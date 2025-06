ETV Bharat / bharat

സുനിത വില്യംസിന്‍റെ ആദ്യ മെഴുക് പ്രതിമ ഇന്ത്യയിൽ, ജീവൻ തുടിക്കുന്ന പ്രതിമക്ക് പിന്നിൽ ശിൽപി സുശാന്ത റോയ് - SUNITA WILLIAMS WAX STATUE

The wax statue of US astronaut Sunita Williams ( ETV Bharat )