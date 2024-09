ETV Bharat / bharat

ഡൽഹിയെ ഇനി അതിഷി നയിക്കും; മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌തു - ATISHI MARLENA DELHI CHIEF MINISTER

By ETV Bharat Kerala Team

Atishi Marlena sworn in as Delhi Chief Minister at Raj Nivas ( ETV Bharat )