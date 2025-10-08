ബഗ്രാം വ്യോമതാവളം പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ട്രംപിൻ്റെ ശ്രമം; ഇന്ത്യ അഫ്ഗാനൊപ്പം
വിഷയത്തിൽ താലിബാനെ പിന്തുണച്ച് റഷ്യയും പാകിസ്ഥാനും ചൈനയും നേരത്തേ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.
Published : October 8, 2025 at 10:52 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ബഗ്രാം വ്യോമതാവളം തിരികെ വേണമെന്ന യുഎസ് ആവശ്യത്തെ എതിർത്ത് ഇന്ത്യ. വ്യോമതാവളത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ആറ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം ഇന്ത്യയും ചേർന്നത്.
റഷ്യ, പാകിസ്ഥാൻ, ചൈന തുടങ്ങിയ ആറ് രാജ്യങ്ങളാണ് ബഗ്രാം വ്യോമതാവളം താലിബാൻ ഭരണകൂടം തിരികെ നൽകണമെന്ന യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ആവശ്യത്തെ എതിർക്കുന്നത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ യുഎസ് സൈനിക താവളമായിരുന്ന ബഗ്രാം. എന്നാൽ 2021ൽ അധികാരം തിരിച്ചു പിടിച്ചതിനു ശേഷം താലിബാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായി.
ഇപ്പോഴിതാ വ്യോമതാവളത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം തിരികെ വേണമെന്ന് വാശി പിടിക്കുകയാണ് ട്രംപ്. ആഴ്ചകൾക്കു മുമ്പാണ് താലിബാൻ ട്രംപിൻ്റെ ആവശ്യത്തെ തള്ളിയത്. ചൈനയുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ട്രംപ് ബഗ്രാം വേണമെന്ന് പറയുന്നതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനൊപ്പം
കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന മോസ്കോ ഫോർമാറ്റ് ചർച്ചകളിൽ, പ്രാദേശിക രാജ്യങ്ങളും അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പ്രതിനിധി സംഘങ്ങളും പങ്കെടുത്തു. രാജ്യത്തിൻ്റെ സമാധാനം, സ്ഥിരത, സാമ്പത്തിക വികസനം എന്നിവ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികളും ചർച്ച ചെയ്തു. ആദ്യമായാണ് താലിബാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആമിർ ഖാൻ മുത്താക്കി മോസ്കോ ഫോർമാറ്റ് ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്.
'അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സൈനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വിന്യസിക്കാനുള്ള യുഎസിൻ്റെ ശ്രമങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഇതൊരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാണെന്നും പ്രാദേശിക സമാധാനത്തിനും സ്ഥിരതയ്ക്കും ദോഷം വരുത്തുമെന്നും' ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത രാജ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പ്രാദേശിക സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിലുമാണ് ചർച്ച ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്.
ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ ശക്തവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് പൂർണ പിന്തുണ നൽകാൻ രാജ്യങ്ങൾ തയ്യാറാകണമെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ഇന്ത്യ, റഷ്യ, പാകിസ്ഥാൻ, ചൈന എന്നിവയ്ക്ക് പുറമേ, ഇറാൻ, കസാക്കിസ്ഥാൻ, കിർഗിസ്ഥാൻ, താജിക്കിസ്ഥാൻ, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
അയൽക്കാരുമായും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായും അഫ്ഗാനിസ്താൻ്റെ സാമ്പത്തിക ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം രാജ്യങ്ങൾ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. വികസനവും സഹകരണവും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രാദേശിക വ്യാപാര, കണക്റ്റിവിറ്റി ശൃംഖലകളിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനെയും അവർ പിന്തുണച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്.
പ്രതികരിച്ച് ഇന്ത്യൻ എംബസി
അഫ്ഗാൻ ജനതയുടെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക വികസനത്തെയും മറ്റും പിന്തുണച്ച് അംബാസഡർ വിനയ് കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി സംഘം. 'സ്വതന്ത്രവും സമാധാനപരവുമായ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ' എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന് ഇന്ത്യയും ഒപ്പം ചേരുന്നുവെന്ന് മോസ്കോയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി പറഞ്ഞു. പ്രാദേശിക പ്രതിരോധശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ആഗോള സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് വിനയ് കുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ആഗോളതലത്തിലെ സ്ഥിതി സങ്കീർണമായി തുടരുകയാണ്. കൂട്ടായ ശ്രമത്തിലൂടെ മാത്രമേ സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സെർജി ലാവ്റോവ് പറഞ്ഞു. ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ പോരാടുന്നതിൽ ഗണ്യമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചതായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത്, ഭീകരവാദം, സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ പോരാടുന്നതിന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് പൂർണ പിന്തുണ നൽകാൻ റഷ്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും ലാവ്റോവ് പറഞ്ഞു.
