ബെംഗളുരു: എയര്പോര്ട്ട് കൗണ്സില് ഇന്റര്നാഷണലിന്റെ ലെവല് 2 അക്രെഡിറ്റേഷന് ലഭിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യ വിമാനത്താവളമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ബെംഗളുരു കെമ്പെഗൗഡ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം. അക്സസബിലിറ്റി എന്ഹാന്സ്മെന്റ് അക്രെഡിറ്റേഷന് പ്രോഗ്രാമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
രാജ്യാന്തര തലത്തില് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ഇതോടെ ബംഗളുരുവും എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രാപ്യത, നയം, തന്ത്രം, യാത്രക്കാരുടെ അനുഭവങ്ങള് തുടങ്ങിയവ മുന്നിര്ത്തിയാണ് ഈ അംഗീകാരമെന്ന് വിമാനത്താവള നടത്തിപ്പുകാരായ ബാംഗ്ലൂര് ഇന്റര്നാഷണല് എയര്പോര്ട്ട് ലിമിറ്റഡ്(ബിയാല്) പ്രസ്താവനയില് അറിയിച്ചു.
വ്യോമയാന രംഗത്തെ മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങള്. സേവനങ്ങള്, ഭരണം, വ്യക്തികളുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തല്, ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദം തുടങ്ങിയവ ഉറപ്പാക്കാനായാണ് എഇഎ പ്രോഗ്രാം.
ഇത്തരമൊരു അംഗീകാരം തങ്ങള്ക്കുള്ള ആദരമാണെന്നാണ് ബിയാക് സിഇഒ സത്യകി രഘുനാഥ് പ്രതികരിച്ചത്. ബംഗളുരു വിമാനത്താവളത്തില് എല്ലാര്ക്കും വേണ്ട സൗകര്യമെന്നത് കേവലം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില് മാത്രമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഓരോ യാത്രക്കാരനും യാത്ര ഏറ്റവും മികച്ച അനുഭവമാക്കുകയും എല്ലാവരെയും ഉള്ക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുക എന്ന തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണത്.
ന്യൂറോ പ്രശ്നങ്ങള് ഉള്ളവര്ക്കായി സണ്ഫ്ലവര് ലന്യാര്ഡ് പദ്ധതി എന്നൊരു സംവിധാനത്തിന് തുടക്കമിട്ടിട്ടുമ്ട്. ഇതിനായി ജീവനക്കാര്ക്ക് നിരന്തര പരിശീലനവും നല്കുന്നുണ്ട്.
ഡല്ഹിയും മുംബൈയും കഴിഞ്ഞാല് രാജ്യത്തെ തിരക്കേറിയ മൂന്നാമത്തെ വിമാനത്താവളമാണ് ബെംഗളുരു. നഗരത്തില് നിന്ന് 35 കിലോമീറ്റര് മാറിയാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പുതിയ അംഗീകാരം വിമാനത്താവളത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ട വളര്ച്ചയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്.
ബംഗളുരുവില് രണ്ടാമതൊരു വിമാനത്താവളത്തിനുള്ള നീക്കം നേരത്തെ തന്നെ സര്ക്കാര് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങള് ഇതിനായി പരിഗണിക്കുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. ഡി കെ ശിവകുമാര് വിമാനത്താവളം രാമനഗറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. തുംകൂരിലും രണ്ട് സ്ഥലങ്ങള് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. റിയല് എസ്റ്റേറ്റ് മാഫിയകളുടെ താത്പര്യമാകും അന്തിമമായി വിമാനത്താവളം എവിടെ വരും എന്ന് തീരുമാനിക്കുക. പ്രതിവര്ഷം പത്ത് കോടി യാത്രക്കാരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനാകും വിധം4500 -5000 ഏക്കര് വരെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.
നിലവിലുള്ള വിമാനത്താവളത്തിന്റെ 152 കിലോമീറ്റര് പരിധി വിട്ടേ മറ്റൊരു വിമാനത്താവളം നിര്മ്മിക്കാവൂ എന്ന കരാര് 2032ല് അവസാനിക്കും. ഇതിന് ശേഷമേ പുതിയ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ നിര്മ്മാണം തുടങ്ങാനാകൂ.പുതിയ വിമാനത്താവള പരിസരവും ദേവനഹള്ളിയിലേത് പോലെ വലിയ സാമ്പത്തിക വളര്ച്ച നേടുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്.