സർക്കാർ വകുപ്പുകളില്‍ നിന്ന് അനുമതിയില്ല; അയോധ്യ മസ്‌ജിദിന്‍റെ നിർമാണ അപേക്ഷ നിരസിച്ച് വികസന അതോറിറ്റി

പൊതുമരാമത്ത്, മലിനീകരണ നിയന്ത്രണം, സിവിൽ ഏവിയേഷൻ, ജലസേചനം, റവന്യൂ, മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ, ഫയർ സർവീസസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകളിൽ നിന്ന് അനുമതി ഇല്ലെന്നാണ് അയോധ്യ വികസന അതോറിറ്റിയുടെ വാദം.

Published : September 23, 2025 at 2:14 PM IST

അയോധ്യ : രാമജന്മഭൂമി-ബാബരി മസ്‌ജിദ് കേസില്‍ സുപ്രീം കോടതി വിധിപ്രകാരം അനുവദിച്ച ഭൂമിയില്‍ പള്ളി പണിയാനായി സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ തള്ളി അയോധ്യ വികസന അതോറിറ്റി (എഡിഎ). സർക്കാർ വകുപ്പുകളില്‍ നിന്ന് അനുമതി രേഖകള്‍ ലഭിച്ചില്ലെന്ന് കാട്ടിയാണ് വികസന അതോറിറ്റിയുടെ നടപടി. ധന്നിപൂർ ഗ്രാമത്തിലാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രകാരം സംസ്ഥാന സുന്നി സെൻട്രൽ വഖഫ് ബോർഡിന് പള്ളി പണിയാൻ ഭൂമി അനുവദിച്ചത്.

പൊതുമരാമത്ത്, മലിനീകരണ നിയന്ത്രണം, സിവിൽ ഏവിയേഷൻ, ജലസേചനം, റവന്യൂ, മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ, ഫയർ സർവീസസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള അനുമതി ഇല്ലാത്തതിനാൽ പള്ളി നിർമിക്കാൻ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ നിരസിച്ചു എന്ന് സെപ്റ്റംബർ 16 ന് സമർപ്പിച്ച ഒരു കത്തിലൂടെ, വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി എഡിഎ പറഞ്ഞു. 2021 ജൂൺ 23 നാണ് പള്ളി പണിയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. 2019 നവംബർ 9 ലെ വിധിന്യായത്തിൽ, അയോധ്യയിലെ ഒരു പ്രധാന സ്ഥലത്ത് മസ്‌ജിദ് പണിയുന്നതിനും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾക്കുമായി സുന്നി സെൻട്രൽ വഖഫ് ബോർഡിന് അഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

തുടർന്ന്, 2020 ഓഗസ്റ്റ് 3-ന്, അയോധ്യ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 25 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള സൊഹാവൽ തഹ്‌സിലിലെ ധന്നിപൂർ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഭൂമിയുടെ കൈവശാവകാശം അന്നത്തെ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് അനുജ് കുമാർ ഝാ കൈമാറി. പത്രപ്രവർത്തകൻ ഓം പ്രകാശ് സിങ് സമർപ്പിച്ച വിവരാവകാശ അപേക്ഷയ്ക്കുള്ള മറുപടിയിൽ, പള്ളി പണിയാനായി അപേക്ഷയും സൂക്ഷ്‌മപരിശോധനാ ഫീസുമായി പള്ളി ട്രസ്റ്റ് 4,02,628 രൂപ അടച്ചതായി എഡിഎ സ്ഥിരീകരിച്ചു. 'സുപ്രീം കോടതി പള്ളിക്ക് ഭൂമി നല്‍കണമെന്ന് ഉത്തരവിട്ടു. ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ ഭൂമി അനുവദിച്ചു. സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ എതിർപ്പ് പറയാത്തതും അതോറിറ്റി പള്ളിയുടെ അപേക്ഷ നിരസിച്ചതും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസിലാകുന്നില്ല' -പള്ളി ട്രസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി അത്തർ ഹുസൈൻ പറഞ്ഞു.

ഭൂമി പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെ അഗ്നിശമന വകുപ്പ് അപ്രോച്ച് റോഡിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കകൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. പള്ളിക്കും ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിനും മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞത് 12 മീറ്റർ വീതി ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നിയമമുണ്ട്. അതേസമയം സ്ഥലത്തെ റോഡിന് ഏകദേശം ആറ് മീറ്റർ വീതിയും പള്ളിയുടെ പ്രധാന അപ്രോച്ചിന് നാല് മീറ്റർ വീതിയും മാത്രമേയുള്ളൂവെന്ന് ഹുസൈൻ പറഞ്ഞു. അഗ്നിശമന സേനയുടെ എതിർപ്പ് ഒഴിച്ചാൽ, മറ്റ് വകുപ്പുകളുടെ എതിർപ്പുകളെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് അറിയില്ല എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

