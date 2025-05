ETV Bharat / bharat

പരസ്‌പര ഹസ്‌തദാനമില്ല; അട്ടാരി-വാഗ അതിർത്തിയില്‍ ബീറ്റിങ് റിട്രീറ്റ് പുനരാരംഭിച്ചു - BEATING RETREAT CEREMONY RESTARTED

A file picture of beating retreat ceremony at Attari-Wagah border in Punjab ( ANI )

അമൃത്സർ : പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തെ തുടർന്ന് നിർത്തിവച്ച ബീറ്റിങ്‌ റിട്രീറ്റ് പഞ്ചാബിലെ അട്ടാരി-വാഗ അതിർത്തിയില്‍ പുനരാരംഭിച്ചു. ഇന്ത്യ-പാക് സംഘര്‍ഷം രൂക്ഷമായതിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ 12 ദിവസത്തോളം ബീറ്റിങ്‌ റിട്രീറ്റ് നിര്‍ത്തിവച്ചിരുന്നു. വെടിനില്‍ത്തല്‍ നിലവില്‍ വന്നതോടെ രണ്ട് മറ്റങ്ങളോടെയാണ് ഇതു പുനരാരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇരുപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള ആചാരപരമായ ഹസ്‌തദാനവും അതിർത്തി കവാടങ്ങൾ തുറക്കലും ഉണ്ടാകില്ല. BEATING RETREAT CEREMONY (ETV Bharat) ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിൽ ബീറ്റിങ്‌ റിട്രീറ്റ് ചടങ്ങ് പുനരാരംഭിച്ചതായി ബിഎസ്എഫ് ഡെപ്യൂട്ടി കമാൻഡന്‍റ്‌ എംഎസ് ബിഷ്‌ത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. "റിട്രീറ്റ് ചടങ്ങ് കാണാനും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സൈനികരുടെ മനോവീര്യം വർധിപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ ആളുകൾ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു"- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

