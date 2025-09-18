ബിഹാര് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025; ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എന്ഡിഎയുടെ വിജയത്തിനായി അമിത് ഷായുടെ 'ചാണക്യ' മന്ത്രത്തില് ഉറ്റുനോക്കി ഏവരും
എന്ഡിഎ ദുര്ബലമായ ദക്ഷിണ ബിഹാറില് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള എന്ഡിഎ യോഗങ്ങളില് വരുന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കൈക്കൊള്ളേണ്ട തന്ത്രങ്ങള്ക്ക് അമിത് ഷാ അന്തിമ രൂപം നല്കും.
Published : September 18, 2025 at 11:03 AM IST|
Updated : September 18, 2025 at 11:11 AM IST
രഞ്ജീത് കുമാര്
പട്ന: ബിഹാര് മറ്റൊരു നിര്ണായക തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുകയാണ്. കോണ്ഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മഹഗത്ബന്ധന്റെ രാഷ്ട്രീയ യാത്രകള നേരിടാന് ബിജെപിയും പൂര്ണമായി സജ്ജമാകുകയാണ്. 2025ലെ വിജയദൗത്യത്തിനായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ തന്നെ നേരിട്ട് കളത്തിലിറങ്ങുമെന്നാണ് സൂചന.
ബിജെപിയുടെ മുതിര്ന്ന നേതാവും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങളിലെ കൗശലങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യന് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ചാണക്യനുമായി കരുതുന്ന അമിത് ഷാ പത്ത് ദിവസത്തിനിടെ രണ്ട് തവണയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിയത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ബിഹാറിന് കാവിപ്പാര്ട്ടി വലിയ മുന്ഗണന നല്കുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാണ്.
അതേസമയം പ്രതിപക്ഷമായ മഹാസഖ്യം ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപി ജെഡിയു സഖ്യത്തിനെതിരെ ഒന്നിച്ച് നിന്ന് പോരാടുമെന്നതിന്റെ ശക്തമായ സൂചനകള് നല്കിക്കഴിഞ്ഞു. ബിജെപിയാകട്ടെ തങ്ങളുടെ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങള് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികള് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള തന്ത്രങ്ങള് മെനയുന്നതിനും ഏകോപനത്തിനുമായാണ് ഷാ നിരന്തരം ബിഹാര് സന്ദര്ശിക്കുന്നത് എന്നാണ് പാര്ട്ടി വൃത്തങ്ങള് നല്കുന്ന സൂചന. അതേസമയം പാര്ട്ടി ദുര്ബലമായ ഷഹബാദ്, മഗധ് മേഖലകളില് പാര്ട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും അമിത് ഷാ കഠിനമായി പ്രയത്നിക്കുന്നു. അയ്യായിരം പ്രവര്ത്തകരില് നിന്ന് പ്രതികരണം തേടിയ ശേഷമാകും സ്ഥാനാര്ത്ഥികളെ നിശ്ചയിക്കുകയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങള് ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നും ബിജെപി ദേശീയ സെക്രട്ടറി ഋതുരാജ് സിന്ഹ പറഞ്ഞു.
അന്പത് അന്പതില് നോട്ടം
കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയാണ് ഷാ പട്നയില് എത്തിയത്. ഇന്ന് രണ്ട് സുപ്രധാന യോഗങ്ങളില് പങ്കെടുക്കും. ഇരുപത് ജില്ലകളില് നിന്നുള്ള അയ്യായിരം പ്രവര്ത്തകരുമായി അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ചര്ച്ചകള് നടത്തുന്നത്. ആദ്യ അന്പത് മണ്ഡലങ്ങളിലൂന്നിയുള്ള ചര്ച്ചകള് ആദ്യ ഘട്ടത്തില് നടക്കും. പിന്നീട് ബെഗുസരായി മേഖലയിലെ അന്പത് മണ്ഡലങ്ങളില് ഊന്നിയുള്ള ചര്ച്ചകളാകും നടക്കുക.
