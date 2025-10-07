ETV Bharat / bharat

നൂറോളം കാറുകള്‍ വാടകയ്‌ക്ക് എടുത്ത് കുറഞ്ഞ വിലയ്‌ക്ക് മറിച്ചുവിറ്റു; വഞ്ചിതരായത് നിരവധിപേര്‍, പിടികിട്ടാ പ്രതിയെ തേടി കര്‍ണാടക പൊലീസ്

പ്രതിമാസം 50,000 രൂപയ്ക്ക് കാറുകൾ വാടകയ്‌ക്കെടുത്തിരുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 103 കാറുകൾ അയാൾ വഞ്ചിച്ചു കൈക്കലാക്കി. സാഹസികമായി കാര്‍ മോഷണം നടത്തുന്ന പ്രതിയെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.

BALLARI RENT CAR SOLD CASE 44 VEHICLES RECOVERED IN BALLARI BALLARI POLICE NATIONAL NEWS
Cars recovered by the police (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 7, 2025 at 4:34 PM IST

ബെംഗളൂരു: വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കാറുകള്‍ വില്‍ക്കുന്ന പ്രതിയെ തേടി കര്‍ണാടക പൊലീസ്. നൂറു കണക്കിന് കാറുകള്‍ വാടകയ്‌ക്ക് എടുക്കുകയും കുറഞ്ഞ വിലയ്‌ക്ക് മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് വില്‍ക്കുകയും ചെയ്‌ത സിന്ദനൂർ സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ് സാഹിദ് ബാഷയെ കണ്ടെത്താൻ പൊലീസ് തെരച്ചില്‍ ആരംഭിച്ചു. സംഭവത്തില്‍ 44 കാറുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവയുടെ യഥാർത്ഥ ഉടമകൾക്ക് കൈമാറിയെന്ന് ബെല്ലാരി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍, സാഹസികമായി കാര്‍ മോഷണം നടത്തുന്ന പ്രതിയെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.

നൂറോളം കാറുകള്‍ പ്രതി വില്‍പന നടത്തിയെന്നാണ് കണ്ടെത്തല്‍. ബെല്ലാരി, കൊപ്പൽ, റായ്ച്ചൂർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കാറുകൾ വാടകയ്‌ക്ക് എടുക്കുകയും കുറഞ്ഞ വിലയ്‌ക്ക് വില്‍ക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധിപേര്‍ പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി. ബെല്ലാരിയിലെ കൗൾ ബസാർ, ബ്രൂസ് പെറ്റ്, ഗാന്ധിനഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. "കാറുകൾ വാടകയ്‌ക്കെടുത്ത് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വിറ്റിരുന്ന സോനു എന്ന മുഹമ്മദ് സാഹിദ് ബാഷയെ കാണാനില്ല, പ്രതിക്കായി തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. പ്രതിമാസം 50,000 രൂപയ്ക്ക് കാറുകൾ വാടകയ്‌ക്കെടുത്തിരുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 103 കാറുകൾ അയാൾ വഞ്ചിച്ചു കൈക്കലാക്കി," എന്ന് ബെല്ലാരിയിലെ എസ്‌പി ശോഭാറാണി പറഞ്ഞു.

ജിപിഎസ് ട്രാക്കിങ് വഴി നിലവിൽ 44 കാറുകൾ പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. ശേഷിക്കുന്ന കാറുകൾക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കാർ വാങ്ങിയവർ കാർ തിരികെ നൽകണമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം, വാങ്ങിയവർക്കെതിരെയും കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമെന്നും ബെല്ലാരി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. "ഏകദേശം 103 കാറുകൾ ഇയാൾ കൈക്കലാക്കി വഞ്ചിച്ചു. ചിലർക്ക് ഒരു മാസത്തിനുശേഷം കാറുകൾ നൽകി, മറ്റുള്ളവർക്ക് അവ നൽകിയില്ല. അയാൾ കാറുകൾ എടുത്ത് വഞ്ചിക്കുക മാത്രമല്ല, അവർക്ക് പണം നൽകുകയും ചെയ്‌തില്ല.

ബെല്ലാരിയിലെ കൗൾ ബസാർ, ബ്രൂസ് പെറ്റ്, ഗാന്ധിനഗർ, എപിഎംസി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഈ 103 കാറുകളിൽ, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 44 കാറുകൾ പിടിച്ചെടുത്ത് അവയുടെ യഥാർഥ ഉടമകൾക്ക് കൈമാറി. ശേഷിക്കുന്ന കാറുകൾ, അതായത് പ്രതികളിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയവർ ദയവായി അവ തിരികെ നൽകണം. അവ തിരികെ നൽകാത്തവരും പ്രതികളാകും. കാരണം മോഷണം മോഷ്‌ടിച്ച സാധനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കുറ്റകരമാണ്. അതിനാൽ, അവ എല്ലാവർക്കും തിരികെ നൽകണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർഥിക്കുന്നു," എസ്‌പി ശോഭാറാണി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

