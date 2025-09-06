ETV Bharat / bharat

'തിയേറ്ററൈസേഷൻ' യാഥാർഥ്യമാവും; ഇന്ത്യ യുദ്ധത്തിന് സജ്ജമാവുകയാണെന്നും കരസേനാ മേധാവി

സൈന്യത്തിന്‍റെ തിയേറ്ററൈസേഷനായി ചില ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടതുണ്ട്. അതിൽ സംയുക്തത, സംയോജനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നും കരസേനാ മേധാവി ഉപേന്ദ്ര ദ്വിവേദി.

ARMY CHIEF STRESSES THEATERISATION INDIAS FUTURE WAR OPERATION SINDOOR INDIAS NEXT WAR
Army Chief General Upendra Dwivedi (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 6, 2025 at 10:31 AM IST

2 Min Read

ന്യൂഡൽഹി: ഭാവി യുദ്ധത്തിന് ഇന്ത്യ സജ്ജമാവുകയാണെന്ന് കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ ഉപേന്ദ്ര ദ്വിവേദി. കരസേന, വ്യോമസേന, നാവികസേന എന്നിവയുടെ 'തിയേറ്ററൈസേഷൻ' (സംയോജനം) യാഥാർഥ്യമാവും. അതിന് എത്ര സമയമെടുക്കുമെന്നത് മാത്രമാണ് ചോദ്യം എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒന്നിലധികം ശത്രുക്കളെ നേരിടേണ്ടി വന്നാൽ തിയേറ്ററൈസേഷൻ മാത്രമാണ് പരിഹാരമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മനേക്ഷാ സെൻ്ററിൽ 'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ: ദി അൺടോൾഡ് സ്റ്റോറി ഓഫ് ഇന്ത്യാസ് ഡീപ് സ്ട്രൈക്‌സ് ഇൻസൈഡ് പാകിസ്ഥാൻ' എന്ന പുസ്‌തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശനത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് ദ്വിവേദി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. തിയേറ്ററൈസേഷൻ ഇന്നോ നാളെയോ വരും. അതിന് എത്ര സമയമെടുക്കുമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടറിയണം. തിയേറ്ററൈസേഷനായി നമുക്ക് ചില ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടതുണ്ട്, അതിൽ സംയുക്തത, സംയോജനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിനായി ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണം" - കരസേനാ മേധാവി പറഞ്ഞു.

"നമ്മൾ ഒരു യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു സൈന്യം ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടുന്നില്ല. നമുക്ക് അതിർത്തി സുരക്ഷാ സേനയും ഇന്തോ-ടിബറ്റൻ അതിർത്തി പൊലീസുമുണ്ട്. പിന്നെ ട്രൈ-സർവീസുകൾ, പ്രതിരോധ സൈബർ ഏജൻസികൾ, പ്രതിരോധ ബഹിരാകാശ ഏജൻസികൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോഗ്നിറ്റീവ് വാർഫെയർ ഏജൻസികളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു.

കൂടാതെ, ഐഎസ്ആർഒ, സിവിൽ ഡിഫൻസ്, സിവിൽ ഏവിയേഷൻ, റെയിൽവേസ്, എൻസിസി, സംസ്ഥാന, കേന്ദ്ര ഭരണകൂടങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഏജൻസികളുമുണ്ട്..."ഒരാൾക്ക് ഇത്രയധികം ഏജൻസികളുമായി ഇടപെടേണ്ടി വന്നാൽ, തിയേറ്ററൈസേഷൻ ആണ് പരിഹാരം.

കാരണം കമാൻഡിൻ്റെ ഐക്യമാണ് കൂടുതൽ പ്രധാനം. നിർവഹണത്തിൽ ഏകോപനം കൈവരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കമാൻഡർ ആവശ്യമാണ്. ഇക്കാരണത്താല്‍ തന്നെ തിയേറ്ററൈസേഷൻ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പ്രതികരിച്ച് നാവികസേന, വ്യോമസേന മേധാവികളും

കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാവികസേന, വ്യോമസേന മേധാവികളും തിയേറ്ററൈസേഷനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കരസേനാ മേധാവി വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ മാസം മോവിലെ ആർമി വാർ കോളജിൽ നടന്ന രണ്ട് ദിവസത്തെ ത്രിരാഷ്ട്ര സൈനിക സെമിനാറായ 'റാൻ സംവാദി'ലാണ് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനാ മേധാവി എയർ ചീഫ് മാർഷൽ എപി സിങ്ങും നാവികസേനാ മേധാവി അഡ്‌മിറൽ ദിനേശ് കെ ത്രിപാഠിയും തിയേറ്ററൈസേഷനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത്. തിയേറ്റർ കമാൻഡുകൾ നടപ്പിലാക്കാൻ സായുധ സേനകൾ ഒരു സമ്മർദത്തിലും വിധേയരാകരുതെന്ന് വ്യോമസേനാ മേധാവി പറഞ്ഞിരുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ താൽപ്പര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ട്രൈ-സർവീസസ് കമാൻഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ സൈന്യത്തിലെ "അഭിപ്രായവ്യത്യാസം" പരിഹരിക്കുമെന്ന് ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് ജനറൽ അനിൽ ചൗഹാനും പറഞ്ഞു.

മാധ്യമപ്രവർത്തകരുമായുള്ള ആശയവിനിമയത്തിനിടെ, വിവിധ സൈനിക ഉപകരണങ്ങൾക്കും സംവിധാനങ്ങൾക്കും ചരക്ക് സേവന നികുതി നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് കരസേനാ മേധാവിയോട് ചോദിച്ചു.

"നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ഇടനാഴികൾക്ക് വലിയ തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടിവരും, കൂടുതൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. കുറഞ്ഞ ഫണ്ടുകൾ ഉള്ളതിനാൽ എംഎസ്എംഇകളും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നു. ജിഎസ്‌ടി കുറവ് അവർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യും" അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി.

