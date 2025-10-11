ബിഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: എൻഡിഎ സീറ്റ് വിഭജനം അന്തിമം; നാളെ പ്രഖ്യാപനം
100 ഓളം സീറ്റുകളിൽ ബിജെപിയും ജെഡിയുവും മത്സരിയ്ക്കുമെന്ന് സൂചന. ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയും പുറത്തുവിടും.
പാട്ന: ഏറെ ചർച്ചകള്ക്കും അഭിപ്രായ ഭിന്നതകള്ക്കും ഒടുവിൽ എൻഡിഎ സഖ്യകക്ഷികൾക്കിടയിലെ സീറ്റു വിഭജനം അന്തിമമായതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങള് അറിയിച്ചു. മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമായ അമിത് ഷാ സഖ്യകക്ഷികളോട് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് സീറ്റ് വിഭജനം സംബന്ധിച്ച് സമവായമായത്.
സീറ്റ് വിഭജനം സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നാളെ ഉച്ചകഴിഞ്ഞോ മറ്റന്നാളോ ഉണ്ടാകാം. നവംബർ 6 ന് നടക്കുന്ന ആദ്യ ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന 121 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാർഥികളുടെ പേരുകളും സഖ്യം പ്രഖ്യാപിക്കും.
ഡൽഹിയിലെ എൻഡിഎ ഘടകകക്ഷികൾക്കിടയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം വരെ നടന്ന തിരക്കേറിയ ചർച്ചകൾക്ക് ഒടുവിലാണ് അന്തിമ തീരുമാനം. ആദ്യ ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ തീരുമാനം എത്രയും പെട്ടെന്ന് എടുക്കണമെന്ന് അമിത് ഷാ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒക്ടോബർ 17 ന് പത്രിക സമർപ്പണം അവസാനിക്കും. അതിനാൽ വിലപേശാനുള്ള സമയം അവസാനിച്ചുവെന്നും ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ പി നദ്ദയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അമിത് ഷാ സഖ്യകക്ഷികളോട് പറഞ്ഞു.
ചെറിയ കക്ഷികളായ, കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ വ്യവസായ മന്ത്രി ചിരാഗ് പാസ്വാൻ്റെ ലോക് ജനശക്തി പാർട്ടി (റാം വിലാസ്) അഥവാ എൽജെപി(ആർ) ന് 25 സീറ്റുകൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ 35 മുതൽ 40 വരെ സീറ്റുകൾ വേണമെന്ന് ഇവർ മുമ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
കേന്ദ്ര എംഎസ്എംഇ (മൈക്രോ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾ) മന്ത്രിയും ഹിന്ദുസ്ഥാനി അവാം മോർച്ച സെക്കുലർ (എച്ച്എഎംഎസ്) സ്ഥാപകനുമായ ജിതൻ റാം മാഞ്ചിക്ക് ഏഴ് സീറ്റുകൾ നൽകി. അതേസമയം രാജ്യസഭാംഗവും മുൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുമായ ഉപേന്ദ്ര കുശ്വാഹയുടെ രാഷ്ട്രീയ ലോക് മോർച്ചയ്ക്ക് (ആർഎൽഎം) ആറ് സീറ്റുകളാണ് നൽകിയത്.
ബിജെപിയും മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെ ജനതാദൾ യുണൈറ്റഡും (ജെഡിയു) ഏകദേശം തുല്യ സീറ്റുകളിലായിരിക്കും മത്സരിക്കുകയെന്ന് നേരത്തേ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. 100 അല്ലെങ്കിൽ 102 സീറ്റുകളിൽ ബിജെപി മത്സരിക്കുമെന്നും, അതേസമയം ജെഡിയു 101 അല്ലെങ്കിൽ 103 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കുമെന്നും മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവ് പറഞ്ഞു.
ജെഡിയുവിനെക്കാൾ കുറഞ്ഞത് ഒരു സീറ്റെങ്കിലും കുറവായിരിക്കും ബിജെപി മത്സരിയ്ക്കുക, നേരത്തേ തീരുമാനിച്ച കാര്യമാണിതെന്നും ബിജെപി നേതാവ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. മത്സരിക്കേണ്ട സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം അന്തിമമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പാർട്ടികൾ അവർക്ക് വേണ്ട സീറ്റുകളിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സീറ്റ് വിഭജനം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുശ്വാഹയുടെ അധിക സീറ്റ് എന്ന ആവശ്യം നിറവേറ്റപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും വൃത്തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റിയുടെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ യോഗത്തിനും സഖ്യകക്ഷികളുമായുള്ള ചർച്ചകൾക്കും ശേഷമാണ് സീറ്റ് വിഭജനവും സ്ഥാനാർഥി നിർണയവും അന്തിമമാക്കിയതെന്ന് ബിജെപി ബിഹാർ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡൻ്റ് ദിലീപ് ജയ്സ്വാൾ പറഞ്ഞു.
"സീറ്റ് വിഭജന പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു. പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ശനിയാഴ്ചയോ ഞായറാഴ്ചയോ ഉണ്ടാകും. എൻഡിഎ 'അഞ്ച് പാണ്ഡവരുടെ' സഖ്യമാണ്. ശക്തമായ ഐക്യത്തോടെയാണ് ഞങ്ങള് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ പോകുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും സർക്കാർ രൂപീകരിക്കും," ജയ്സ്വാൾ പറഞ്ഞു.
