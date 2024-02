ഗുവാഹത്തി : അസം നിയമസഭയുടെ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിനിടെ പ്രതിഷേധിച്ച എംഎല്‍എമാര്‍ക്ക് സസ്പെന്‍ഷന്‍. എംഎൽഎമാരായ ഷെർമാൻ അലി അഹമ്മദിനെയും അഷ്‌റഫുല്‍ ഹുസൈനെയും നിയമസഭ സ്‌പീക്കർ ബിശ്വജിത് ഡൈമേരി സസ്പെൻഡ് ചെയ്‌തു.

ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിന്‍റെ പതിനൊന്നാം ദിവസം സ്‌പീക്കറുടെ റൂളിങ് അവഗണിച്ച് സഭയിൽ ബഹളമുണ്ടാക്കിയതിനാണ് സസ്പെന്‍ഷന്‍. സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ അപാകതകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതിനാണ് തങ്ങള്‍ക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തതെന്ന് സസ്പെന്‍ഷനിലായ ബാഗ്‌ബർ മണ്ഡലം എംഎൽഎ ഷെർമാൻ അലി പ്രതികരിച്ചു. ഒരു അധ്യാപകൻ മാത്രമുള്ള ചില സ്‌കൂളുകളിലെ മൂല്യനിർണയ സംവിധാനമായ 'ഗുണോത്സവ്' എന്ന പേരിൽ സർക്കാർ അധ്യാപകരെയും അധ്യാപകേതര ജീവനക്കാരെയും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പ്രതികരണം.

വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമായി തന്‍റെ മണ്ഡലത്തിലെ സ്‌കൂളുകളില്‍ അധ്യാപകരില്ല. ബാഗ്ബാർ, ചെങ്ക നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലെ 33 സ്‌കൂളുകൾ നിലവിൽ ഓരോ അധ്യാപകർ വീതമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു (Two Opposition MLA's briefly suspended for creating ruckus in Assam State Assembly).

ബാഗ്‌ബറിലെ പല സ്‌കൂളുകളിലും നിലവിലെ വിദ്യാർഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും അനുപാതം 151:1 ആണ്. സംസ്ഥാനത്ത് അധ്യാപകരുടെ കുറവില്ല. എന്നാൽ വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് അധ്യാപകരെ നിയമിച്ചിട്ടില്ല. വിഷയം നിയമസഭയിൽ ചോദ്യം ചെയ്‌തതിനാണ് തന്നെ സ്‌പീക്കർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്‌തതെന്ന് എംഎൽഎ ഷെർമൻ അലി പറഞ്ഞു.

ഇതിനെ ജനാധിപത്യമെന്ന് വിളിക്കാമോ എന്നും അദ്ദേഹം സ്‌പീക്കറുടെ നടപടിയോട് പ്രതികരിച്ചു. ജില്ല കമ്മിഷണറും, ബാർപേട്ട ജില്ലയിലെ അഡിഷണൽ ജില്ല കമ്മിഷണറും ഇക്കാര്യം ഗൗരവമുള്ളതായി എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. വിദ്യാർഥി-അധ്യാപക അനുപാതം ജില്ലാതലത്തിൽ നിശ്ചയിക്കണമെന്ന് നിയമസഭയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും എംഎൽഎ ഷെർമാൻ അലി പ്രതികരിച്ചു.

അതേസമയം, വിദ്യാഭ്യാസ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതിനാണ് എംഎൽഎമാരായ ഷെർമാൻ അലി അഹമ്മദിനെയും അഷ്‌റഫുല്‍ ഹുസൈനെയും നിയമസഭ സ്‌പീക്കർ ബിശ്വജിത് ഡൈമേരി സസ്പെൻഡ് ചെയ്‌തതെന്ന് ചെങ്ക മണ്ഡലത്തിലെ എംഎൽഎ അഷ്‌റഫുല്‍ ഹുസൈൻ പറഞ്ഞു. ഇത് അന്യായമാണെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തെ തകർക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ആരോപിച്ചു.