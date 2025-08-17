ന്യൂഡൽഹി: നാസയുടെ ആക്സിയോം-4 (AX-4) ബഹിരാകാശ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കി ജൂലൈ15 ന് ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങിയ ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശയാത്രികൻ ശുഭാംശു ശുക്ല ഡൽഹിയിലെത്തി. വികാര ഭരിതമായ കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ച് സഹപ്രവർത്തകർക്ക് നന്ദിയും പറഞ്ഞാണ് ശുഭാംശുവിൻ്റെ മടക്കം. കേന്ദ്ര ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സഹമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ്ങും ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്തയും വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭാംശു ശുക്ലയെ സ്വീകരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ കാംന ശുക്ലയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.
ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവിന് മുൻപായായി, അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കിട്ട ഒരു കുറിപ്പ് നെറ്റിസണ്സ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. "ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ വിമാനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയം വികാരഭരിതമാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ഈ ദൗത്യത്തിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായിരുന്ന ചിലരെ വിട്ട് പോകുന്നതിൽ സങ്കടമുണ്ട്. എൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും രാജ്യത്തെ എല്ലാവരെയും കാണാൻ പോകുന്നതിൽ ഞാൻ ആവേശത്തിലാണ്. ജീവിതം ഇതാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.
As I sit on the plane to come back to India I have a mix of emotions running through my heart. I feel sad leaving a fantastic group of people behind who were my friends and family for the past one year during this mission. I am also excited about meeting all my friends, family… pic.twitter.com/RGQwO3UcQr— Shubhanshu Shukla (@gagan_shux) August 16, 2025
വിടപറയൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. കമാൻഡർ @astro_peggy പെഗ്ഗി സ്നേഹപൂർവ്വം പറയുന്നതുപോലെ, 'ബഹിരാകാശ യാത്രയിലെ ഒരേയൊരു സ്ഥിരത മാറ്റമാണ്.' അത് ജീവിതത്തിനും ബാധകമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു''- എന്നായിരുന്നു ശുഭാംശു ശുക്ലയുടെ പോസ്റ്റ്.
ജൂൺ 25ന് യുഎസിലെ നാസ കെന്നഡി സ്പേസ് സെൻ്ററിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്ന നാസയുടെ ആക്സിയോം-4 സ്പേസ് മിഷനിൽ ശുഭാംശു ശുക്ലയും ഭാഗമായിരുന്നു. 41 വർഷത്തിനിടെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം. ജൂൺ 26നാണ് ഡ്രാഗൺഫ്ലൈ ബഹിരാകാശ പേടകം ഐഎസ്എസുമായി ഡോക്ക് ചെയ്തത്. മൈക്രോഗ്രാവിറ്റിയിൽ ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര നടത്താൻ ശുഭാംശു ഉള്പ്പെടെയുള്ള സംഘം 18 ദിവസം ചെലവഴിച്ചു. നാസയുമായും സ്പേസ് എക്സുമായും സഹകരിച്ച് നടത്തിയ ദൗത്യത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ ഗഗൻയാൻ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രയ്ക്കായുള്ള പ്രായോഗിക അനുഭവം നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൂടിയുണ്ട്.
#LIVE | India’s space hero Shubhanshu Shukla landed in Delhi after successful completion of his historic ISS mission.— DD News (@DDNewslive) August 16, 2025
Upon his arrival, Shubhanshu Shukla was received by Union Minister Dr. Jitendra Singh, Delhi Chief Minister Rekha Gupta and ISRO Chairman Dr. V. Narayanan. His… pic.twitter.com/IztlKpMHSI
ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിന് ഗണ്യമായ സംഭാവനകൾ നൽകാൻ ഈ യാത്ര സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൗത്യത്തിൽ നിന്നുള്ള പാഠങ്ങൾ ഈ വർഷം അവസാനം ആരംഭിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിയെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. 2-7 ദിവസം വരെയാണ് ഗഗൻയാൻ ബഹിരാകാശ യാത്ര. ആദ്യം മനുഷ്യൻ ഇല്ലെതെയുള്ള പേടകമാണ് പറക്കുക. ശേഷം മാത്രമേ ബഹിരാകാശയാത്രികനെ വഹിച്ചുള്ള പേടകം സഞ്ചരിക്കുകയുള്ളൂ.
