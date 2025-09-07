കനത്ത പ്രളയം, ദേശീയപാത അടച്ചു; കശ്മീരിലെ ആപ്പിള് കർഷകർക്ക് കോടികളുടെ നഷ്ടം
ജമ്മു കശ്മീരിലെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗമാണ് ആപ്പിൾ കൃഷി. എന്നാൽ പ്രളയത്തെ തുടർന്ന്, ദേശീയപാത 44, അടച്ചതോടെ ചരക്ക് ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു. കോടികളുടെ നഷ്ടമാണ് ഇതോടെ ആപ്പിള് കർഷകർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
Published : September 7, 2025 at 8:12 PM IST
ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്മീരിൽ സമീപകാലത്ത് ഉണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ ദേശീയപാത അടച്ചതോടെ ദുരിതത്തിലായി ആപ്പിൾ കർഷകർ. കനത്ത മഴയിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും ആപ്പിൾ തോട്ടങ്ങൾ നശിച്ചതും, കയറ്റി അയച്ച ഉത്പന്നങ്ങൾ ട്രക്കുകളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതും ആപ്പിൾ കർഷകർക്ക് തിരിച്ചടിയായി. കുറഞ്ഞത് 1500 ട്രക്കുകളെങ്കിലും ശ്രീനഗർ-ജമ്മു ദേശീയപാതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി കർഷകർ പറയുന്നു.
ജമ്മു കശ്മീരിലെ പ്രധാന വരുമാനമാർഗമാണ് ആപ്പിൾ കൃഷി. കശ്മീരിനെ രാജ്യത്തെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന റോഡായ ദേശീയപാത 44, 2025 ആഗസ്റ്റ് 24 മുതൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. മഴയെ തുടർന്നുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ റോഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തകർന്നിരുന്നു.
പ്രധാന റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ചരക്ക് വാഹനങ്ങൾ നിലവിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ്. വാഹനങ്ങളിലെ ചരക്കുകള് ചീഞ്ഞുപോകുന്നതായി കർഷകർ പറയുന്നു. തെക്കൻ കശ്മീരിലുണ്ടായ കനത്ത മഴയിൽ ആപ്പിൾ തോട്ടങ്ങളിൽ ചെളി നിറയുകയും കുത്തിയൊലിച്ചെത്തിയ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീഴുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതാണ് കനത്ത നാശനഷ്ടത്തിന് കാരണമെന്ന് കർഷകർ പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ മാസം ഉണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ ഉദംപൂരിനും ചെനാനിക്കും ഇടയിലുള്ള ഝകേനി, താരാഡി എന്നിവിടങ്ങളിൽ 250 മീറ്റർ നീളമുള്ള തുരങ്കപാതയിൽ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടിരുന്നു. റോഡ് പൂർണമായും ഗതാഗതയോഗ്യമാക്കാൻ 20 മുതൽ 25 ദിവസം വരെ എടുക്കുമെന്ന് ഹൈവേ സന്ദർശിച്ച ജമ്മു കശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു.
ഷോപ്പിയാൻ, രജൗരി ജില്ലകളിലൂടെ കശ്മീരിനെ ജമ്മുവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മുഗൾ റോഡാണ് ഇപ്പോൾ ഗതാഗതത്തിന് ബദൽ റോഡായി തുടരുന്നത്. എന്നാൽ റോഡിൻ്റെ ശോച്യാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് ഭാരം കുറഞ്ഞ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾക്കും ആറ് ടയർ ട്രക്കുകൾക്കും ലോറികൾക്കും മാത്രമേ റോഡ് തുറന്നുകൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ട്രാഫിക് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
ഇതുമൂലം ആപ്പിൾ, പയർ, എന്നിവ കൊണ്ടുപോകുന്ന 10, 12, 14 ടയർ ട്രക്കുകളുടെ നീക്കം പൂർണമായും തടസപ്പെട്ടെന്ന് സോപോർ ഫ്രൂട്ട് ഡീലേഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്രോവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഫയാസ് അഹമ്മദ് മാലിക് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. തെക്കൻ കശ്മീരിലെ കുൽഗാം ജില്ലയിൽ ഖാസിഗുണ്ടിലെ ഹൈവേയിൽ രണ്ടാഴ്ചയായി ഏകദേശം 1200-1500 ട്രക്കുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ചരക്കുകൾ ചീഞ്ഞഴുകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും മാലിക് പറഞ്ഞു.
