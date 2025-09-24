ഛത്തീസ്ഗഡില് 71 നക്സലറ്റുകള് കൂടി കീഴടങ്ങി; ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കീഴടങ്ങലെന്ന് സുരക്ഷാ സേന
ഛത്തീസ്ഗഡില് നക്സലറ്റുകളുടെ കൂട്ട കീഴടങ്ങൽ തുടരുന്നു. 64 ലക്ഷം സംയുക്ത ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന 30 പേരും കീഴടങ്ങിയവരിൽ. ഏറ്റവും വലിയ കീഴടങ്ങലെന്ന് അധികൃതർ.
Published : September 24, 2025 at 7:52 PM IST
റായ്പൂർ: ഛത്തീസ്ഗഡില് വീണ്ടും കൂട്ടത്തോടെ കീഴടങ്ങി നക്സലറ്റുകൾ. ദന്തെവാഡ ജില്ലയിലെ 71 നക്സലറ്റുകളാണ് സുരക്ഷാസേനയ്ക്ക് മുന്നില് കീഴടങ്ങിയത്. സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കീഴടങ്ങൽ ആണിതെന്ന് സുരക്ഷാ സേന അറിയിച്ചു. നക്സൽ വിരുദ്ധ ഓപ്പറേഷനിൽ ഇതുവരെ 9 നക്സൽ കമാൻഡർമാരെ ഇല്ലാതാക്കിയതായും ഇവർ പറഞ്ഞു.
നക്സൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കീഴടങ്ങലാണ് ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബർ 24) ദന്തേവാഡയിൽ വച്ച് നടന്നത്. നക്സലിസത്തിനെതിരെ സുരക്ഷാ സേനയുടെ തുടർച്ചയായ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഫലമാണിത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കമാൻഡറായ സുജാത കീഴടങ്ങിയിരുന്നു. കൂട്ട കീഴടങ്ങൽ തുടരുമ്പോഴും ഒമ്പത് മുതിർന്ന നക്സൽ കമാൻഡർമാർ ഇപ്പോഴും സജീവമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
കീഴടങ്ങിയവരിൽ 30 പേർക്ക് 64 ലക്ഷം രൂപയുടെ സംയുക്ത ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ദന്തേവാഡ എസ്പി ഗൗരവ് റായ് പറഞ്ഞു. ഇവരിൽ 21 സ്ത്രീകളും 50 പുരുഷന്മാരും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ബസ്തർ റേഞ്ച് പൊലീസ് ആരംഭിച്ച 'ലോൺ വരാതു', 'പൂന മാർഗേം' എന്നീ പുനരധിവാസ പദ്ധതികളുടെ സ്വാധീനമാണിതെന്നും ഗൗരവ് റായ് പറഞ്ഞു.
കീഴടങ്ങിയവരിൽ ബമൻ, ഷാമില, ഗാംഗി, ദേവെ എന്നീ നക്സലറ്റുകൾ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നിരവധി ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയവരാണെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്നു. മറ്റുള്ളവർ റോഡുകൾ കുഴിക്കൽ, മരങ്ങൾ മുറിക്കൽ, നക്സലൈറ്റ് ബാനറുകൾ, പോസ്റ്ററുകൾ, ലഘുലേഖകൾ എന്നിവ അതത് പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കൽ എന്നീ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നവരാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
ആരോക്കെ, എന്ത് വില?
- ബമൻ മഡ്കം, 30 വയസ്, പ്ലാറ്റൂൺ നമ്പർ 02 പിപിസിഎം/ഡെപ്യൂട്ടി കമാൻഡർ 8 ലക്ഷം രൂപ പ്രതിഫലം.
- മങ്കി എന്ന സമീല മണ്ഡവി, പ്രായം 20 വയസ്, കമ്പനി നമ്പർ 01 അംഗം, 8 ലക്ഷം രൂപ പ്രതിഫലം.
- സോംലി കവാസി എന്ന ഷാമില, 25 വയസ്, എസിഎം/ഇന്ദ്രാവതി ഏരിയ കമ്മിറ്റി ജൻമിലിഷ്യ കമാൻഡർ, അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം.
