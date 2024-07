ETV Bharat / bharat

ജലന്ധറിൽ ആര്‍മി ട്രക്കും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് അഞ്ച് സൈനികർക്ക് പരിക്കേറ്റു - Army Truck Crash in Jalandhar

Both Army truck and lorry were damaged after accident ( ETV Bharat )