ആദ്യ യോഗം റോഹ്താസില്
റോഹ്ത്താസ് ജില്ലയിലെ ദേരിയിലുള്ള ലാല്ഗഞ്ച് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഷായുടെ ഇന്നത്തെ ആദ്യ പരിപാടി. റോഹ്താസ്, കൈയ്മൂര്, ആരാഹ്, ബക്സര്, ഗയ ഈസ്റ്റ്, ഗയ വെസ്റ്റ്, നവാഡ, ജെഹ്നബാദ്, ആള്വാര്, ഔറഗാബാദ് തുടങ്ങിയ പത്ത് ജില്ലകളില് നിന്നുള്ള 2500 പ്രവര്ത്തകര് പങ്കെടുക്കും. ഷഹബാദ്, മഗധ് മേഖലകളെ രാഷ്ട്രീയമായി ശാക്തീകരിക്കുന്നതില് ഊന്നിയാകും ചര്ച്ചകള്.
രണ്ടാം യോഗം ബെഗുസരായില്
ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് ഷാ രണ്ടാമത്തെ യോഗത്തില് പങ്കെടുക്കാനായി ബെഗുസരായിലേക്ക് പോകും. റിഫൈനറി ടൗണ്ഷിപ്പ് സ്പോര്ട്സ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് യോഗം. പട്ന റൂറല്, പട്ന സിറ്റി, ബാര്ഹ, നളന്ദ, ഷെയ്ഖ്പുര, മന്ഗര്, ജമുയ്, ലഖിസരായ്, ഖഗാരിയ, ബെഗുസരായി തുടങ്ങിയ പത്ത് ജില്ലകളില് നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികള്, നേതാക്കള്, ഭാരവാഹികള് തുടങ്ങിയവര് പങ്കെടുക്കും. എന്ഡിഎയെ ശാക്തീകരിക്കാനുള്ള രൂപരേഖ മാത്രമാകില്ല ഷാ പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് നല്കുക. മറിച്ച് പ്രതിപക്ഷത്തെ നേരിടാനുള്ള പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങളും അദ്ദേഹം നല്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്ന് പാര്ട്ടി വ്യത്തങ്ങള് വ്യക്തമാക്കി.
അയ്യായിരം പ്രവര്ത്തകരില് നിന്ന് അഭിപ്രായം
അയ്യായിരം പ്രവര്ത്തകരുമായി ഷാ സംവദിക്കും. ബൂത്ത് തലം മുതല് ജില്ലാ തലം വരെയുള്ള നേതാക്കളുമായി അദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് ആരായു. നേതാക്കളുമായി വിശദമായ ചര്ച്ചകളും നടത്തും. ശക്തരായ സ്ഥാനാര്ത്ഥികളുടെ വിവരങ്ങളും തേടും. പ്രാദേശികമായി സ്വാധീനമുള്ളവരുടെ വിവരങ്ങള് ആരായും.
ഷഹാബാദിലെ അംഗബലം
ഷഹബാദില് ഒരു പതിറ്റാണ്ടായി ബിജെപിക്ക് കയറ്റവും ഇറക്കവുമാണ്. 2015ല് 22 സീറ്റുകളില് ആറെണ്ണം മാത്രമാണ് എന്ഡിഎയ്ക്ക് നേടാനായത്. 2019 ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് നാല് സീറ്റുകളും നേടി. 2020 നിയമസഭതെരഞ്ഞെടുപ്പില് പക്ഷേ പാടെ വീണുപോയി. കേവലം രണ്ട് സീറ്റുകളിലേക്ക് എന്ഡിഎ ചുരുങ്ങി. 2024ലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില് ബിജെപിക്ക് രണ്ട് സീറ്റുകളുടെ ആശ്വാസ ജയമുണ്ടായി. എന്നാല് അതേ വര്ഷം നടന്ന ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മുഴുവന് സീറ്റുകളും നഷ്ടമായി.
സിറ്റിങ് എംഎല്എമാരുടെ ഭാവി
ജില്ലാ അധ്യക്ഷന്മാര്, പ്രാദേശിക ചുമതലക്കാര്, സംസ്ഥാന സമിതി അംഗങ്ങള് ബൂത്ത് തല പ്രവര്ത്തകര് തുടങ്ങിയവരുമായി ഷാ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. നിലവിലെ എംഎല്എമാരുടെ പ്രകടനങ്ങള് വിലയിരുത്തും. ഓരോ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെയും ശക്തരായ സ്ഥാനാര്ത്ഥികളെ വിലയിരുത്തുമെന്നും മുതിര്ന്ന മാധ്യമപ്രവര്ത്തകനും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനുമായ കൗശലേന്ദ്ര പ്രിയദര്ശി പറഞ്ഞു. നിലവിലുള്ള മൂന്നിലൊന്ന് സമാജികര്ക്കും ഇക്കുറി മത്സരിക്കാന് അവസരം കിട്ടിയേക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.