ETV Bharat / bharat

ഡൽഹിയിൽ ബീറ്റിങ് റിട്രീറ്റിന് തുടക്കം; രാജ്യത്തിന്‍റെ അഭിമാന പരേഡ് നയിക്കുന്നത് മലയാളി കമാന്‍ഡർ - BEATING RETREAT CEREMONY

Tri-Service band takes part in the beating retreat rehearsal, at Vijay Chowk in New Delhi on Monday ( ANI )