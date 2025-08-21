ന്യൂഡല്ഹി: രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോയ ആദ്യ ഇന്ത്യന് ബഹിരാകാശ യാത്രികന് ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റന് ശുഭാംശു ശുക്ലയും അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ച ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റന് പ്രശാന്ത് ബി നായരും തങ്ങളുടെ ബഹിരാകാശ യാത്രയുടെ അനുഭവങ്ങള് പങ്കുവച്ചു. ശുക്ലയുമൊത്തുള്ള ഹൃദയംഗമമായ നിമിഷങ്ങള് പ്രശാന്ത് വിവരിച്ചു. ശുഭാംശുവിനെ രാമന് എന്നാണ് പ്രശാന്ത് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
Also Read: ഗഗൻയാൻ പരീക്ഷണ ദൗത്യം ഡിസംബറിൽ; ആക്സിയം 4 അനുഭവകഥ പങ്കുവച്ച് ശുഭാംശു ശുക്ല
രാജ്യത്ത് ദീപാവലിക്ക് ഇനിയും മാസങ്ങളുണ്ട്. വനവാസത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചെത്തിയ രാമനെ സ്വീകരിക്കാനായിരുന്നു അയോധ്യ ദീപാവലി ആഘോഷിച്ചത്. എന്നാല് ഇപ്പോള് ബഹിരാകാശ യാത്ര കഴിഞ്ഞെത്തിയ തങ്ങളെ രാജ്യം ദീപാവലി ആഘോഷിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്നും പ്രശാന്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇവിടെ ശുഭാംശു ആണ് രാമന്. താന് ലക്ഷ്മണനും. താന് ശുഭാംശുവിനെകാള് മൂത്ത ആളാണ് എന്നാല് അനുഭവ സമ്പത്തില് ശുഭാംശുവാണ് തന്നെക്കാള് മുമ്പന്. അത് കൊണ്ട് ലക്ഷ്മണനായി ഇരിക്കാനാണ് തനിക്ക് താത്പര്യം. വാനര സേനയില് നിന്ന് രാമനും ലക്ഷ്മണനും നല്ല സഹായം കിട്ടി. ആ വാനര സേനയാണ് ഐഎസ്ആര്ഒ സംഘം. ഹനുമാനും സംഘത്തിനും നന്ദിയെന്നും പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ കാലം എത്തിയിരിക്കുന്നു. സാങ്കേതിക ശക്തിയിലായാലും വാണിജ്യത്തിലായാലും എല്ലാം എന്നും പ്രശാന്ത് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ ദൗത്യത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നാല് പേരില് രണ്ട് പേരാണ് ശുഭാംശുവും പ്രശാന്ത് നായരും.
2027ല് ഇന്ത്യ ആദ്യ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ വാഹനത്തെ അയക്കാന് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. 2035ഓടെ സ്വന്തം ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രവും സ്ഥാപിക്കാന് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. 2040ല് ചന്ദ്രനിലേക്കും ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം ആളെ അയക്കാന് ഇന്ത്യ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.
ഈ ദൗത്യം അങ്ങേയറ്റം വിജയകരമായിരുന്നു എന്നാണ് ശുഭാംശു ശുക്ല പ്രതികരിച്ചത്. എല്ലാ സാങ്കേതിക വിജയവും നേടാനായി. ഇത് കേവലമൊരു പരിശീലനത്തിനുമപ്പുറമുള്ള ദൗത്യമായിരുന്നു. അധികമായി തങ്ങള്ക്ക് കിട്ടിയ അറിവുകള് അമൂല്യമാണ്. മുന്വര്ഷങ്ങളില് ലഭിച്ച എല്ലാ വിവരങ്ങളും പ്രയോജനകരമായി. ഗഗന്യാന്, ഭാരതീയ അന്തരീക്ഷ ഭവന്.. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളിലൊരാളെ നമ്മുടെ സ്വന്തം റോക്കറ്റില് നമ്മുടെ മണ്ണില് നിന്ന് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് എത്തിക്കും വികാരാധീനനായി ശുഭാംശു പറഞ്ഞു. നിങ്ങള് ഭൂമിയില് നിന്ന് പഠിക്കുന്നതിനെക്കാള് വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ അനുഭവം. ശരീരത്തിന് വലിയ മാറ്റങ്ങള് സംഭവിക്കുന്നു. ഇരുപത് ദിവസം ബഹിരാകാശത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഭാരമില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന കാര്യം ശരീരം മറന്ന് പോകുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.