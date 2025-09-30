ETV Bharat / bharat

ഹനുമാന്‍ ഗര്‍ഹി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തെ കടകളില്‍ ഭക്ഷ്യ വകുപ്പിന്‍റെ പരിശോധന. മായം കലര്‍ന്ന ഭക്ഷ്യ വസ്‌തുക്കള്‍ കണ്ടെത്തി. റെയ്‌ഡ് ദസറ ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നോടിയായി.

Food Department officials inspecting laddu prasad (ETV Bharat)
Published : September 30, 2025 at 1:26 PM IST

ഉത്തര്‍പ്രദേശ്: അയോധ്യയിലെ ഹനുമാന്‍ ഗര്‍ഹി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തെ കടകളില്‍ വില്‍ക്കുന്ന ലഡുവില്‍ മായം കണ്ടെത്തി. ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തെ 31 കടകളിലാണ് ഭക്ഷ്യ വകുപ്പിന്‍റെ പരിശോധന നടന്നത്. മൂന്ന് കടകളിലാണ് മായം ചേര്‍ന്ന ലഡു കണ്ടെത്തിയത്.

ലഡു തയ്യാറാക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന കടലമാവ്, നെയ്യ് എന്നിവയിലാണ് മായം കലര്‍ന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഭക്ഷ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു. ലഡുവില്‍ അമിതമായി നിറം ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ടെന്നും സംഘം പറഞ്ഞു. ദസറ അടക്കമുള്ള ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നോടിയായാണ് ഭക്ഷ്യ വകുപ്പിന്‍റെ പരിശോധന.

ഭക്തര്‍ക്ക് ശുദ്ധവും സുരക്ഷിതവുമായ പ്രസാദമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് റെയ്‌ഡ് നടത്തിയത്. വര്‍ഷം തോറും ഇത്തരം പരിശോധന സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. പരിശോധന നടത്തിയ മൂന്ന് കടകളിലെ ലഡുവില്‍ മായം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രശ്‌നം വേഗത്തില്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ വ്യാപാരികള്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഭക്ഷ്യ വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്‍റ് കമ്മിഷണർ മണിക് ചന്ദ്ര പറഞ്ഞു.

ശുചിത്വവും ഗുണനിലവാരവും നിലനിർത്താനുള്ള സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങളെ തുടർന്നാണ് നടപടിയെന്ന് ഭക്ഷ്യ വകുപ്പ് ഓഫിസർ സന്തോഷ് കുമാർ സാഹു പറഞ്ഞു. കടലപ്പൊടി, നെയ്യ്, ലഡു, പേഡ, തൈര് എന്നിങ്ങനെ 20 മുതല്‍ 25 സാമ്പിളുകള്‍ പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കി. വ്യാപാരികള്‍ കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഗുണനിലവാരമുള്ള നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ലഡു വില്‍പ്പന നടത്തണമെന്ന് ക്ഷേത്രത്തില്‍ നിന്നും വ്യാപാരികള്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കി മാസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് കടകളില്‍ നിന്നും മായം കലര്‍ന്ന ലഡു കണ്ടെത്തിയത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും പരിശോധന തുടരുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ആശങ്കയില്‍ വ്യാപാരികള്‍: സമീപകാലത്ത് ഭക്ഷ്യ വകുപ്പ് നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ മായം കലര്‍ന്ന ഭക്ഷ്യ വസ്‌തുക്കള്‍ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തില്‍ ആശങ്കയില്‍ വ്യാപാരികള്‍. ഭക്ഷ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഞങ്ങളുടെ കടകള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചൂവെന്നും നെയ്യ്, കടലപ്പൊടി, ലഡു എന്നിവയുടെ സാമ്പിള്‍ തങ്ങള്‍ നല്‍കിയെന്നും വ്യാപാരിയായ സഞ്ജയ്‌ ഗുപ്‌ത പറഞ്ഞു. ഇനി തങ്ങള്‍ പരിശോധന ഫലത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വ്യാപാരികള്‍ കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന്‍ ഭക്ഷ്യ വകുപ്പ് സാമ്പിളുകള്‍ ശേഖരിച്ച് പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കിയെന്ന് മറ്റൊരു വ്യാപാരിയായ ജിതേന്ദ്ര ഗുപ്‌ത പറഞ്ഞു. ദസറ ആഘോഷത്തിന് നിരവധി ഭക്തര്‍ ഇത്തരം ഭക്ഷ്യ വസ്‌തുക്കള്‍ വാങ്ങാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. അതാണ് ഭക്ഷ്യ വകുപ്പ് പരിശോധന കര്‍ശനമാക്കിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