- 5 ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം വഹിക്കുന്ന 25 വയസുള്ള ഗാംഗി എന്ന രോഹ്നി ബാർസെ, ഭാമ്രഗഡ് ഏരിയ കമ്മിറ്റി എസിഎം,
- കുതുൽ ഏരിയ കമ്മിറ്റി ജൻമിലിഷ്യ എസിഎം/കമാൻഡർ സന്തോഷ് മാണ്ഡവി (30 വയസ്) 05 ലക്ഷം രൂപ പ്രതിഫലം
- ദേവെ എന്ന കവിത മാദ്വി (25 വയസ്), എസിഎം/ബൈപ്പാർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി മെഡിക്കൽ ടീം കമാൻഡർ, 5 ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം
- മാഡ് ഡിവിഷൻ ടെയ്ലർ ടീം കമാൻഡർ റാണു എന്ന ഗദ്രു വെക്കോ (35 വയസ്), 03 ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം
- ഹിദ്മേ കരം (24 വയസ്), പ്ലാറ്റൂൺ നമ്പർ 02 അംഗം, 2 ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം
- വിഷ്ണു എന്ന ഗുഡ്ഡി ഓയം (38 വയസ്), ഇന്ദ്രാവതി ഏരിയ കമ്മിറ്റി സിഎൻഎം കമാൻഡർ, 2 ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം.
- ജോഗ മഡ്കം (30 വയസ്), പ്ലാറ്റൂൺ നമ്പർ 24 അംഗം, 2 ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം.
- ഹാത്തി റാം എന്ന രാജേഷ് വെക്കോ (35 വയസ്), മിലിഷ്യ കമാൻഡർ, രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം.
- സുക്കോ ബായ് അട്ടമി (51 വയസ്) പല്ലെവായ ആർപിസി കെഎഎംഎസ് പ്രസിഡൻ്റ്, 2 ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം.
- ധസ്നി കശ്യപ് (55 വയസ്) തോഡ്മ ആർപിസി കെഎഎംഎസ് പ്രസിഡൻ്റ്
- പരമേഷ് കോർസ, 20 വയസ്, ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് പാരിതോഷികം
- പാമെഡ് ഏരിയ കമ്മിറ്റി പാർട്ടി അംഗം വെല്ല സോഡി (24), ഒരു ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം
- ഈസ്റ്റ് ബസ്തർ ഡിവിഷൻ സപ്ലൈ ടീമിലെ അംഗമായ കുമാരി പാരോ എന്ന കമല പോയം, 18, ഒരു ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം.
- 22 കാരനായ രാംസു എന്ന മണിറാം ലേകം, ഒരു ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം
- സോംഡി എന്ന മനീഷ വെക്കോ, പ്രായം 23 വയസ്, കമ്പനി നമ്പർ 01 അംഗം, 1 ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം
- ദർഭ ഡിവിഷൻ ടെയ്ലർ ടീമിലെ അംഗം സണ്ണി മാദ്വി (27), ഒരു ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം
- ഇന്ദ്രാവതി ഏരിയ കമ്മിറ്റി പാർട്ടി അംഗം മോട്ടു റാം തമോ (26), ഒരു ലക്ഷം രൂപ പ്രതിഫലം
- അജയ് അലാമി (40) ക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ പ്രതിഫലം.
- ഒരു ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികവുമായി സന്നു ഓയം (35)
- പല്ലേവയ ആർപിസി സിഎൻഎം അംഗം മുന്ന റാം വെക്കോ (25), ഒരു ലക്ഷം രൂപ പ്രതിഫലം
- ഊർമ്മിള തമോ (25) ക്ക് 50,000 രൂപ പാരിതോഷികം.
- സുനിത മാണ്ഡവി, 25, പല്ലേവായ ആർപിസി സിഎൻഎം അംഗം, 50,000 പാരിതോഷികം
- സന്തോഷ് പോയം, 21, പല്ലേവായ ആർപിസി സിഎൻഎം അംഗം, 50,000 പാരിതോഷികം.
- ചൈത്രം പോയം, 27, പല്ലേവായ ആർപിസി സിഎൻഎം അംഗം, 50,000 രൂപ പാരിതോഷികം
- പല്ലേവയ ആർപിസി സിഎൻഎം അംഗം ചൈത്രം അട്ടമി, 25, 50,000 രൂപ പ്രതിഫലം
- കുമാരു വെക്കോ, 21, പല്ലെവായ ആർപിസി സിഎൻഎം അംഗം, 50,000 രൂപ പാരിതോഷികം
- പല്ലേവയ ആർപിസി സിഎൻഎം അംഗം 30 കാരനായ ഭീംസൺ ടാമോയ് 50,000 രൂപ പാരിതോഷികം
- അയാതു മണ്ഡവി, 25, DAKMS അംഗം
- മഡ്കം ഗുഡ്ഡി, 19, മിലിഷ്യ അംഗം
- കുമാരി രാംവതി കൊവാസി, 17 വയസ്, മിലിഷ്യ അംഗം
- സുധരു ബെക്കോ, 40 വയസ്,
- ബമൻ പദാമി, 23, മിലിഷ്യ അംഗം
- ജനതാ ഗവൺമെന്റിലെ അംഗം, 52 വയസുള്ള ബുധ്രം കശ്യപ്.
