടെ നടന്ന അഞ്ച് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബീഹാറിൽ 3-6 ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. ഇത്തവണയും 2-3 ഘട്ടങ്ങളിലായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്.

2020 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 3 ഘട്ടങ്ങളിലായി

2020-ൽ ബീഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് നടന്നത്. ആദ്യ ഘട്ടം ഒക്ടോബർ 28-നും രണ്ടാം ഘട്ടം നവംബർ 3-നും മൂന്നാം ഘട്ടം നവംബർ 7-നും ആയിരുന്നു. ഫലം നവംബർ 10-ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

2015 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 5 ഘട്ടങ്ങളിലായി

2015-ൽ ബീഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് നടന്നത്. ആദ്യ ഘട്ടം ഒക്ടോബർ 12-നും, രണ്ടാം ഘട്ടം ഒക്ടോബർ 16-നും, മൂന്നാം ഘട്ടം ഒക്ടോബർ 28-നും, നാലാം ഘട്ടം നവംബർ 1-നും, അഞ്ചാം ഘട്ടം നവംബർ 5-നും നടന്നു. വോട്ടെണ്ണൽ നവംബർ 8-നും നടന്നു.

2010 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 6 ഘട്ടങ്ങളിലായി

2010-ൽ ബീഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആറ് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് നടന്നത്. ആദ്യ ഘട്ടം ഒക്ടോബർ 21-നും, രണ്ടാം ഘട്ടം ഒക്ടോബർ 24-നും, മൂന്നാം ഘട്ടം ഒക്ടോബർ 28-നും, നാലാം ഘട്ടം നവംബർ 1-നും, അഞ്ചാം ഘട്ടം നവംബർ 9-നും, ആറാം ഘട്ടം നവംബർ 20-നും ആയിരുന്നു. വോട്ടെണ്ണൽ നവംബർ 24-ന് നടന്നു.

2005: ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ

2005-ൽ ബീഹാറിൽ രണ്ടുതവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പു വന്നു. ഫെബ്രുവരിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കും ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തി. ഒക്ടോബറിൽ പുതിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടന്നു, അതിനുശേഷം നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എൻഡിഎ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചു.

2005 ഫെബ്രുവരിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 3 ഘട്ടങ്ങളിലായി

2005 ഫെബ്രുവരിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് നടന്നത്. ആദ്യ ഘട്ടം ഫെബ്രുവരി 3 നും, രണ്ടാം ഘട്ടം ഫെബ്രുവരി 15 നും, മൂന്നാം ഘട്ടം ഫെബ്രുവരി 23 നും ആയിരുന്നു. മാർച്ച് 4 ന് വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയായി.

2005 ഒക്ടോബറിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 3 ഘട്ടങ്ങളിലായി

2005 ഒക്ടോബറിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് നടന്നത്. ആദ്യ ഘട്ടം ഒക്ടോബർ 18 നും, രണ്ടാം ഘട്ടം ഒക്ടോബർ 26 നും, മൂന്നാം ഘട്ടം നവംബർ 13 നും നടന്നു. നവംബർ 22 ന് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025

