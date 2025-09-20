ETV Bharat / bharat

മണിപ്പൂരിൽ സൈനിക വാഹന വ്യൂഹത്തിന് നേരെ വെടിവെയ്‌പ്പ്; രണ്ട് ജവാന്മാർക്ക് വീരമൃത്യു

മണിപ്പൂരിൽ സൈനിക വാഹന വ്യൂഹത്തിന് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് അസം റൈഫിൾസ് ജവാൻമാർക്ക് വീരമൃത്യു. 5 പേർക്ക് പരിക്ക്.

ASSAM RIFLES Manipur Soldiers Bishnupur
A paramilitary personnel from Assam Rifles is rushed to a hospital after being injured in an attack by armed gunmen on a vehicle carrying soldiers, in Bishnupur district, Manipur, on Friday, September 19. (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 20, 2025 at 10:20 AM IST

ഇംഫാൽ: മണിപ്പൂരിലെ ബിഷ്‌ണുപൂർ ജില്ലയിൽ സൈനിക വാഹനത്തിന് നേരെ നടന്ന വെടിവെയ്‌പ്പിൽ, അസം റൈഫിള്‍സിലെ രണ്ട് ധീര ജവാന്മാർക്ക് വീരമൃത്യു. നായിക് സുബേദാർ ശ്യാം ഗുരുങ്, റൈഫിൾമാൻ കേശപ് എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. വെള്ളിയാഴ്‌ച വൈകുന്നേരമായിരുന്നു അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗത്തിൻ്റെ വാഹനത്തിന് നേരെ ആയുധധാരികളായ സംഘം പതിയിരുന്ന് ആക്രമണം നടത്തിയത്.

ആക്രമണത്തിൽ അഞ്ച് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇംഫാൽ ഈസ്റ്റ് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള നിങ്‌തൗഖോങ്‌ജാം നോങ്‌തോൺ, അസമിലെ ലഖിംപൂരിൽ നിന്നുള്ള ഡിജെ ദത്ത, സിക്കിമിൽ നിന്നുള്ള ഹവ് ബികെ റായ്, മേഘാലയയിലെ ടുറയിൽ നിന്നുള്ള എൽപി സാങ്മ, ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നിന്നുള്ള സുബാഷ്‌ചന്ദ്ര എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്.

വൈകുന്നേരം 5.50 ഓടെ ജില്ലയിലെ നമ്പോൾ സബൽ ലെയ്‌കായ് പ്രദേശത്താണ് സംഭവം. 'ഇതുവരെ ഒരു സംഘവും ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. പരിക്കേറ്റ അഞ്ച് പേരെ റീജിയണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവരുടെ നില ആശ്വാസകരമാണ്. ആക്രമണം നടത്തിയ തീവ്രവാദികള്‍ക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്'- ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനമായ ഇംഫാലിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 16 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ആക്രമണം നടന്ന സ്ഥലം. പൊലീസും ഫോറൻസിക് ഉദ്യോഗസ്ഥരും നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഇവിടെ നിന്നും നിരവധി വെടിയുണ്ടകൾ കണ്ടെടുത്തു. അക്രമികൾ ഓടിപ്പോയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സേനയെ വിന്യസിച്ചതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

'പൊടുന്നനെ ആയിരുന്നു ആക്രമണം. ഏകദേശം 4 മുതൽ 5 വരെ വരുന്ന അക്രമികൾ ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്തു. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പരിക്കേൽക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഉടൻ തിരിച്ചടിച്ചില്ല. കാരണം ജനവാസ മേഖലയിൽ വച്ചായിരുന്നു സംഘത്തിൻ്റെ ആക്രമണം'- വെടിവെപ്പിൽ പരിക്കേറ്റ എൻ നോങ്‌തോൺ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. സുരക്ഷാ സേനയ്‌ക്കെതിരായ ആക്രമണത്തെ ഗവർണർ അജയ് കുമാർ ഭല്ല അപലപിച്ചു.

'രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ അഗാധമായ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുകയും ഹൃദയംഗമമായ അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ അചഞ്ചലമായ ധൈര്യത്തെയും സമർപ്പണത്തെയും അംഗീകരിക്കുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ' എന്ന് രാജ്‌ഭവൻ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇത്തരം ഹീനമായ അക്രമങ്ങൾ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഗവർണർ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ മേഖലയിൽ സമാധാനാന്തരീക്ഷം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ അക്രമങ്ങളെ നേരിടുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ബിരേൻ സിംഗ് ആശുപത്രിയിലെത്തി പരിക്കേറ്റ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സന്ദർശിച്ചു.

'ആക്രമണം ഞെട്ടിച്ചു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ദുഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു. അവരുടെ ധൈര്യവും ത്യാഗവും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എന്നെന്നും നിലനിൽക്കും. ഈ ഹീനമായ കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും കഠിനമായ ശിക്ഷ ലഭിക്കണം. പരിക്കേറ്റവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ'- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സിങ് രാജിവച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് ഫെബ്രുവരിയിൽ സംഘർഷം വിട്ടൊഴിയാത്ത മണിപ്പൂരിൽ രാഷ്‌ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്.

അഞ്ച് താഴ്‌വര ജില്ലകളിലെ 13 പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധികളിലെ പ്രദേശങ്ങൾ ഒഴികെ മണിപ്പൂരിലുടനീളം സായുധ സേന (പ്രത്യേക അധികാര) നിയമം അല്ലെങ്കിൽ AFSPA നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണം നടന്ന ബിഷ്‌ണുപൂർ ജില്ലയിലെ നംബോൾ AFSPA പരിധിയിൽ വരുന്നില്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.

2023 മെയിൽ ആരംഭിച്ച മെയ്‌തി, കുക്കി സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വംശീയ സംഘർഷങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് 260 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഭവനരഹിതരാകുകയും ചെയ്‌തു.

Also Read: യുഎസിൽ ജോലി സ്വപ്‌നം കാണുന്നവർക്ക് കനത്ത പ്രഹരം; വിസാ ഫീ കുത്തനെ ഉയർത്തി ട്രംപ് ഭരണകൂടം

