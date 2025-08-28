ETV Bharat / bharat

"രാജ്യത്തെ കർഷകരോടുള്ള വഞ്ചന": പരുത്തിയുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവ ഒഴിവാക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര നീക്കത്തെ വിമർശിച്ച് അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാൾ - AAP AGAINST CENTRAL GOVT DECISION

ഇനി അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പരുത്തിക്ക് ഇന്ത്യയിലെ പരുത്തിയേക്കാൾ ഏകദേശം 15 മുതൽ 20 കിലോഗ്രാം വരെ വിലക്കുറവായിരിക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Arvind Kejriwal (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 28, 2025 at 4:16 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: പരുത്തിയുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവ ഒഴിവാക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനത്തെ വിമർശിച്ച് ആം ആദ്‌മി പാർട്ടി നേതാവ് അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാൾ. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ സമ്മർദത്തിന് വഴങ്ങി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്ത്യയേയും പരുത്തി കർഷകരെയും വഞ്ചിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

"കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ജി രഹസ്യമായി ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് രാജ്യത്തെ കർഷകരോടുള്ള വഞ്ചനയാണ്. 95 ശതമാനം കർഷകർക്കും ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല. ഈ തീരുമാനങ്ങൾ എല്ലാം പുറത്ത് വരുമ്പോൾ കർഷകർക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയല്ലാതെ മറ്റ് മാർഗമില്ല.

അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന പരുത്തിക്ക് ഇതുവരെ 11 ശതമാനം തീരുവയാണ് ചുമത്തിയിരുന്നത്. അതേസമയം ഇന്ത്യയിൽ വളർത്തിയിരുന്ന പരുത്തി അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്‌ത പരുത്തിയേക്കാൾ വില കുറഞ്ഞതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇന്ത്യൻ വിപണികളിൽ നല്ല രീതിയിൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു", കെജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞു.

"അടുത്തിടെയാണ് മോദി സർക്കാർ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പരുത്തിക്ക് ചുമത്തിയിരുന്ന 11 ശതമാനം തീരുവ നീക്കം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഓഗസ്‌റ്റ് 19 മുതൽ സെപ്‌റ്റംബബർ 30 വരെയുള്ള 40 ദിവസത്തേക്കാണ് ഈ തീരുവ നീക്കം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

ഇനി അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പരുത്തിക്ക് ഇന്ത്യയിലെ പരുത്തിയേക്കാൾ ഏകദേശം 15 മുതൽ 20 കിലോഗ്രാം വരെ വിലക്കുറവായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇന്ത്യയിലെ കർഷകർ എവിടെ പോകും? അവർ എങ്ങനെ അവരുടെ പരുത്തി വിൽക്കും?",അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

സെപ്‌റ്റംബർ 30 വരെ ഇന്ത്യയിലെ തുണി വ്യവസായം യുഎസ് പരുത്തി വാങ്ങുമെന്നും ഓക്‌ടോബർ മുതൽ വിപണിയിലെത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ കർഷകരുടെ പരുത്തി കുറഞ്ഞ വിലക്ക് വിൽക്കേണ്ടി വരുമെന്നും കെജ്‌രിവാൾ വ്യക്തമാക്കി. ഈ നടപടി ഇന്ത്യയിലെ കർഷകരോടുള്ള വഞ്ചനയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

യുഎസ് താരിഫുകളിൽ നിന്ന് ടെക്‌സ്‌റ്റൈൽസ് മേഖലക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നതിനായി പരുത്തിയുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവ ഇളവ് 2025 ഡിസംബർ 31 വരെ നീട്ടുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആഭ്യന്തര ടെക്‌സ്‌റ്റൈൽ വ്യവസായത്തിന് ആവശ്യമായ പരുത്തിയുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ഈ നീക്കത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് ധനമന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു. കൂടുതൽ അറിയിപ്പുകൾ പിന്നാലെ ഉണ്ടാകുമെന്നും അതിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

