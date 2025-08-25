ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് മറുപടി നൽകേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ അംഗമല്ലെന്നും സുപ്രീംകോടതി മുൻ ജസ്റ്റിസും ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർഥിയുമായ ജസ്റ്റിസ് ബി.സുദർശന റെഡ്ഡി. നക്സലിസത്തെ പിന്തുണച്ചെന്നുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ ആരോപണത്തിനെതിരെയാണ് സുദർശന റെഡ്ഡിയുടെ പ്രതികരണം. സുദർശന റെഡ്ഡി ഭാഗമായ ബെഞ്ച് ഛത്തീസ്ഗഡിലെ സാൽവാ ജുദും വിഷയത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പരാമർശമുണ്ടായത്.
ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്തുണ തേടി ഇന്ത്യാ സഖ്യ നേതാക്കളും പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങളുമായി ചെന്നൈയിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കിടെയാണ് പ്രതികരണം. ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുമായും തനിക്ക് ബന്ധമില്ലാത്തതിനാലാണ് ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർഥിയായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തതെന്ന് ജസ്റ്റിസ് സുദർശന റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു.
പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർഥിയായി എന്നെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ 60 ശതമാനം വോട്ടർമാരെയും ഞാൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. 1971ൽ അഭിഭാഷകനായി ഞാൻ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. അതിനുശേഷം ഭരണഘടനയെയും നിയമത്തെയും എപ്പോഴും ബഹുമാനിച്ച് കൊണ്ടാണ് ജുഡീഷ്യറിയിൽ വിവിധ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ സ്ഥാനം ഒരു രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാനമല്ല. നിഷ്പക്ഷമായി ആ പങ്ക് നിർവ്വഹിക്കുക എന്നതാണ് എൻ്റെ കടമ" സുദർശന റെഡ്ഡി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
"അമിത് ഷായുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് മറുപടി നൽകേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാന്യമായ രീതിയിൽ നടക്കുമെന്ന് രാജ്യത്തിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. താൻ ഒരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രീയ ജനാധിപത്യവാദിയാണെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങളായതിനാൽ അവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി വോട്ട് അഭ്യർഥിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മുൻ രാഷ്ട്രപതി ഡോ.എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധനായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ഈ സ്ഥാനം വഹിച്ചതിനുശേഷം നിരവധി മഹാന്മാർ ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തുവെന്നും സുദർശൻ റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രപതി ആയിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ഏകീകൃത ശബ്ദമായാണ് ജസ്റ്റിസ് സുദർശൻ റെഡ്ഡി ഇവിടെയെത്തിയത്. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിൻ്റെ പിന്തുണയും അഭിനന്ദനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയും പരമാധികാരവും സംരക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യണം" ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം (ഡിഎംകെ) എംപി കനിമൊഴി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
