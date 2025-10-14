ബിഹാറില് നാടകീയ രംഗങ്ങള്, ടിക്കറ്റില്ലാതെ മടങ്ങില്ലെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് മുന്നില് കുത്തിയിരിപ്പ് സമരവുമായി ജെഡിയു എംഎല്എ, നിതീഷിനെ കാണാന് അനുവദിച്ചില്ലെങ്കില് രാജിയെന്ന് ഭഗല്പൂര് എംപി
ജെഡിയുവിലെ പൊട്ടിത്തെറികള്ക്കിടെ 71 പേരടങ്ങിയ ആദ്യ സ്ഥാനാര്ത്ഥി പട്ടിക പുറത്ത് വിട്ട് ബിജെപി
Published : October 14, 2025 at 4:13 PM IST|
Updated : October 14, 2025 at 4:20 PM IST
പട്ന: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കാഹളം മുഴങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബിഹാറില് നാടകീയ രംഗങ്ങള്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതി. ജെഡിയു എംഎല്എ ഗോപാല് മണ്ഡലും അനുയായികളും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയ്ക്ക് പുറത്ത് കുത്തിയിരിപ്പ് ധര്ണ നടത്തുന്നു.
Also Read: സീറ്റ് വിഭജനം നീളുന്നു; ബിഹാറില് 'ഇന്ത്യ' സഖ്യത്തിൽ പ്രതിസന്ധി, ഇടതുപാർട്ടികൾ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു തുടങ്ങി
അതേസമയം ടിക്കറ്റ് നിഷേധിച്ചെന്ന ആരോപണവുമായി രാജി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഭഗല്പൂര് എംപി അജയ് മണ്ഡല്. തനിക്ക് പ്രാദേശികമായുള്ള സ്വാധീനം കണക്കിലെടുക്കാതെയുള്ള നീക്കമാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാവിലെ 8.30ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിനെ കാണാനെത്തിയ തന്നെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി വിടുന്നില്ലെന്ന് ഗോപാല് മണ്ഡല് പറഞ്ഞു. വിവാദ പരാമര്ശങ്ങളുടെ പേരില് ശ്രദ്ധേയനായ വ്യക്തിയാണ് ഗോപാല് മണ്ഡല്. അദ്ദേഹത്തെ കാണാതെ താന് പോകുന്ന പ്രശ്നമേയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഗോപാല് മണ്ഡലും കൂട്ടരും പ്രധാന കവാടത്തിന് മുന്നില് കുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
തങ്ങളെ ലാത്തിച്ചാര്ജ് ചെയ്ത് പിരിച്ച് വിടാനും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് തങ്ങളെ അകത്തേക്ക് വിളിക്കുമെന്നും ടിക്കറ്റ് നല്കുമെന്നും ഉറപ്പാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
ശൈലേഷ് കുമാര് ഗോപാല്പൂരില് നിന്ന് മത്സരിക്കാന് സാധ്യത
ഗോപാല്പൂര് നിയമസഭ മണ്ഡലത്തിലെ എംഎല്എയാണ് ഗോപാല് മണ്ഡല്. ദിവസങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ജെഡിയുവില് നിന്ന് രാജി വച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ ആര്ജെഡി മുന് എംപി ശൈലേഷ് കുമാര് ഗോപാല്പൂര് മണ്ഡലത്തില് നിന്ന് ജനവിധി തേടുമെന്ന അഭ്യൂഹം ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം നിതീഷ് കുമാറിനെ കാണാതെയും ടിക്കറ്റ് കിട്ടാതെയും മടങ്ങില്ലെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായാണ് ഗോപാല് മണ്ഡല് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് പുറത്ത് കുത്തിയിരിപ്പ് നടത്തുന്നത്. ഏതായാലും ഈ വാര്ത്ത കാണുന്നതോടെ അദ്ദേഹം തീര്ച്ചയായും തങ്ങളെ കാണുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു.
വീരേന്ദ്ര കുമാറിന്റെ അനുയായികളും വന്തോതില് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്. തങ്ങളുടെ നേതാവിന് ടിക്കറ്റ് നല്കണമെന്നാണ് അവരുടെ ആവശ്യം. ആനന്ദമോഹന്റെ മകന് നബിനഗറില് നിന്ന് മത്സരിക്കുമെന്നൊരു അഭ്യൂഹം ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ തങ്ങള് എതിര്ക്കുമെന്നും വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ അനുയായികള് പറയുന്നു.
രാജി വച്ച് നിരവധി ജെഡിയു നേതാക്കള്
നിരവധി ജെഡിയു നേതാക്കളാണ് ടിക്കറ്റിനെ ചൊല്ലി രാജി വച്ചിരിക്കുന്നത്. ജയകുമാര് സിങ് രാജി വച്ചു. ഉപേന്ദ്ര കുശ്വാഹയുടെ കക്ഷിക്ക് ദിനാറ സീറ്റ് നല്കിയതില് പ്രതിഷേധിച്ച് മുന് എംഎല്എ അശോക് കുമാര് രാജി വച്ചു. ഏതായാലും എംഎല്എമാരുടെ പ്രതിഷേധം പുതിയ വിവാദങ്ങള്ക്ക് വഴി വച്ചിരിക്കുകയാണ്.
അതേസമയം കേന്ദ്രമന്ത്രി ലാലന് സിങ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലെത്തി അദ്ദേഹവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത് ഷാ മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദര്ശനത്തിനായി ബിഹാറിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. എന്ഡിഎയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങള്ക്ക് മൂര്ച്ചയേകാനാണ് ഷായുടെ സന്ദര്ശനം.
