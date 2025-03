ETV Bharat / bharat

ഭാരത് ബയോടെക്കിൽ ഇനി മുതൽ സെൽ & ജീൻ തെറാപ്പി സൗകര്യം; കാന്‍സറിനും ജനിതക രോഗങ്ങള്‍ക്കുമെതിരെ പുതിയ പോരാട്ടം - BBIL LAUNCHES CELL AND GENE THERAPY

(L-R) Eric Iverson, CEO, WARF, Prof. Krishanu Saha, Associate Professor, Dept. of Biomedical Engineering, Dr . Krishna Ella, Executive Chairman, Bharat Biotech, Suchitra Ella, MD, Bharat Biotech, Dr Raches Ella, Chief Development Officer, Bharat Biotech at the launch of India's only vertically integrated cell and gene therapy, viral production facility at Genome Valley ( ETV Bharat )