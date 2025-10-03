പാകിസ്ഥാന് മുന്നറിയിപ്പുമായി കരസേനാ മേധാവി;ഭീകരത തുടര്ന്നാല് ഭൂമിയിലുണ്ടാകില്ല
ഭീകരതയ്ക്ക് പിന്തുണ തുടരുന്ന പക്ഷം കൂടുതല് ശക്തമായ തിരിച്ചടികള് നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂറിന്റെ വിജയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കരസേനാ മേധാവി പാകിസ്ഥാന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
Published : October 3, 2025 at 4:12 PM IST
അനുപഗഡ്: ഭീകരതയ്ക്ക് സുരക്ഷിത ഇടങ്ങളൊരുക്കുന്നത് തുടര്ന്നാല് പാകിസ്ഥാനെതിരെ കടുത്ത നടപടികള് കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് കരസേനാ മേധാവി ജനറല് ഉപേന്ദ്ര ദ്വിവേദി. ഇന്ത്യന് കരസേനയുടെ ഒരു ആഘോഷ പരിപാടിയില് സംസാരിക്കവെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.
ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂര് പോലുള്ള നടപടികളില് നിന്ന് തങ്ങള് ഇനി വിട്ടു നില്ക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചരിത്രത്തിലും ഭൂമി ശാസ്ത്രത്തിലും തുടരണമോയെന്ന് പാകിസ്ഥാന് തീരുമാനിക്കാം. ഭൗമശാസ്ത്രപരമായ സാന്നിധ്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കില് ഭീകരതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂറിന്റെ വിജയത്തെയും അദ്ദേഹം ഉയര്ത്തിക്കാട്ടി. പാകിസ്ഥാനിലെ ഒന്പത് ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങള് ഇന്ത്യന് സേന തകര്ത്തു. ഈ സൈനിക നടപടിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് പേര് നിര്ദ്ദേശിച്ചത്. സ്ത്രീകള്ക്ക് വേണ്ടി ആ പേര് സമര്പ്പിച്ചുവെന്നും ദ്വിവേദി പറഞ്ഞു. ഒരു സ്ത്രീ സിന്ദൂരം തൊടുമ്പോഴെല്ലാം ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂറില് സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച സൈനികരെ അവള് ഓര്ക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പ്രസംഗത്തിലെ സുപ്രധാന കാര്യങ്ങള്
- ഒന്പത് ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങള് തകര്ത്തു
പഹല്ഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യ ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂര് നടത്തി. ലോകം മുഴുവന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പിന്തുണയേകി. ഭീകരാക്രമണത്തെ അവര് അപലപിച്ചു. പാകിസ്ഥാനിലെ ഒന്പത് കേന്ദ്രങ്ങള് സൈന്യം ലക്ഷ്യം വച്ചു. ഏഴെണ്ണം കരസേനയും രണ്ടെണ്ണം വ്യോമസേനയും തച്ചു തകര്ത്തെന്നും ദ്വിവേദി പറഞ്ഞു.
- ലോകത്തെ കാട്ടിയ തെളിവുകള്
തകര്ന്ന ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങള് ഇന്ത്യ ലോകത്തിന് കാട്ടിക്കൊടുത്തു. തെളിവുകള് നല്കിയില്ലെങ്കില് ഇതെല്ലാം പാകിസ്ഥാന് ഒളിപ്പിച്ചേനെ. ഇക്കുറി ഇന്ത്യ പൂര്ണ തയാറെടുപ്പോടെ ആയിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
- പാകിസ്ഥാന് മുന്നറിയിപ്പ്
ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂറില് ചില ആശങ്കകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് ഇനി ഒരു പിന്നോട്ട് പോക്കില്ല. പാകിസ്ഥാന് തങ്ങളുടെ നിലനില്പ്പിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന തരത്തില് കടുത്ത നടപടികള് കൈക്കൊള്ളും. അവരുടെ ഭൂമി കാത്ത് സൂക്ഷിക്കണമെങ്കില് ഭീകരതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും കരസേന മേധാവി മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
- സൈന്യത്തിന് കരുത്ത് പകര്ന്നു
നിങ്ങള് എപ്പോഴും പൂര്ണ സജ്ജരായിരിക്കുക. ദൈവ നിശ്ചയമുണ്ടായാല് നമുക്ക് പ്രവര്ത്തിക്കാനുള്ള അവസരം ഉടനുണ്ടാകും.
ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂറില് മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ മൂന്ന് കരസേന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അദ്ദേഹം ആദരിച്ചു. കമാന്ഡന്റ് പ്രഭാകര് സിങ്, ബിഎസ്എഫ് 140ാം ബറ്റാലിയനിലെ മേജര് റിതേഷ് കുമാര്, രജപുത്താന റൈഫിള്സിലെ ഹവിദാര് മോഹിത് ഗെയ്റ എന്നിവരെയാണ് ആദരിച്ചത്.
അവര് ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂര് വേളയില് അസാമാന്യ കരുത്തും ധൈര്യവും കാട്ടി. അതിനുള്ള അംഗീകാരമാണ് ഇന്ന് അവര്ക്ക് ലഭിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.