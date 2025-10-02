ETV Bharat / bharat

'ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്' പ്രതിഷേധം; യുപിയിലെ ബറേലിയില്‍ ദസറ ആഘോഷത്തില്‍ അതീവ ജാഗ്രത, ഇന്‍റര്‍നെറ്റ് വിലക്കി

BAREILLY DUSSEHRA INTERNET HIGH ALERT
Internet Cut For 48 Hours In UP's Bareilly Amid 'I Love Muhammad' Posters Row (X.com)
By PTI

Published : October 2, 2025 at 5:11 PM IST

Updated : October 2, 2025 at 5:16 PM IST

ബറേലി: യുപിയിലെ ബറേലി ഡിവിഷനില്‍ ദസറ ആഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് അതീവ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചു. ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ബറേലി ഉള്‍പ്പെടെ നാല് ജില്ലകളില്‍ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ശക്തമാക്കി. മൊബൈല്‍ ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ്, എസ്എംഎസ് സേവനങ്ങള്‍ എന്നിവ 48 മണിക്കൂര്‍ നേരത്തേക്ക് നിര്‍ത്തിവയ്ക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിട്ടു.

സെപ്റ്റംബര്‍ 26-ന് 'ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്' പോസ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പുരോഹിതന്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്ത പ്രതിഷേധം റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ബറേലിയിലെ കോട്വാലി ഏരിയയിലെ ഒരു പള്ളിക്ക് പുറത്ത് 2,000-ത്തോളം ആളുകള്‍ പൊലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടുകയും കല്ലേറുണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബുധനാഴ്ച വരെ 81 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സംഭവം കൂടി മുന്നില്‍ കണ്ടാണ് അതീവ സുരക്ഷയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിട്ടത്.

ഒക്ടോബര്‍ 2 വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണി മുതല്‍ ഒക്ടോബര്‍ 4 ശനിയാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണി വരെയാണ് ബറേലിയില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങള്‍ക്ക് വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. വ്യാജവാര്‍ത്തകളും കിംവദന്തികളും പ്രചരിപ്പിച്ച് സാമുദായിക സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കാന്‍ ഫേസ്ബുക്ക്, യൂട്യൂബ്, വാട്ട്സ്ആപ്പ് പോലുള്ള സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള്‍ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത തടയാനാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ഗൗരവ് ദയാല്‍ അറിയിച്ചു.

സമാധാനവും പൊതു സുരക്ഷയും നിലനിര്‍ത്താന്‍ വേണ്ടിയാണ് ഇന്‍റര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങള്‍ താല്‍ക്കാലികമായി റദ്ദാക്കിയത്. 1885-ലെ ഇന്ത്യന്‍ ടെലിഗ്രാഫ് ആക്റ്റ്, ടെമ്പററി സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ ഓഫ് ടെലികോം സര്‍വീസസ് റൂള്‍സ്, 2017 എന്നിവ പ്രകാരമാണ് ഈ നിര്‍ദ്ദേശം.

ബറേലി കൂടാതെ ഷാജഹാന്‍പൂര്‍, പിലിഭിത്, ബുദൗണ്‍ എന്നീ ജില്ലകളിലും ഡിവിഷണല്‍ കമ്മീഷണര്‍ ഭൂപേന്ദ്ര എസ്. ചൗധരി ഹൈ അലേര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊലീസ്, പ്രൊവിന്‍ഷ്യല്‍ ആംഡ് കോണ്‍സ്റ്റബുലറി (PAC), റാപ്പിഡ് ആക്ഷന്‍ ഫോഴ്സ് (RAF) എന്നീ സേനാ വിഭാഗങ്ങളെ നഗരത്തില്‍ വിന്യസിച്ചു.

ഡ്രോണുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് നിരീക്ഷണവും ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വന്‍ ജനക്കൂട്ടം എത്തുന്ന രാംലീല മൈതാനങ്ങള്‍, ദുര്‍ഗാപൂജ മേളകള്‍, രാവണ ദഹന പരിപാടികള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കാന്‍ പൊലീസിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

ഇന്‍റലിജന്‍സ് ഏജന്‍സികളെയും അതീവ ജാഗ്രതയിലാക്കി. അതിര്‍ത്തി ജില്ലകളിലേക്ക് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പടരാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, ഡ്യൂട്ടിയില്‍ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നും അധികൃതര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. കിംവദന്തികളില്‍ വിശ്വസിക്കാതെ സമാധാനം പാലിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് അവ്‌നീഷ് സിംഗ് ജനങ്ങളോട് അഭ്യര്‍ഥിച്ചു.

Last Updated : October 2, 2025 at 5:16 PM IST

