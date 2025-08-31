ETV Bharat / bharat

സ്‌ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്ക് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മുന്തിയ ഇടം ഭുവനേശ്വറെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്

ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷന്‍ പുറത്ത് വിട്ട ദ നാരി 2025 റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് സ്‌ത്രീസുരക്ഷയില്‍ ഭുവനേശ്വര്‍ പ്രഥമ സ്ഥാനത്ത് ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Published : August 31, 2025 at 11:08 AM IST

ഭുവനേശ്വര്‍: രാജ്യത്ത് സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ നഗരം ഭുവനേശ്വറെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷന്‍റെ 2025 നാരി റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്‌ത്രീസുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച 31 നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയാണ് കമ്മീഷന്‍ പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്നത്.

മുംബൈ, കൊഹിമ, വിശാഖപട്ടണം, ഐസ്‌വാള്‍, ഗാങ് ടോക്ക്, ഇറ്റാനഗര്‍, ഭുവനേശ്വര്‍ തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളാണ് പട്ടികയിലുള്ളത്. 31 നഗരങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള 12,770 സ്‌ത്രീകളുടെ ഇടയില്‍ നടത്തിയ സര്‍വേയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പത്തില്‍ ആറ് സ്‌ത്രീകളും സുരക്ഷിതത്വം തോന്നുതായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. നാല്‍പ്പത് ശതമാനം സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് സുരക്ഷ്വതത്വം അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. രാത്രിയെക്കാള്‍ പകല്‍ സുരക്ഷിതമാണെന്ന അഭിപ്രായവും സര്‍വേയില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍ പങ്കുവച്ചു. പൊതുഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളായ ബസിലോ ട്രെയിനിലോ ടാക്‌സികളിലോ രാത്രിയില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ലെന്നും ഇവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതു പോലെ തന്നെ മാളുകള്‍, പാര്‍ക്കുകള്‍ തുടങ്ങിയിടങ്ങളിലും രാത്രി സ്‌ത്രീകള്‍ സുരക്ഷിതരല്ലെന്നാണ് ഇവര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. അതേസമയം വിദ്യാലയങ്ങളിലും കോളജുകളിലും നൂറ് ശതമാനം മുതല്‍ 86ശതമാനം വരെ സുരക്ഷിതത്വം അനുഭവപ്പെടുന്നതായി സ്‌ത്രീകള്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മൂന്നില്‍ ഒരു സ്‌ത്രീ അതിക്രമത്തിന് ഇരയാകുന്നുവെന്നും നാരി റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. എന്നാല്‍ മൂന്നില്‍ രണ്ട് പേരും പൊലീസില്‍ പരാതിപ്പെടാന്‍ വിമുഖത കാട്ടുന്നുവെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

തങ്ങളുടെ വികാരങ്ങള്‍ തുറന്ന് പറഞ്ഞ് സ്‌ത്രീകള്‍

നൂറില്‍ നൂറ് പേരും നല്ലതോ ചീത്തയോ എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാനാകില്ലെന്നാണ് എഴുത്തുകാരിയും സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകയുമായ ഡോ.റോസ്‌ലിന്‍ സഹബി പറയുന്നത്. 90 ശതമാനം സ്‌ത്രീകളും സമൂഹത്തില്‍ സുരക്ഷിതരാണ്. എന്നാല്‍ പത്ത് ശതമാനം സ്‌ത്രീകള്‍ ഇരകളും അപമാനിക്കപ്പെടുന്നവരുമാണ്. ലഹരിക്കടിമയായവരോ ദുര്‍മാര്‍ഗികളോ ആയ പുരുഷന്‍മാരാലാണ് ഇവര്‍ക്ക് അപമാനം നേരിടേണ്ടി വരുന്നതെന്നും അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അര്‍ദ്ധരാത്രിയില്‍ തനിച്ച് ഒരു തെരുവിലൂടെ നടക്കുന്നത് ഒരു സ്‌ത്രീക്ക് തെല്ലും സുരക്ഷിതമല്ല. അവള്‍ക്ക് ഒരു കൂട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. പലപ്പോഴും ആ മനുഷ്യന്‍ തന്നെ അവളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുവെന്നും അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

