''രക്തവും ക്രിക്കറ്റും ഒരുമിച്ച് ഒഴുകുമോ''..?; ഇന്ത്യ- പാക് മത്സരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മോദിയെ കടന്നാക്രമിച്ച് സഞ്ജയ് റാവത്ത് - SANJAY RAUT LETTER PM MODI

പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും നേര്‍ക്കുനേര്‍ എത്തുന്നത്.

India vs Pakistan cricket match (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 23, 2025 at 7:46 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: സെപ്റ്റംബറിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യാ കപ്പിലെ ഇന്ത്യ - പാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരമാണ് ഇപ്പോള്‍ ചർച്ച. പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഇരു ടീമുകളും നേര്‍ക്കുനേര്‍ എത്തുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധിയായ പ്രതികരണങ്ങളാണ്ടായത്. കായിക പ്രേമികള്‍ക്കിടയിൽ മാത്രമല്ല, വിഷയം രാഷ്‌ട്രീയമായും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്.

ഇപ്പോഴിതാ ശിവസേന (ഉദ്ധവ് ബാലാസാഹേബ് താക്കറെ) നേതാവും രാജ്യസഭാ എംപിയുമായ സഞ്ജയ് റാവത്ത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയോട് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്‍റെ പകര്‍പ്പ് തന്‍റെ എക്‌സ് അക്കൗണ്ടില്‍ അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻ്റിൽ ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ മത്സരങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രാലയം അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു. ഈ വാർത്ത ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേദനാജനകമാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അംഗീകാരമില്ലാതെ ഇത് സാധ്യമാകില്ല. ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം നൽകണമെന്നും എംപി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സഞ്ജയ് റാവത്ത് എംപി പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ചോദിച്ച അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങള്‍

  1. പാകിസ്ഥാനെതിരായ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു. സംഘർഷം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് എങ്ങനെ പാകിസ്ഥാനുമായി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ സാധിക്കും?
  2. പഹൽഗാം ആക്രമണം നടത്തിയത് പാകിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദ സംഘമാണ്, അവർ 26 സ്ത്രീകളുടെ സിന്ദൂരം തുടച്ചുമാറ്റി. ആ അമ്മമാരുടെയും സഹോദരിമാരുടെയും വികാരങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
  3. പാകിസ്ഥാനുമായി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വ്യാപാരം നിർത്തുമെന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ?
  4. "രക്തവും വെള്ളവും ഒരുമിച്ച് ഒഴുകില്ല" എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ, രക്തവും ക്രിക്കറ്റും ഒരുമിച്ച് ഒഴുകുമോ?
  5. പാകിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരങ്ങളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള വാതുവെപ്പും ഓൺലൈൻ ചൂതാട്ടങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇതിൽ നിരവധി ബിജെപി അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രമുഖ വ്യക്തിയായ ജയ് ഷാ ആണ് നിലവിൽ ക്രിക്കറ്റ് മേഖല കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ബിജെപിക്ക് കാര്യമായ സാമ്പത്തിക വിറ്റുവരവ് ഉണ്ടോ?

അതേസമയം ഇന്ത്യ-പാക് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തില്‍ കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രാലയം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പുതിയ നയത്തിന് രൂപം നല്‍കിയത്. ഇതുപ്രകാരം വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ ടീമുകള്‍ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ടൂര്‍ണമെൻ്റുകളില്‍ പാകിസ്ഥാനുമായി ഇന്ത്യക്ക് മത്സരിക്കാം. എന്നാല്‍, ടൂര്‍ണമെൻ്റിലല്ലാതെയുള്ള ഇന്ത്യ-പാക് മത്സരത്തിനും പരമ്പരകള്‍ക്കുമുള്ള വിലക്ക് തുടരും എന്നതായിരുന്നു തീരുമാനം. മാത്രമല്ല ബഹുരാഷ്ട്ര ടൂർണമെൻ്റാണെന്നതു കൊണ്ടുതന്നെ ഏഷ്യാ കപ്പില്‍ പാകിസ്ഥാനുമായി കളിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന് വിലക്കില്ലെന്നും ഒരു മന്ത്രാലയ വക്താവ് അറിയിച്ചിരുന്നു.

2025 ഏഷ്യാ കപ്പ് മത്സരം

ഏഷ്യാ കപ്പിൻ്റെ വരാനിരിക്കുന്ന പതിപ്പ് സെപ്റ്റംബർ ഒൻപത് മുതൽ യുഎഇയിൽ ആരംഭിക്കും. ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ മത്സരങ്ങൾ ദുബായിലാണ് നടക്കുന്നത്. ആദ്യ മത്സരം സെപ്റ്റംബർ 14ന് നടക്കും.

