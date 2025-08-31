മുംബൈ: 'സൗന്ദര്യത്തെ വ്യത്യസ്തമായി നിർവചിക്കാൻ കഴിയില്ലേ? സുന്ദരിയാകാൻ ഒരു തലച്ചോറും ഹൃദയവും മാത്രം പോരേ?' മലയാളത്തിൽ 2019ൽ ഇറങ്ങിയ ഉയരെ എന്ന മലയാള ചിത്രത്തിൽ നായകൻ പറയുന്ന ഡയലോഗ് ആണ്. സൗന്ദര്യം ശരീരത്തിൽ മാത്രമാണെന്നും അതില്ലാതായാൽ പിന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ലെന്നും കരുതുന്ന ചിന്താഗതിയൊക്കെ മാറിമറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് കഴിവും വ്യക്തിത്വവുമാണ് സൗന്ദര്യം.
പലതിനോടും പടവെട്ടി നിങ്ങള് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ 'കഴിവ്', അത് സൗന്ദര്യമാണ്. അപരനോട്, സഹജീവിയോട് തോന്നുന്ന അനുതാപം നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യമാണ്. പുറംമോടിയല്ല യഥാർഥ സൗന്ദര്യമെന്ന് സാരം. സൗന്ദര്യത്തിന്റെ നിർവചനങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് പരിണമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇപ്പോഴിതാ ആസിഡ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ സ്ത്രീകള് വേദിയിൽ ബെല്ലി ഡാൻസിന് മാറ്റുരയ്ക്കുകയാണ്. വ്രണം പൊട്ടിയൊലിക്കുന്ന മനസുകളേക്കാള് എത്രയോ മനോഹരമാണ് ഇവരുടെ നൃത്താവിഷ്കാരം. മെയ്യും മനവും ഒരുപോലെ ചലിപ്പിച്ച് അനായാസം കാണികളുടെ മനം കവരുന്ന ബെല്ലി നർത്തകർ. മുംബൈ, ബാന്ദ്രയിലെ ഉബുണ്ടു സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് ഇന്ന് ആസിഡ് അതിജീവിതമാർ ബെല്ലി ഡാൻസിന് മാറ്റുരച്ചത്. രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ട വർക്ഷോപ്പില് അതിജീവിതമാർ ബെല്ലി ഡാൻസിന് ചുവട് വച്ചു.
ചാൻവ് ഫൗണ്ടേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച രണ്ട് മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പ് ബാന്ദ്രയിലാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. പ്രശസ്ത ബെല്ലി ഡാൻസറും ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ ലീന വീയും ബെല്ലി ഡാൻസറും അധ്യാപികയുമായ പായൽ ഗുപ്തയും ചേർന്നാണ് ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. മനസും ശരീരവും വീണ്ടെടുക്കലാണ് വർക്ഷോപ്പിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
നമ്മുടെ മനസും ശരീരവുമായുള്ള ബന്ധം സുഖപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും കഴിയും വിധം ശക്തിയുള്ളതാണ് ചാൻവ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് ഫെസിലിറ്റേറ്ററും ബെല്ലി ഡാൻസറുമായ ലീന വീ പറഞ്ഞു. എല്ലാ ശരീര ഘടനയുള്ളവർക്കും അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാണ് ബെല്ലി ഡാൻസിൻ്റെ പരിശീലനം. സോമാറ്റിക് വ്യായാമ രീതികള് എന്നിവയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് വർക്ഷോപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ഫോട്ടോ എടുക്കാനോ അഭിമുഖം നടത്താനോ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരുടെ സ്വകാര്യത പൂർണമായും മാനിച്ചാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
നമ്മള് നമ്മളായി തന്നെയിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ മൗലികാവകാശങ്ങളും നൽകുന്ന ഈ രാജ്യത്ത് മറ്റുള്ളവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെയാകാൻ മനസില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നെയെല്ലാം സ്മൂത്ത് ആണെന്നാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഭാഷ്യം. എത്ര ആസിഡ് ഒഴിച്ചാലും മനസിലെ ലക്ഷ്യങ്ങള്ക്കോ സൗന്ദര്യത്തിനോ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന അവബോധം വേണം. പെണ്ണുടല് ഒരു സവിശേഷമായ നിക്ഷേപധനമായി മാറുന്ന ഇക്കാലത്ത് അതിജീവിതമാർക്ക് വേണ്ടി ചാൻവ് ഫൗണ്ടേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ പരിപാടിയ്ക്ക് ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ട്.