- ശ്യാംബതി മാണ്ഡവി, 30, മിലിഷ്യ അംഗം
- ബുധാരി പദം, 27, മിലിഷ്യ അംഗം
- മോംഗ്രി കശ്യപ്, 50, KAMS അംഗം
- ജോഗ കുഞ്ചം, 32, മിലിഷ്യ അംഗം, പ്ലാറ്റൂൺ സെക്ഷൻ കമാൻഡർ
- ധനി കശ്യപ്, 46, DAKMS വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ്
- മുന്ന അകാലി, 36, ഡിഎകെഎംഎസ് അംഗം
- മാസെ അട്ടമി, 38, പല്ലേവായ, ആർപിസി കെഎഎംഎസ് അംഗം
- മാണി കുഞ്ഞം, 26, നെട്ടൂർവായപ്പാറ ഡികെഎംഎസ് അംഗം
- സൊനാരു അട്ടമി, 26, പല്ലെവായ ആർപിസി ജന്തന സർക്കാർ അംഗം, ഡോക്ടേഴ്സ് ബ്രാഞ്ച് പ്രസിഡൻ്റ്
- ശങ്കർ വെക്കോ, 38 വയസ്, പല്ലവായ ആർപിസി ഇക്കണോമിക് ബ്രാഞ്ച് പ്രസിഡന്റ്
- ഭീംസെൻ ബർസ, 36, പല്ലെവായ ആർപിസി കാർഷിക ശാഖ പ്രസിഡൻ്റ്
- മാസെ വെക്കോ, 50 വയസ്, പല്ലേവയ RPC KAMS അംഗം
- സോമാരു സോഡി, 35 വയസ്, ഗ്രാമം കർകവാഡ ജിആർഡി അംഗം
- 35 വയസ്സുള്ള ദംഗൽ എന്ന രാംലാൽ കുഞ്ചം, ജിആർഡി ഡെപ്യൂട്ടി കമാൻഡർ
- ഫഗാനു റാം വെക്കോ, 21, പല്ലേവയ ആർപിസി മിലിഷ്യ അംഗം
- മോട്ടു റാം വെക്കോ, 17, പല്ലേവയ ആർപിസി മിലിഷ്യ അംഗം
- ലഖു മദ്വി, 26, പല്ലെവായ ആർപിസി ഡിഎകെഎംഎസ് അംഗം
- ബമൻ മാണ്ഡവി, 25, പല്ലെവായ ആർപിസി പഞ്ച് കമ്മിറ്റി അംഗം
- മംഗൾ വെക്കോ, 38 വയസ്, പല്ലവായ ആർപിസി ഡിഎകെഎംഎസ് അംഗം
- സൊനാരു ബർസ, 38, പല്ലേവായ ആർപിസി ഫോറസ്റ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗം
- സന്തോഷ് ഉജ്ജി, 25, പല്ലെവായ ആർപിസി മിലീഷ്യ അംഗം
- പല്ലേവായ ആർ.പി.സി ഫോറസ്റ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗം മണി പൊയം, 30
- ലക്ഷ്മണൻ അട്ടമി, 35, പല്ലേവായ ആർപിസി ഡിഎകെഎംഎസ് അംഗം
- പാണ്ടു മർകം, 38, മറ്റലൂർപാറ ജിആർഡി കമാൻഡർ
- നാദി എന്ന സോമരു കശ്യപ്, 48 വയസ്, ടോഡ്മ ആർപിസി ഡിഎകെഎംഎസ് അംഗം
- രതു മണ്ഡവി, 48, ടോഡ്മ ആർപിസി ജനതാന സർക്കാർ അംഗം
- രാംലു രാം മാണ്ഡവി, 36, ടോഡ്മ ആർപിസി ജനതാന സർക്കാർ അംഗം
- സുഖ്റാം മഡ്കം, 30, മിലിഷ്യ അംഗം
- 21 വയസുള്ള റൈയോ ടാമോ, സേവ് ഇൻഡിജെനസ് പീപ്പിൾസ് ഫോറം അംഗം
- 16 വയസുള്ള ബബിത അതാമി, സേവ് ദി ഇൻഡിജെനസ് പീപ്പിൾസ് ഫോറം അംഗം
- ബെൽറ്റി ഡോഡി, 40, മിലിഷ്യ അംഗം
- മൈതു കശ്യപ്, 27, മിലിഷ്യ അംഗം
- ബെൽനാർ ആർപിസി ജന്തന സർക്കാർ അംഗം ഡുമോ റാം മാണ്ഡവി, 45
- സുഖ്റാം തതി, 30, ഡോഡിറ്റുംനാർ ആർപിസി മിലിഷ്യ അംഗം
- ഭാരത് ഓയം എന്ന ശങ്കർ, 25 വയസ്, ദോഡിറ്റുംനാർ ആർപിസി ജൻതന സർക്കാർ ഗുരുജി
