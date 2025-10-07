ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണം; സുപ്രീം കോടതിയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഇന്ന് അഭിഭാഷകരുടെ പ്രതിഷേധം
രാജ്യത്തെ 'ഗോഡ്സെ മൈൻഡ്സെറ്റി'ൻ്റെ ഫലമാണ് ഈ സംഭവമെന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ ലോയേഴ്സ് യൂണിയൻ ഓൾ ഇന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി വി സുരേന്ദ്ര നാഥ് പറഞ്ഞു.
Published : October 7, 2025 at 11:04 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബി.ആർ. ഗവായിയെ കോടതിമുറിയിൽ വച്ച് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനെതിരെ ഓൾ ഇന്ത്യ ലോയേഴ്സ് യൂണിയൻ ഇന്ന് (ഒക്ടോബർ 7) സുപ്രീം കോടതിക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തും. മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും സംഭവത്തിൽ അപലപിച്ചിരുന്നു. സുപ്രീം കോടതിയുടെയും ജുഡീഷ്യറിയുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു നേരെയുള്ള ആക്രമണമാണിതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഓൺ റെക്കോർഡ് അസോസിയേഷനും ഓൾ ഇന്ത്യ ലോയേഴ്സ് യൂണിയനും വിശേഷിപ്പിച്ചു.
യൂണിയൻ്റെ ഡൽഹി യൂണിറ്റ് ആണ് ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിക്കുക. ഈ സംഭവം രാജ്യത്തെ 'ഗോഡ്സെ മൈൻഡ്സെറ്റി'ൻ്റെ ഫലമാണെന്നും ഇത് അംഗീകരിയ്ക്കാനാവില്ലെന്നും ഓൾ ഇന്ത്യ ലോയേഴ്സ് യൂണിയൻ്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും സുപ്രീം കോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനുമായ പി.വി. സുരേന്ദ്ര നാഥ് പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രസ്താവനയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം നടന്നത്. കോടതി നടപടികൾക്കിടെ 71 കാരനായ രാകേഷ് കിഷോർ എന്ന അഭിഭാഷകൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് നേരെ ഷൂ എറിയുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ജാഗ്രത പുലർത്തിയ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആക്രമണം തടഞ്ഞു.
"സനാതൻ ധർമ്മ കാ അപ്മാൻ നഹി സഹേഗ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ" (സനാതൻ ധർമ്മത്തെ അപമാനിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ സഹിക്കില്ല) എന്നെഴുതിയ ഒരു കുറിപ്പ് അഭിഭാഷകൻ്റെ കൈവശം നിന്ന് കണ്ടെത്തിയതായി പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഇയാളുടെ ലൈസൻസ് ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉടനടി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.
മധ്യപ്രദേശിലെ ഖജുരാഹോ സമുച്ചയത്തിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച വിഷ്ണു വിഗ്രഹം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെ ഗവായിയുടെ "ദൈവത്തോട് തന്നെ പോയി ചോദിക്കൂ" എന്ന പരാമർശമാണ് തന്നെ പ്രകോപിപ്പിച്ചതെന്ന് കിഷോർ പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ ആക്രമണത്തിന് ശേഷവും ഗവായ് വാദം കേള്ക്കൽ തുടർന്നു. ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിഷയത്തിൽ സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട അഭിഭാഷകനെതിരെ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികൾ സ്വീകരിയ്ക്കണമെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഓൺ റെക്കോർഡ് സെക്രട്ടറി നിഖിൽ ജെയിൻ പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തിൽ ആഴത്തിലുള്ള അന്വേഷണം വേണമെന്ന് മുതിർന്ന അഭിഭാഷക ഇന്ദിര ജയ്സിങ് പറഞ്ഞു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരെയുള്ള ഏറ്റവും വംശീയമായ പരാമർശമായി ഞാൻ ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നു, സ്ഥാപനത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് നിയമപരമായ പ്രതികരണം ആവശ്യമുള്ള ഒരു പരാമർശമാണിത്. ഒരു പത്രക്കുറിപ്പെങ്കിലും കോടതിയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കളും ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരായ ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ചു. കോൺഗ്രസ്, സിപിഐ, സിപിഐ(എം), എൻസിപി-എസ്പി, ശിവസേന (യുബിടി), ഡിഎംകെ, മറ്റ് പാർട്ടികൾ എന്നിവ ഏകകണ്ഠമായി പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി. ഇത് ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരായ ആക്രമണമാണെന്നും വെറുപ്പും മതഭ്രാന്തും സമൂഹത്തെ എത്രമാത്രം വിഴുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നുവെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ജസ്റ്റിസ് ഗവായിയോട് സംസാരിച്ചു. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരം അപലപനീയമായ പ്രവൃത്തികൾക്ക് സ്ഥാനമില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ ശാന്തതയെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് മോദി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ ചരിത്രത്തിലെ അപകടകരമായ പുതിയ അധഃപതനമെന്ന് കോൺഗ്രസ് സംഭവത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഇത് ജുഡീഷ്യറിക്കും ഭരണഘടനയ്ക്കും നേരെയുള്ള ആക്രമണമാണെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു.
