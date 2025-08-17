ETV Bharat / bharat

യൂട്യൂബർ എൽവിഷ് യാദവിൻ്റെ വീടിന് പുറത്ത് വെടിവയ്‌പ്പ്; പിന്നിൽ മുഖംമൂടി ധരിച്ച ആക്രമികളെന്ന് പൊലീസ് - GUNSHOT OUTSIDE YOUTUBERS HOUSE

ഇന്ന് പുലർച്ചെയായിരുന്നു സംഭവം. രണ്ട് ഡസനിലധികം തവണ വെടിയുതിർത്തതായി ഗുരുഗ്രാം പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ELVISH YADAV snake venom and rave party case gunshot outside elvish yadav home GURUGRAM
Elvish Yadav (Instagram)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 17, 2025 at 12:42 PM IST

ചണ്ഡീഗഡ്: യൂട്യൂബറും ബിഗ് ബോസ് ജേതാവുമായ എൽവിഷ് യാദവിൻ്റെ വീടിന് പുറത്ത് അജ്ഞാതർ വെടിയുതിർത്തു. ഇന്ന് പുലർച്ചെയായിരുന്നു സംഭവം. രണ്ട് ഡസനിലധികം തവണ വെടിയുതിർത്തതായി ഗുരുഗ്രാം പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

"ഗുരുഗ്രാമിലെ സെക്‌ടർ 57ല്‍ താമസിക്കുന്ന യൂട്യൂബറും ബിഗ് ബോസ് ജേതാവുമായ എൽവിഷ് യാദവിൻ്റെ വീടിന് പുറത്ത് മുഖംമൂടി ധരിച്ച മൂന്ന് ആക്രമികളാണ് വെടിയുതിർത്തത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ 5.30 നായിരുന്നു സംഭവം. വെടിവയ്‌പ്പ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എൽവിഷ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല", ഗുരുഗ്രാം പൊലീസ് പിആർഒ സന്ദീപ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ പാമ്പിൻ വിഷവും മറ്റ് നിയമവിരുദ്ധ മരുന്നുകളും വിതരണം ചെയ്യുകയും കഴിക്കുകയും ചെയ്‌തതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു റേവ് പാർട്ടി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൽവിഷ് യാദവിനെതിരായ നടപടികൾക്ക് സുപ്രീം കോടതി സ്‌റ്റേ വിധിച്ചിരുന്നു. ഇയാളുടെ ഹർജിയിൽ പ്രതികരണം തേടി ജസ്‌റ്റിസുമാരായ എം.എം. സുന്ദരേഷ്, ജോയ്‌മല്യ ബാഗ്‌ചി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് പ്രതികൾക്ക് നോട്ടിസ് അയച്ചു. കേസിൽ തനിക്കെതിരെ സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രവും സമൻസും റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എല്‍വിഷ് യാദവ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു.

മെയ് ആദ്യം എൽവിഷിൻ്റെ ഹർജി അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. കേസിൽ ഒന്നിലധികം എഫ്‌ഐആറുകൾ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുള്ളതിനാൽ ആരോപണങ്ങളിൽ സമഗ്രമായ നിയമപരിശോധന ആവശ്യമാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

തുടർന്ന് യാദവിനെതിരായ നിയമനടപടികൾ താത്‌കാലികമായി നിർത്തിവയ്‌ക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിലെ 9, 39, 48A, 49, 50, 51 വകുപ്പുകളും ബിഎൻഎസിലെ 284, 289, 120B വകുപ്പുകളും എൻഡിപിഎസ് ആക്‌ടിലെ 8, 22, 29, 30, 32 വകുപ്പുകളും പ്രകാരമാണ് എൽവിഷ്‌ യാദവിനെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

