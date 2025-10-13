ETV Bharat / bharat

'ഭൂട്ടാൻ സർക്കാർ നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകണം'; വടക്കൻ ബംഗാളിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍ വിമര്‍ശനവുമായി മമത

ഭൂട്ടാനിൽ നിന്ന് തുറന്ന് വിട്ടതാണ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമായത്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സംയുക്ത നദീ മാനേജ്‌മെൻ്റ് സംവിധാനം വേണമെന്ന് മമത ബാനർജി.

MAMATA BANERJEE CENTRAL ASSISTANCE INDO BHUTAN RIVER COMMISSION BHUTAN GOVTERNMENT
Mamata Banerjee (Getty image)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 13, 2025 at 8:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കൊൽക്കത്ത: വടക്കൻ ബംഗാളിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍ ഭൂട്ടാൻ സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി. ഭൂട്ടാൻ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം തുറന്നുവിട്ടതാണ് വടക്കൻ ബംഗാളിൽ കടുത്ത വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമായതെന്ന് മമത ബാനർജി ആരോപിച്ചു. പ്രളയത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ നാശനഷ്‌ടങ്ങൾക്ക് ഭൂട്ടാൻ നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഭൂട്ടാനിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് വെള്ളം തുറന്ന് വിട്ടതാണ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമായത്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സംയുക്ത നദീ മാനേജ്‌മെൻ്റ് സംവിധാനം വേണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇന്തോ-ഭൂട്ടാൻ നദീ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു യോഗം ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

'സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായ നഷ്‌ടങ്ങൾക്ക് ഭൂട്ടാൻ സർക്കാർ നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു'എന്ന് മമത ബാനർജി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്‌ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. പ്രളയത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്‌ടമുണ്ടായത് ജൽപായ്‌ഗുരിയിലെ നാഗരകട്ടയിലാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

കഴിഞ്ഞ ഒക്‌ടോബർ നാലിനുണ്ടായ കനത്ത മഴയിൽ ഡാർജിലിങ്ങിലും മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലും വ്യാപകമായ നാശനഷ്‌ടമുണ്ടായി. മണ്ണിടിച്ചിലിലും മറ്റും കുറഞ്ഞത് 33 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് വീടും മറ്റും നഷ്‌ടപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു.

യോഗം വരും ദിവസങ്ങളിൽ

ഒക്ടോബർ 16 ന് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു യോഗം വിളിക്കാൻ കേന്ദ്രം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രതിനിധി വാദം അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും മമത ബാനർജി പറഞ്ഞു. ദുരന്തനിവാരണത്തിനായി ഫണ്ട് നൽകാത്തതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അവർ വിമർശിച്ചു. എല്ലാ ചെലവുകളും സംസ്ഥാനം തന്നെ വഹിക്കണമെന്നും മമത ബാനർജി ആരോപിച്ചു.

അടുത്തിടെയുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും മണ്ണിടിച്ചിലിലും വീട് നഷ്‌ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്ന് 1.20 ലക്ഷം രൂപ വീതം നൽകുമെന്ന് മമത ബാനർജി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പാലങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വേഗത്തിലാക്കുമെന്നും വിളനാശത്തിന് നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകുമെന്നും ദുരിതബാധിതർക്ക് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകില്ലെന്നും അവർ ഉറപ്പുനൽകി.

സഹായിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ്

പ്രളയത്തിൽ നഷ്‌ടപ്പെട്ട ആധാർ കാർഡുകൾ, പാൻ കാർഡുകൾ, ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം തുടങ്ങിയ പ്രധാന രേഖകളുടെ പകർപ്പുകൾ ലഭിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സഹായിക്കുമെന്ന് ദുരിതബാധിതർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി. സർക്കാരിന് ഈ രേഖകൾ വേഗത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേക ക്യാമ്പുകൾ സജ്ജീകരിക്കും.

ആളുകളോട് അതിൽ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്യാനും മറ്റ് വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ജീവൻ നഷ്‌ടപ്പെട്ട പത്ത് കുടുംബങ്ങളിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും ഹോംഗാർഡ് ജോലിക്കുള്ള നിയമന കത്തുകൾ മമത ബാനർജി നൽകി. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഓരോ കുടുംബത്തിനും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നഷ്‌ടപരിഹാരം ലഭിക്കുമെന്നും മമത ബാനർജി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Also Read: നൂറ് ശതമാനം തുകയും ലഭിക്കും; പിഎഫ് പിന്‍വലിക്കല്‍ ഇനി ലളിതം, സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളുമായി ഇപിഎഫ്ഒ

TAGGED:

MAMATA BANERJEE
INDO BHUTAN RIVER COMMISSION
BHUTAN GOVTERNMENT
LATEST NEWS IN MALAYALAM
MAMATA ON NORTH BENGAL FLOODS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.