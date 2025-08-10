Essay Contest 2025

'നമ്മ മെട്രോ' ബെംഗളൂരു ഇനി കൂടുതൽ സ്‌മാർട്ട്; ഇന്ന് മുതൽ യെല്ലോ ലൈൻ വന്ദേഭാരത് ഓടിത്തുടങ്ങും - PM MODI TO LAUNCH YELLOW LINE METRO

ദിവസേന മണിക്കൂറുകളോളം ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കേണ്ടി വരുന്ന ദുരവസ്ഥയ്‌ക്ക് ഇതോടെ പരിഹാരമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

Bengaluru Metro's Yellow Line (ETV Bharat)
By PTI

Published : August 10, 2025 at 11:11 AM IST

ബെംഗളൂരു: ബെംഗളൂരുവിൽ ഇന്ന് മുതൽ യെല്ലോ ലൈൻ വന്ദേഭാരത് ഓടിത്തുടങ്ങും. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി യെല്ലോ ലൈൻ മെട്രോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന യെല്ലോ ലൈൻ പദ്ധതിയാണ് ഇന്ന് യാഥാർഥ്യമാകുന്നത്. ബാംഗ്ലൂർ മെട്രോ ഫേസ്-3 പദ്ധതിക്കും ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി തറക്കല്ലിടും.

നാല് മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ബെംഗളൂരു സിറ്റി സന്ദർശനത്തിൽ മൂന്ന് പരിപാടികളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം മലയാളികളാണ് ബെംഗളൂരുവിൽ ജോലിയ്‌ക്കും മറ്റുമായി സ്ഥിരതാമസമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ദിവസേന മണിക്കൂറുകളോളം ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കേണ്ടി വരുന്ന ദുരവസ്ഥയ്‌ക്ക് ഇതോടെ പരിഹാരമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ

രാവിലെ 10.30ന് എച്ച്എഎൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി കെഎസ്ആർ ബെംഗളൂരു (സിറ്റി) റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തും. തുടർന്ന് ബെംഗളൂരു-ബെലഗാവി വന്ദേ ഭാരത് എക്‌സ്‌പ്രസ് ട്രെയിൻ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും. അമൃത്സർ-ശ്രീ മാതാ വൈഷ്ണോ ദേവി കത്രി, അജ്‌നി (നാഗ്‌പൂർ)-പൂന്നൈ എന്നീ സർവീസുകള്‍ കൂടി വെർച്വലായി ഫ്ലാഗ്‌ ഓഫ് ചെയ്യും. ഇതിന് ശേഷമായിരിക്കും യെല്ലോ ലൈൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുക എന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ആർവി റോഡ് (രാഗിഗുഡ) മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലെത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി രാവിലെ 11:45 നും ഉച്ചയ്ക്ക് 12:50 നും ഇടയിൽ യെല്ലോ ലൈൻ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും. യെല്ലോ ലൈൻ ട്രെയിനിൽ ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്‌ത ശേഷം ബെംഗളൂരുവിലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി (ഐഐഐടി) സന്ദർശിക്കും. തുടർന്ന് ബാംഗ്ലൂർ മെട്രോ ഫേസ്-3 ന് തറക്കല്ലിട്ട ശേഷം ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. ശേഷം ഹെലികോപ്റ്റർ മാർഗം എച്ച്എഎൽ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ഉച്ചയ്ക്ക് 2.45ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് മടങ്ങും.

യാഥാർഥ്യമാകുന്നത് 96 കിലോമീറ്റർ മെട്രോ സ്വപ്‌നം

ഏകദേശം 7,160 കോടി രൂപ ചെലവാക്കി പ്രാവർത്തികമാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് ബെംഗളൂരു മെട്രോ ഫേസ്-2. ആർവി റോഡ് (രാഗിഗുഡ) മുതൽ ബൊമ്മസാന്ദ്ര വരെയാണ് മെട്രോ ഫേസ്-2 യെല്ലോലൈൻ. 16 സ്റ്റേഷനുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് കടന്ന് പോകുന്ന പാതയാണിത്.

പദ്ധതി നിലവിൽ വരുന്നതോടെ 96 കിലോമീറ്റർ മെട്രോ സേവനമാണ് കർണാടകയിൽ യാഥാർഥ്യമാകുന്നത്. ഹൊസൂർ റോഡ്, സിൽക്ക് ബോർഡ് ജങ്ഷൻ, ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് സിറ്റി ജങ്ഷൻ തുടങ്ങിയ തിരക്കേറിയ നിരവധി ഇടനാഴികളിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കിനും പരിഹാരമാകും. പ്രദേശത്തെ വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

15,610 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ബെംഗളൂരു മെട്രോ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിനും പ്രധാനമന്ത്രി തറക്കല്ലിടും. 44 കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരവും 31 എലിവേറ്റഡ് സ്റ്റേഷനുകളും ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്. പദ്ധതി, നഗരത്തിലെ ഗതാഗത ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുകയും റെസിഡൻഷ്യൽ, വ്യാവസായിക, വാണിജ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ, മേഖലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