പതിനഞ്ച് വര്‍ഷമായി താന്‍ ഭുവനേശ്വറിലാണ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് സര്‍വേയില്‍ പങ്കെടുത്ത മറ്റൊരു ജോലിക്കാരിയായ സ്‌ത്രീ വ്യക്തമാക്കി. തനിക്ക് ഇവിടെ സുരക്ഷിതത്വം ഇല്ലായ്‌മ ഒന്നും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അത്തരം ഒരു അനുഭവം തനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളില്‍ സുരക്ഷയ്ക്കായി പൊലീസ് എപ്പോഴുമുണ്ടാകാറുണ്ടെന്നും അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

നമ്മുടെ ഭുവനേശ്വറിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പട്ടികയില്‍ ഇടം പിടിക്കാനായതില്‍ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് വീട്ടമ്മയായ ശബരീന മിശ്ര പറയുന്നു. നമുക്ക് സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് ശരിയാണെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു. നമുക്ക് സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങള്‍ നേരിടേണ്ടി വന്നാല്‍ അപ്പോള്‍ അതനുസരിച്ചുള്ള നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളണമെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

നമ്മള്‍ വീട്ടില്‍ നിന്ന് പുറത്ത് പോകുകയാണെങ്കില്‍ ഇക്കാര്യം വീട്ടുകാരെയും ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും അറിയിക്കാറുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഒരു ശ്രദ്ധ നമ്മുടെ കാര്യത്തില്‍ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാല്‍ കുടുംബത്തിന് അതേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ കിട്ടുന്നുവെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.

വളരെ അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണ് ഇതെന്നാണ് പൊലീസ് കമ്മീഷണര്‍ സുരേ്, ദേബത് സിങ് പ്രതികരിച്ചത്. ഇത് തങ്ങള്‍ക്ക് ഏറെ പ്രചോദനകരമാണ്. ജനങ്ങള്‍ക്ക് പൊലീസില്‍ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നതിന്‍റെ തെളിവാണിത്. ഒരു വര്‍ഷം മുമ്പ് സ്‌ത്രീകള്‍ സുരക്ഷിതരല്ലെന്ന വിധത്തിലുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് നമ്മുടെ നഗരം സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് സുരക്ഷിതമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍ കൈക്കൊള്ളുന്ന നടപടികളാണ് ഈയൊരു നേട്ടത്തിലേക്ക് നഗരത്തെ നയിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നമ്മുടെ ഹെര്‍ സംഘമായാലും വനിതാ പൊലീസുകാരായാലും സ്‌ത്രീകളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങളോട് വളരെ നന്നായി തന്നെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്. അവര്‍ക്കാവശ്യമായ സേവനങ്ങളും നല്‍കുന്നു.

ഇതേ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷ ശോഭന മൊഹന്തിയും പങ്കുവച്ചത്. ഇത് വളരെ അഭിമാനകരമാണ്. ഇതിന്‍റെ ക്രെഡിറ്റ് മുഖ്യമന്ത്രി മോഹന്‍ മാജിക്കും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പാര്‍വതി പരീദയ്ക്കുമുള്ളതാണെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. അത് കൊണ്ട് അവര്‍ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിലുള്ള കേസുകള്‍ എല്ലാം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പൊലീസ് പട്രോളിങും നടക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതികള്‍ക്കെതിരെ അടിയന്തരമായി തന്നെ നടപടിയെടുക്കുന്നു. വനിതാ കമ്മീഷനും വേണ്ട സേവനങ്ങള്‍ അടിയന്തരമായി തന്നെ നല്‍കുന്നുണ്ട്.

ധവള പത്ര റിപ്പോര്‍ട്ട് ഇങ്ങനെ

2024ല്‍ നിയമസഭയില്‍ വച്ച ധവള പത്രത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് 2826 ബലാത്സംഗങ്ങളും 1362 കൊലപാതകങ്ങളും 370 ചെറു കളവുകളും 2961 മോഷണങ്ങളും 16851 കവര്‍ച്ചകളും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നു. 6196 തട്ടിപ്പ് സംഭവങ്ങളും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നു. 2023ല്‍ 3184 ബലാത്സംഗങ്ങളും 1379 കൊലപാതകങ്ങളും 2988 മോഷണങ്ങളും 14893 കവര്‍ച്ചകളും 2248 തട്ടിപ്പുകളും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തു.

