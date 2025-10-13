സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ജീവനോടെ കത്തിക്കാന് ശ്രമം; യുവതി അത്യാസന്ന നിലയില്, ഭർതൃവീട്ടുകാർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്
Published : October 13, 2025 at 4:00 PM IST
ഡെറാഡൂൺ: സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ പേരിൽ യുവതിയെ ജീവനോടെ കത്തിക്കാൻ ഭര്തൃകുടുംബം ശ്രമിച്ചതായി ആരോപണം. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഹരിദ്വാർ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. ഭർതൃവീട്ടുകാർ നിരന്തരമായി ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ടെന്നും പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് ജീവനോടെ കത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും യുവതിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആരോപിച്ചു.
ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ യുവതിയെ ഹരിദ്വാറിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. സംഭവത്തില് ഭർത്താവിനും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിഡ്കുൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻചാർജ് നിതേഷ് ശർമ്മയും വനിതാ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ മനീഷ നേഗിയും ആശുപത്രിയിലെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ അന്വേഷിച്ചുവെന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു
പൊലീസിൻ്റെ സഹായത്തോടൊണ് ഇരയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. യുവതിയുടെ നില ഗുരുതരമായതിനാൽ തഹസിൽദാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇരയുടെ സഹോദരൻ ജയപ്രകാശാണ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. 2024 ഒക്ടോബർ 27-നാണ് ഇരയും ആശിഷ് എന്നായാളുമായി വിവാഹം നടക്കുന്നത്.
വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഭർതൃവീട്ടുകാർ സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ പേരിൽ തൻ്റെ സഹോദരിയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് ജയപ്രകാശ് ആരോപിച്ചു. പ്രശ്നം സമാധാനപരമായി പരിഹരിക്കാൻ കുടുംബം പലതവണ ശ്രമിച്ചെങ്കില്ലും സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാവുകയായിരുന്നു. രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് ഇരുവർക്കും ഒരു പെൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചതെന്ന് ജയപ്രകാശ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
യുവതിയ്ക്ക് 80 ശതമാനത്തോളം പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭർത്താവ് ആശിഷിനും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചുവെന്ന് സിഡ്കുൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻചാർജ് നിതേഷ് ശർമ പറഞ്ഞു.
ഇരയുടെ കുടുംബം സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷനിലും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ കുസും കാണ്ട്വാൾ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സംസാരിക്കുകയും അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. എഫ്ഐആറിൻ്റെ പകർപ്പ് സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും എസ്എസ്ഐ ദേവേന്ദ്ര തോമർ പറഞ്ഞു.
കത്തിയെരിഞ്ഞ് ജീവിതങ്ങൾ
കാമുകി കല്യാണം കഴിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഭാര്യയെ പെട്രോളൊഴിച്ച് കത്തിച്ച് ഭർത്താവ്. ബിഹാറിലെ നളന്ദ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. ഭർത്താവ് വികാസ് കുമാറിന് എതിരെ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. സുനിത ദേവിയാണ് (25) കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
സ്ത്രീധനം കുറഞ്ഞുപോയെന്ന് പേരിൽ ഭാര്യയെ ജീവനോടെ കത്തിച്ച് ഭര്ത്താവ്. ഉത്തര്പ്രദേശിലെ അമ്രോഹയിലാണ് സംഭവം. പൊലീസ് കോണ്സ്റ്റബിളാണ് ഭർത്താവ്. കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
നവജാതശിശുവിൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി
അതേസമയം, ഹരിദ്വാറിലെ ബ്രഹ്മപുരി പ്രദേശത്ത് ഒരു നവജാതശിശുവിൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതായി വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് സമീപം പോളിത്തീൻ ബാഗിൽ പൊതിഞ്ഞ നിലയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. നവജാതശിശുവിൻ്റെ കൈയിൽ മൃഗങ്ങൾ കടിച്ചിതിൻ്റെ മുറിവുകൾ ഉണ്ടെന്നും അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു.