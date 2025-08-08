ഡെറാഡൂണ്: ഉത്തരകാശിയിലെ ധരാലി, ഹർസിൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വെള്ളിയാഴ്ചയുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും മണ്ണിടിച്ചിലിലും 'ഓപ്പറേഷൻ ധരാലി'യിലൂടെ 357-ലധികം പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. വ്യോമ, കര സൈനിക ദൗത്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ഇനിയും ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ട നിരവധിപേരെ പ്രദേശത്ത് നിന്നും കണ്ടെത്താനുണ്ട്.
കണ്ടെത്തിയവരിൽ 119 പേരെ വിമാനമാർഗം ഡെറാഡൂണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. 13 സൈനികരെ സുരക്ഷിതമായി മാറ്റി. എന്നാൽ രജ്പുതാന 14 റൈഫിള്സിലെ എട്ട് സൈനികരെ ഇപ്പോഴും കാണാനില്ല. ഏകദേശം 100 സിവിലിയന്മാരെയും ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. സിവിൽ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കണക്ക് പ്രകാരം രണ്ട് സിവിലിയൻ മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
'ഓപ്പറേഷൻ ധരാലി' എന്ന പേരിൽ ധരാലിയിലും ഹർസിലിലും വിവിധ ഏജൻസികളുമായി ചേര്ന്നാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം രക്ഷാപ്രവര്ത്തനവും ദുരിതാശ്വാസപ്രവര്ത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നത്. എൻഡിആർഎഫ്, എസ്ഡിആർഎഫ്, ഐടിബിപി, ബിആർഒ, സിവിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നിവയാണ് സൈന്യവുമായി സഹകരിക്കുന്ന മറ്റ് ഏജന്സികള്.
രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം വെല്ലുവിളിയായി തുടരുന്നു
ദുർഘടമായ ഭൂപ്രകൃതിയും തകർന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും രക്ഷാപ്രവര്ത്തനത്തിന് വെല്ലുവിളിയാണ്. വ്യാപകമായ മണ്ണിടിച്ചിൽ കാരണം ധരാലി ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിലാണെന്നും സൈന്യം പറയുന്നു. ബെയ്ലി പാലത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ ഇത് പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി സൈന്യം അറിയിച്ചു.
രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഹെലികോപ്റ്ററുകളും
കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന രക്ഷാപ്രവര്ത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായത് 68 ഹെലികോപ്റ്ററുകളാണ്. ഇതില് 6 എണ്ണം വ്യോമസേനയുയേും 7 എണ്ണം കരസേനയുടേയും 55 എണ്ണം സിവിൽ ഓപ്പറേറ്റർമാരുടേതുമാണ്. ഡെറാഡൂൺ, ഹർസിൽ, മാറ്റ്ലി, ധാരാസു എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ സി-295 വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു. സാധനങ്ങൾ നീക്കുന്നതിനും സാധാരണക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉള്പ്പെടെയുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായാണ് ഹെലികോപ്റ്ററുകള് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്.
തെരച്ചിലിന് കഡാവര് നായ്ക്കളും
കരസേന പ്രത്യേക രക്ഷാ സംഘങ്ങളെയും മെഡിക്കൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും എസ്എആർ നായ്ക്കളെയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻഡിആർഎഫും എസ്ഡിആർഎഫും 105 ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പരിശീലനം ലഭിച്ച 10 നായകളെയും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹർസിലിലും ധരാലിയിലും ഐടിബിപി ടീമുകളെയും മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാരെയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഡോക്ടർമാർ, കോംബാറ്റ് മെഡിക്കുകൾ, നഴ്സിങ് അസിസ്റ്റൻ്റുമാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള മെഡിക്കൽ ടീമുകൾ സ്ഥലത്തും ട്രാൻസിറ്റ് ഏരിയകളിലും കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരെ പരിചരിക്കുന്നു. ഹർസിലിൽ സാറ്റലൈറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റിയും പ്രവർത്തനക്ഷമമായ വൈ-ഫൈയും ഉള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൺട്രോൾ റൂം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ബിഎസ്എൻഎല്ലും എയർടെല്ലും നെറ്റ്വർക്ക് പുനഃസ്ഥാപന ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു.
നിര്ദേശങ്ങളുമായി മുതിര്ന്ന സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥര്
ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ഉത്തർ ഭാരത് ഏരിയയിലെ ജിഒസി, മൗണ്ടൻ ബ്രിഗേഡ് കമാൻഡർ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തുണ്ട്. ലിംചിഗഡിലെ ബെയ്ലി പാലം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി തങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികളും രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളും വ്യോമസേന വ്യോമമാർഗം എത്തിച്ചു. ഹർസിലിലും പരിസര ഗ്രാമങ്ങളിലും തെരച്ചിൽ നടത്തി. ഹർസിലിൽ നിന്ന് മാറ്റ്ലിയിലേക്കും ഡെറാഡൂണിലേക്കും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സാധാരണക്കാരെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചു. 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം പറഞ്ഞു. ദുരിതബാധിതരായ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും ക്ഷേമത്തിനുമാണ് മുന്ഗണന നല്കുന്നത്. ഇതിനായി എല്ലാ ഏജൻസികളുമായും അടുത്ത സഹകരണത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും സൈന്യം അറിയിച്ചു.