രാജി ഭീഷണിയുമായി ഭഗല്പൂര് എംപി
തന്നോട് കാട്ടുന്ന അവഗണനയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് എംപിയായി തുടരുന്നതില് അര്ത്ഥമില്ലെന്നാണ് അജയ് മണ്ഡല് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കാല്നൂറ്റാണ്ടായി ഭഗല്പൂരിലെ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി താന് അക്ഷീണം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. എംഎല്എയായും എംപിയായും പ്രവര്ത്തിച്ചു. ദീര്ഘമായ തന്റെ ഈ രാഷ്ട്രീയ യാത്രയില് ജെഡിയുവിനെ തന്റെ കുടുംബമായാണ് കരുതിയിട്ടുള്ളത്. സംഘടനയെയും പ്രവര്ത്തകരെയും ശക്തിപ്പെടുത്താന് ശ്രമിച്ചു. ജനങ്ങളിലേക്ക് പാര്ട്ടിയെ എത്തിച്ചു. എന്നും അദ്ദേഹം എക്സില് മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്ക് എഴുതിയ കത്തില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
आदरणीय मुख्यमंत्री श्री @NitishKumar जी, सांसद पद से त्यागपत्र देने हेतु अनुमति प्रदान कीजिए।— Ajay Kumar Mandal (अजय कुमार मंडल) (@AjayMandalMPbgp) October 14, 2025
स्थानीय सांसद होने के बावजूद टिकट देने में मेरी किसी भी प्रकार की सलाह नहीं ली गई है। इसलिए मेरा सांसद पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।@ZeeNews @ZeeNewsBihar @aajtak pic.twitter.com/STEjQOYsfr
ഭഗല്പൂരിലെ എല്ലാ പ്രാദേശിക നേതാക്കളുമായും താന് ഒത്തു ചേര്ന്ന് പ്രവര്ത്തിച്ചു. ബിഹാര് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് സീറ്റ് വിഭജനസമയത്ത് പക്ഷേ താനുമായി യാതൊരു ചര്ച്ചയും നടത്തിയില്ല. പാര്ട്ടിയില് യാതൊരു പ്രവര്ത്തന ചരിത്രവുമില്ലാത്തവര്ക്കാണ് ടിക്കറ്റ് നല്കിയിരിക്കുന്നത്. തന്റെ ജില്ലയെ പൂര്ണമായും അവഗണിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
2019ല് താന് ജെഡിയുവിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കുമ്പോള് ബിഹാറില് നിരവധി സീറ്റുകളില് ജെഡിയു മത്സരിച്ചു. എന്നാല് തനിക്ക് മാത്രമാണ് വിജയിക്കാനായത്. ഇതാണ് തനിക്ക് പാര്ട്ടിയോടുള്ള കൂറെന്നും ജനങ്ങള്ക്ക് തന്നിലുള്ള വിശ്വാസമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. തന്റെ മണ്ഡലത്തില് മറ്റുള്ളവര്ക്ക് ടിക്കറ്റ് നല്കിയത് വേദനാജനകമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാന് അനുവദിച്ചില്ലെങ്കില് എംപി സ്ഥാനം രാജി വയ്ക്കും. ആത്മാര്ത്ഥതയുള്ള പാര്ട്ടി പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് പ്രാധാന്യമില്ലാത്തിടത്ത് തുടരേണ്ടതില്ല.
പ്രതിഷേധം അറിയിക്കലല്ല തന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. പാര്ട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കലാണ്. താങ്കളുടെ നേതൃത്വത്തിന് പോറല് ഏല്ക്കരുതെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം കത്തില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പുറമേക്കാര്ക്കാണ് താങ്കള് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതെങ്കില് പാര്ട്ടി ദുര്ബലമാകും. അത് താങ്കളുടെ നേതൃത്വത്തെയും ബാധിക്കും. അത് തനിക്കടക്കമുള്ളവര്ക്ക് ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്.
അത് കൊണ്ട് തന്റെ ആത്മാഭിമാനവും സംഘടനയോടുള്ള കൂറും കാത്ത് സൂക്ഷിക്കാന് തന്നെ രാജി വയ്ക്കാന് അനുവദിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിക്കുള്ള കത്തില് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാര്ത്ഥി പട്ടിക പുറത്ത് വിട്ട് ബിജെപി
ജെഡിയുവില് വിവാദങ്ങള് കൊടുമ്പിരിക്കൊള്ളുന്നതിനിടെ എന്ഡിഎയിലെ മറ്റൊരു പ്രമുഖ കക്ഷിയായ ബിജെപി ആദ്യ ഘട്ട സ്ഥാനാര്ത്ഥി പട്ടിക പുറത്ത് വിട്ടു. 71 പേരടങ്ങിയ സ്ഥാനാര്ത്ഥി പട്ടികയാണ് പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. നൂറ് പേര് ആദ്യഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിക്കുമെന്നാണ് ബിജെപി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സമ്രാട്ട് ചൗധരി താരാപൂരില് നിന്ന് ജനവിധി തേടും. മന്ത്രി മംഗല് പാണ്ഡെ സിവാനില് നിന്ന് മത്സരിക്കും. മുന് കേന്ദ്രമന്ത്രി രാം കൃപാല് യാദവും ജനവിധി തേടുന്നുണ്ട്.