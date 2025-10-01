ETV Bharat / bharat

ഇവിടെ ശൈശവ വിവാഹങ്ങളില്ല; രാജ്യത്തെ ഏക ജില്ല

2028-29 ആകുമ്പോഴേക്കും ഛത്തീസ്‌ഗഢ് മുഴുവൻ ശൈശവ വിവാഹ മുക്തമാകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഷ്‌ണു ദേവ് ​​സായ് പറഞ്ഞു. സൂരജ്‌പൂരിലെ 75 പഞ്ചായത്തുകളും ഈ ക്യാമ്പയിനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്

From Campaign against Child Marriage (ETV Bharat)
Published : October 1, 2025

Published : October 1, 2025 at 3:10 PM IST

റായ്‌പൂർ: ഛത്തീസ്‌ഗഢിലെ ബലോദ് ജില്ലയെ രാജ്യത്തെ ആദ്യ ശൈശവ വിവാഹ രഹിത ജില്ലയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2024 ഓഗസ്റ്റ് 27 ന് ആരംഭിച്ച 'ബാലവിവാഹ രഹിത ഇന്ത്യ' ദേശീയ ക്യാമ്പയിനിൻ്റെ ഭാഗമായി ചൊവ്വാഴ്‌ചയാണ് ബലോഡ് ജില്ലാ കളക്‌ടർ ദിവ്യ ഉമേഷ് ശൈശവ വിവാഹ രഹിത ജില്ലയായി ബലോദിനെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇത് ചരിത്രപരമായ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഭരണകൂടം, പൊതുജന പ്രതിനിധികൾ, അംഗൻവാടി ജീവനക്കാർ, പൊതുജനങ്ങൾ എന്നിവരുടെ കൂട്ടായ പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ ഫലമാണിതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ഈ ശ്രമത്തിൽ സജീവമായി പിന്തുണച്ച എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾക്കും നഗര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവർ നന്ദി അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഒരു ശൈശവ വിവാഹം പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ദീർഘനാളത്തെ വിലയിരുത്തലിനും അന്വേഷണങ്ങൾക്കുമൊടുവിലാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം എന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. ഇതോടെ ജില്ല ഒരു മാതൃകയായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നും പറഞ്ഞു. "ബലോദ് ജില്ലയിലെ 436 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കും ഒമ്പത് നഗരഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കൃത്യമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹിക പരിഷ്‌ക്കരണത്തിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിലെ ചരിത്രപരമായ നേട്ടമായിട്ടാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

ശൈശവ വിവാഹ രഹിത ഇന്ത്യ ക്യാമ്പയിനിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രം (ETV Bharat)

ശൈശവ വിവാഹം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് ഛത്തീസ്‌ഗഢ് സർക്കാർ മുൻ‌തൂക്കം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2028-29 ഓടെ മുഴുവൻ സംസ്ഥാനത്തെയും ഘട്ടം ഘട്ടമായി ശൈശവ വിവാഹ രഹിതമായി പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ഇത് വെറുമൊരു സർക്കാർ പ്രചാരണമല്ല, മറിച്ച് സാമൂഹിക മാറ്റത്തിനായുള്ള പ്രതിബന്ധതയാണ്", എന്ന് ഛത്തീസ്‌ഗഢ് മുഖ്യമന്ത്രി വിഷ്‌ണു ദിയോ സായ് പറഞ്ഞു.

പഞ്ചായത്തുകളെയും നഗരഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ശൈശവ വിവാഹ രഹിതമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പ്രക്രിയ മറ്റ് ജില്ലകളിലും ത്വരിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഛത്തീസ്‌ഗഢിന് മാത്രമല്ല, മുഴുവൻ രാജ്യത്തിനും പ്രചോദനം നൽകുന്ന നേട്ടമാണിതെന്ന് സംസ്ഥാന വനിതാ-ശിശു വികസന മന്ത്രി ലക്ഷ്‌മി രാജ്വാഡെയും വിശേഷിപ്പിച്ചു. സമൂഹവും സർക്കാരും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ശൈശവ വിവാഹം എന്ന ദുഷ്‌പ്രവൃത്തി ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ബലോദിൻ്റെ ഈ നേട്ടം തെളിയിക്കുന്നതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

കൂടാതെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ 75-ാം ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഛത്തീസ്‌ഗഢിലെ സൂരജ്‌പൂർ ജില്ലയിലെ 75 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെയും ശൈശവ വിവാഹ രഹിതമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ ഈ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ശൈശവ വിവാഹ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഈ നേട്ടങ്ങളിൽ യൂണിസെഫിൻ്റെ പിന്തുണയും നിർണായകമാണെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്. സാങ്കേതിക പിന്തുണ, ബോധവത്‌കരണ പരിപാടികൾ, നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയിലൂടെ സംഘടന വളരെയധികം സഹായിച്ചെന്നും ഇവർ വ്യക്തമാക്കി.