നീതിയുടെയും നിയമവാഴ്ചയുടെയും അടിത്തറയ്ക്ക് നേരെയുള്ള തുറന്ന ആക്രമണമാണിതെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച കോൺഗ്രസ്, ഇത് ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണം മാത്രമല്ലെന്ന് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. "സ്ഥാപനങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്താനും, സത്യസന്ധതയുടെ ശബ്ദങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും, ജുഡീഷ്യറിയിലുള്ള പൊതുജനവിശ്വാസം ഇല്ലാതാക്കാനുമുള്ള നിരന്തരമായ പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഫലമാണിതെന്ന്" കോണ്ഗ്രസ് എക്സിൽ കുറിച്ചു.
അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെയാണ് ആക്രമണം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരെ മാത്രമല്ല, ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
"സുപ്രീം കോടതിയിൽ വച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരെ നടന്ന ആക്രമണത്തെ അപലപിക്കാൻ വാക്കുകൾ പര്യാപ്തമല്ല. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരെയും ഉള്ള ആക്രമണമാണ്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഗവായ് വളരെ ദയാലുവായ വ്യക്തിയാണ്, രാഷ്ട്രം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഐക്യദാർഢ്യത്തോടെ നിലകൊള്ളണം," അവർ പറഞ്ഞു.
ജുഡീഷ്യറിയുടെ അന്തസിനും ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവിനും നേരെയുള്ള ആക്രമണമാണിതെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. "ഇത്തരം വിദ്വേഷത്തിന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സ്ഥാനമില്ല, അത് അപലപിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്," എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ ആക്രമിക്കാനുള്ള ശ്രമം അഭൂതപൂർവവും ലജ്ജാകരവും വെറുപ്പുളവാക്കുന്നതുമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ പറഞ്ഞു. ഇത് രാജ്യത്തിൻ്റെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെയും നിയമവാഴ്ചയുടെയും അന്തസിനു നേരെയുള്ള ആക്രമണമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വെറുപ്പ്, മതഭ്രാന്ത് എന്നിവ എത്രത്തോളം വർധിച്ചെന്ന് ഇത്തരമൊരു ബുദ്ധിശൂന്യമായ പ്രവൃത്തി വ്യക്തമാക്കുന്നു," എന്ന് ഖാർഗെ പറഞ്ഞു.
ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപി പ്രചരിപ്പിച്ച വിദ്വേഷവും വിഭാഗീയതയുമാണ് ഈ സംഭവത്തിന് കാരണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ സി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു. കോടതിയിൽ പട്ടാപ്പകൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടും രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയിൽ നിന്നോ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയിൽ നിന്നോ ഒരു പ്രതികരണവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പവൻ ഖേര പറഞ്ഞു. പിന്നീടായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരായ ആക്രമണ ശ്രമത്തെ ബിജെപി ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ഭരണഘടനയാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരം സാമൂഹിക വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ലെന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞു. ഈ സംഭവം ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനെയും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനാപരവും സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് അത്തരം പെരുമാറ്റം തികച്ചും അപലപനീയമാണെന്നും ബിജെപി ദേശീയ വക്താവ് സുധാൻഷു ത്രിവേദി പറഞ്ഞു.
ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടി പ്രസിഡൻ്റ് മായാവതി സംഭവത്തെ ലജ്ജാകരമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. "ഇന്ന് കോടതിയിൽ നടന്ന ഒരു വിചാരണയ്ക്കിടെ ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ശ്രീ ബി ആർ ഗവായിയോട് അപലപനീയമായി പെരുമാറാൻ ശ്രമിച്ചത് അങ്ങേയറ്റം ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്, ഈ ലജ്ജാകരമായ സംഭവത്തെ എത്ര അപലപിച്ചാലും മതിയാകില്ല" എന്ന് അവർ എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.
ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിൻ, ഈ "ലജ്ജാകരമായ പ്രവൃത്തി" ഏറ്റവും ശക്തമായ അപലപനം അർഹിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രതികരിച്ചു. "ആക്രമണകാരി വെളിപ്പെടുത്തിയ കാരണം, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോഴും അടിച്ചമർത്തലും ശ്രേണിപരമായ മനോഭാവവും എത്രത്തോളം ആഴത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നു," എന്ന് അദ്ദേഹം എക്സ് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.
സംഘപരിവാർ പ്രചരിപ്പിച്ച വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനം എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സംഭവത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. സംഭവത്തെ ഭയാനകമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച പിണറായി, ഇതിനെ ഒരു വ്യക്തിഗത പ്രവൃത്തിയായി തള്ളിക്കളയുന്നത് വർധിച്ചുവരുന്ന അസഹിഷ്ണുതയെ അവഗണിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു.
സംഭവം ജുഡീഷ്യറിക്കെതിരായ ആക്രമണം മാത്രമല്ല, ഭരണഘടനയ്ക്കും രാജ്യത്തിനും നേരെയുള്ള ഗുരുതരമായ അപമാനമാണെന്ന് നാഷണലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി (എസ്പി) പ്രസിഡൻ്റ് ശരദ് പവാർ പറഞ്ഞു. ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്താനുള്ള വർധിച്ചുവരുന്ന പ്രവണതയെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച രാജ്യസഭാ എംപി ഇത് രാജ്യത്തിനുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരായ പ്രകോപനരഹിതമായ ആക്രമണം അപലപനീയവും ലജ്ജാകരവുമാണെന്ന് ശിവസേന (യുബിടി) നേതാവ് പ്രിയങ്ക ചതുർവേദി പറഞ്ഞു. സുപ്രീം കോടതി ബാർ അംഗത്തിൻ്റെ അപരിഷ്കൃതമായ പെരുമാറ്റം കോടതിയുടെ മഹത്വത്തിന് അപമാനമായെന്ന് സ്വതന്ത്ര രാജ്യസഭാ എംപി കപിൽ സിബൽ പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തെ അപലപിച്ച ഇടതുകക്ഷികൾ, ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരെ ഷൂ എറിയാൻ ശ്രമിച്ച അഭിഭാഷകനെതിരെ ഉടൻ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹിന്ദുത്വ വർഗീയ ശക്തികൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് കുത്തിവയ്ക്കുന്ന മനുവാദിയുടെയും വർഗീയ വിഷത്തിൻ്റെയും മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇതെന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ഈ സംഭവത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചു.
സനാതന ധർമ്മത്തെ പിന്തുണച്ചുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങൾക്കൊപ്പം തുറന്ന കോടതിമുറിയിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഗവായിക്ക് നേരെ ഷൂ എറിഞ്ഞത് അത്യധികം ഞെട്ടിക്കുന്നതും നിന്ദ്യവുമാണെന്ന് സിപിഎം പറഞ്ഞു. ജുഡീഷ്യറിക്കെതിരായ നേരിട്ടുള്ള ആക്രമണമാണ് ഈ സംഭവമെന്ന് സിപിഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി രാജ വിശേഷിപ്പിച്ചു.
സമാജ്വാദി പാർട്ടി പ്രസിഡൻ്റ് അഖിലേഷ് യാദവും സംഭവത്തെ അപലപിച്ചു. ഈ പ്രവൃത്തിയെ ഉന്നത ജുഡീഷ്യൽ അധികാരിയെയും സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും ദുർബല വിഭാഗങ്ങളെയും അവഹേളിക്കുന്ന അഹങ്കാരികളും ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നവരുമായ ആളുകളുടെ ഫലമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു.
