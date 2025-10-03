'ഐ ലവ് മോദി'യെന്ന് പറയാം 'ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്' എന്നത് പാടില്ല; പ്രതികരണവുമായി അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി
'ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്' വിവാദത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് അസദുദ്ദീന് ഒവൈസി. ബറേലിയിലെ അക്രമങ്ങളില് അപലപിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം. രാജ്യത്തിന്റെ പോക്ക് എങ്ങോട്ടെന്നും ചോദ്യം.
Published : October 3, 2025 at 1:22 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: 'ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്' വിവാദത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി എഐഎംഐഎം മേധാവി അസദുദ്ദിൻ ഒവൈസി രംഗത്ത്. ഇന്ത്യയിൽ ഒരാൾക്ക് 'ഐ ലവ് മോദി' എന്ന് പറയാം എന്നാൽ 'ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്' എന്ന് പറയാൻ പാടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച 'ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്' പോസ്റ്ററുകള് പ്രദര്ശിപ്പിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബറേലിയിൽ സംഘർഷങ്ങൾ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരാമർശം.
അക്രമങ്ങളിൽ താൻ അപലപിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ജനങ്ങൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ പൊലീസിൻ്റെ ലാത്തിച്ചാർജിനെയും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. പൊലീസുകാർക്ക് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവരോട് മാത്രമേ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളൂ. നാളെ അധികാരങ്ങൾ മാറിവരുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചടിക്കും. മുഹമ്മദിൻ്റെ പോസ്റ്ററുകൾ സ്ഥാപിച്ചാൽ അതിനെ ബഹുമാനിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും അസദുദ്ദീൻ വ്യക്തമാക്കി.
തുടർന്ന് ക്രമസമാധാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ പങ്കിനെയും ചോദ്യം ചെയ്തു. സർക്കാർ എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. എത്ര നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടെന്താണ് കാര്യം അസമിലെ 3,000 മുസ്ലിങ്ങൾ ഭവനരഹിതരല്ലെ? എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആരും വിഷമിക്കരുതെന്നും ക്ഷമയോടെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നും നിയമം ആരും കൈയിലെടുക്കരുതെന്നും ജനങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിച്ചു.
വ്യാഴാഴ്ച ഹൈദരാബാദിൽ നടന്ന ഒരു പൊതുയോഗത്തിൽ സംസാരിക്കവേ രാജ്യത്തിന്റെ പോക്ക് എങ്ങോട്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരുന്നു. 'രാജ്യത്ത് ആളുകൾക്ക് മോദിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയും എന്നാൽ പുരോഗഹിതനായ മുഹമ്മദിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. മോദിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നതാണ് മാധ്യമങ്ങൾക്കും സന്തോഷം. എന്നാൽ മുഹമ്മദിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ അതിനെ എതിർക്കും. ഒരാൾ മുസ്ലിമായാൽ അതിന് കാരണം പുരോഹിതനായ മുഹമ്മദാണ്. ഇന്ത്യയിലെ 17 കോടി മുസ്ലിങ്ങള്ക്കും അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ലെന്നും' അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സംഘർഷത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം: സെപ്റ്റംബർ 26നാണ് 'ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്' പോസ്റ്ററുകളെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. നബിദിനത്തില് ഒരു സംഘം ഐ ലവ് മുഹമ്മദ് എന്നെഴുതിയ പോസ്റ്റര് പ്രദര്ശിപ്പിച്ചതാണ് സംഭവങ്ങള്ക്കെല്ലാം കാരണമായത്. ഇത്തരം പോസ്റ്ററുകള് പ്രദര്ശിപ്പിക്കാന് പാടില്ലെന്ന് ഒരു സംഘം പറഞ്ഞു. ഇതേ തുടര്ന്നാണ് ബറേലിയില് പ്രതിഷേധം ഉടലെടുത്തത്.
ബറേലിയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെത്തുടർന്ന് ഇത്തിഹാദ്-ഇ-മില്ലത്ത് കൗൺസിൽ (ഐഎംസി) ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി നഫീസ് ഖാനെയും മകൻ ഫർമാൻ ഖാനെയും ഉത്തർപ്രദേശ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇതോടെ ആകെ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം 81 ആയി.
നഫീസ് ഖാനെയും മകൻ ഫർമാൻ ഖാനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ ഇരുവർക്കും ഗൂഢാലോചനകളിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയതായി ബറേലി സീനിയർ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് അനുരാഗ് ആര്യ അറിയിച്ചു. പ്രക്ഷോഭത്തെത്തുടർന്ന് ബറേലിയിൽ ഇന്നലെ (ക്ടോബർ 2) 3 മണി മുതൽ മൊബൈൽ ഇൻ്റർനെറ്റ്, ബ്രോഡ് കാസ്റ്റ് സേവനങ്ങൾ എന്നിവ നിർത്തിവയ്ക്കുകയുണ്ടായി.
