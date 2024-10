ETV Bharat / bharat

ബാബ സിദ്ധിഖിയുടെ കൊലപാതകം; ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തുള്ള ലോറൻസ് ബിഷ്‌ണോയി സംഘത്തിന്‍റെ പോസ്‌റ്റിന്‍റെ ആധികാരികത പരിശോധിച്ച് വരികയാണെന്ന് പൊലീസ്

Men accused in the NCP leader Baba Siddique's murder being produced before a court, in Mumbai, ( PTI )