വേഗം കേടുവരുന്ന പഴങ്ങൾ കശ്മീരിന് പുറത്തുള്ള വിപണികളിൽ എത്തുന്നതിനും ആപ്പിൾ മേഖലയ്ക്ക് നഷ്ടം ഒഴിവാക്കുന്നതിനും മുഗൾ റോഡിലൂടെ 10, 12, 14 ടയർ ട്രക്കുകളെ കടത്തിവിടാൻ സർക്കാർ അനുവദിക്കണമെന്ന് മാലിക് പറഞ്ഞു. "ഹൈവേയുടെ അവസ്ഥ ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ തന്നെ തുടർന്നാൽ, സോപോർ ഫ്രൂട്ടിന് മാത്രം 150 കോടി മുതൽ 200 കോടി രൂപയുടെ വരെ നഷ്ടം നേരിടേണ്ടി വരും." മാലിക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ദുരിതത്തിലായി ഡ്രൈവറുമാരും
ആപ്പിൾ കർഷകരും വ്യാപാരികളും മാത്രമല്ല, ചരക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാരും ദുരിതത്തിലാണ്. ആപ്പിൾ വിളവെടുപ്പ് കാലത്താണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ പണം ലഭിക്കാറുള്ളത്.
"ആപ്പിൾ പെട്ടികൾ നിറച്ച ട്രക്ക് ഖാസിഗുണ്ടിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. എനിക്ക് വരുമാനം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ വാഹന ബാങ്ക് ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കാവില്ല. ട്രക്കുകൾ ഓടിക്കുന്നതാണ് എനിക്കും എന്നെപ്പോലുള്ള നൂറുകണക്കിന് ഡ്രൈവർമാരുടെയും ഉപജീവനമാർഗം.” സോപോറിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രൈവറായ ഫാറൂഖ് അഹമ്മദ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
കശ്മീരിൻ്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ നട്ടെല്ലാണ് ഹോർട്ടികൾച്ചർ മേഖല. താഴ്വരയിൽ പ്രതിവർഷം 20 മുതൽ 25 മെട്രിക് ടൺ വരെ ആപ്പിൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ആപ്പിളുകളിലെ 78 ശതമാനവും കശ്മീരിലാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കണക്കുകള് പറയുന്നു.
കശ്മീരിന് പ്രതിവർഷം 15,000 കോടി രൂപയുടെ വരുമാനമാണ് ഹോർട്ടികൾച്ചർ വ്യവസായം നൽകുന്നതെന്ന് കശ്മീർ ഫ്രൂട്ട് ഡീലേഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്രോവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് ബഷീർ അഹമ്മദ് ബഷീർ പറഞ്ഞു. നിലവിലുള്ള തടസങ്ങൾ ഈ മേഖലയ്ക്ക് 500 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുമെന്ന് ബഷീർ പറഞ്ഞു.
"റോഡുകൾ അടച്ചുപൂട്ടിയതു കാരണം കർഷകരുടെ സ്ഥിതി അങ്ങേയറ്റം മോശമായി. ആപ്പിൾ ബിസിനസുകാർ തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ആപ്പിൾ വാങ്ങുന്നത് നിർത്തി. വാങ്ങുന്നവർ പതിവിലും 60% കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ കർഷകരെ താങ്ങാനാവാത്ത നഷ്ടത്തിലേക്കും ദുരിതത്തിലേക്കും തള്ളിവിട്ടു. മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്ദുള്ള ഇടപെടണം" പിഡിപി മുൻ നിയമസഭാംഗമായ ഐജാസ് മിർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ദേശീയപാതയിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം തുടരുന്നു
ജമ്മു-ശ്രീനഗർ ദേശീയപാതയിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം തുടരുകയാണ്. പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് ഗതാഗത വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ആർട്ടീരിയൽ റോഡിലൂടെയുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് നിർദേശം നൽകി.
അതേസമയം, റിയാസി ജില്ലയിലെ ത്രികൂട കുന്നുകളിലെ മാതാ വൈഷ്ണോ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള തീർഥാടനം താത്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 26 ന് അദ്കുവാരിയിലെ പഴയ ട്രാക്കിൽ കനത്ത മഴയെത്തുടർന്നുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ 34 പേർ മരിക്കുകയും 20 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
