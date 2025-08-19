റായ്പൂർ: തുടർച്ചയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രണയ വഞ്ചന കേസുകളിൽ പുതിയതും കൗതുകമേറിയതുമായ ഒന്നാണ് ഛത്തീസ്ഗഢിലെ ബലോഡിൽ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ആയ യുവതിയാണ് പ്രണയ വഞ്ചനയിൽ കുടുങ്ങിയത്. യുവാവിനെതിരെ പരാതി നൽകിയിരിക്കുയാണ് ഇരയായ കോൺസ്റ്റബിൾ യുവതി.
പ്രണയത്തിൽ ആത്മാർഥതയോടെ താങ്ങായി നിന്ന വനിത കോൺസ്റ്റബിൾ, തൻ്റെ കാമുകനെ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറാകാനുള്ള എല്ലാ ചെലവുകളും വഹിച്ചതായും എന്നാൽ യുവാവ് സ്ഥാനമേറ്റതിന് പിന്നാലെ കബളിപ്പിച്ചെന്നുമാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. ഡൗണ്ടി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് യുവതി പരാതി നൽകിയത്.
പരാതിയിൽ നിരവധി കുറ്റങ്ങൾ ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എട്ട് വർഷമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ബന്ധമാണ്. പലതവണയായി ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് മൂന്ന് തവണ ഗർഭച്ഛിദ്രം നടത്താൻ കുറ്റാരോപിതനായ യുവാവ് നിർബന്ധിച്ചു. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വഞ്ചിച്ച ശേഷം അയാൾ ഉപേക്ഷിച്ചെന്നും പരാതിയില് പറയുന്നു.
ഇരുവരും വിവാഹം കഴിക്കാൻ നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അത് വെറും വാഗ്ദാനം മാത്രം ആയിരുന്നെന്നും ഇപ്പോൾ യുവാവ് തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയാണെന്നും വനിത കോൺസ്റ്റബിൾ പരാതിയില് പറഞ്ഞു.
2017-ലാണ് ഇരുവരും പരിചയപ്പടുന്നതും സൗഹൃദം ആരംഭിച്ചതും, പിന്നീട് അത് പ്രണയമായി. 2017-ൽ പ്രതിയോടൊപ്പം താൻ പഠിച്ചിരുന്നതായി ഇര പൊലീസിന് നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇരുവരുടേയും സൗഹൃദം പ്രണയമായി മാറിയത്. ഇരുവരും തമ്മിൽ ശാരീരിക ബന്ധവും ഉണ്ടായി. ഗർഭിണിയായപ്പോൾ, പ്രതി ഗർഭഛിദ്രവും നടത്തിപ്പിച്ചു.
അതിനുശേഷം സ്ത്രീ ഛത്തീസ്ഗഢ് സായുധ സേനയിൽ കോൺസ്റ്റബിൾ തസ്തികയിലേക്ക് യുവതി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ജോലി ലഭിച്ചപ്പോൾ, കാമുകനെ സിജിപിഎസ്സിക്ക് തയ്യാറെടുക്കാൻ യുവതി സഹായിച്ചു. അയാളുടെ പഠനച്ചെലവുകൾ എല്ലാം അവൾ വഹിച്ചു. 2020-ൽ, പെൺകുട്ടിയുടെ കാമുകൻ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറായി. അതിനുശേഷം അയാൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു.
2020 മുതൽ യുവതി വിവാഹത്തിനായി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി. എന്നാൽ പല കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പ്രതി വിവാഹം മാറ്റിവച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ സംശയങ്ങളില്ലാതിരിക്കാൻ യുവാവ് ഇരയെ ആൻഡമാൻ, വാറങ്കൽ തുടങ്ങി നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവളുമായി ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ വീണ്ടും വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ പ്രതി പലവട്ടം ഒഴിവാക്കി.
ഇതിനിടയിൽ, 2024-ൽ വീണ്ടും ശാരീരിക ബന്ധമുണ്ടായി, പ്രതി പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ട് ഗർഭച്ഛിദ്രം നടത്തിച്ചു. അതിനുശേഷമാണ് ഇര ഡൗണ്ടി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇപ്പോൾ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. "കാമുകൻ തന്നെ വഞ്ചിച്ചു, വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പണം തട്ടി, തുടങ്ങിയ നിരവധി കുറ്റങ്ങളാണ് യുവതി ഇപ്പോൾ പരാതിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്". ഇരയുടെ പരാതിയിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നു- ബലോഡ് പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് യോഗേഷ് കുമാർ പട്ടേൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
