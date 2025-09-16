ദേഷ്യത്തില് ബാഗെടുത്ത് തലക്കടിച്ച് അധ്യാപകന്; തലയോട്ടി തകര്ന്ന് വിദ്യാര്ഥി: കേസ്
അധ്യാപകന്റെ മര്ദനത്തില് വിദ്യാര്ഥിക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്. ബാഗ് കൊണ്ട് അടിയേറ്റ കുട്ടിയുടെ തലയോട്ടി തകര്ന്നു. ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ പുംഗാനൂരിലാണ് സംഭവം. മികച്ച ചികിത്സക്കായി കുട്ടിയെ ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് മാറ്റി. അന്വേഷണം ഊര്ജിതമെന്ന് പൊലീസ്.
അമരാവതി: അധ്യാപകൻ്റെ മർദനത്തിൽ തലയ്ക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ ആറാം ക്ലാസുകാരി ചികിത്സയില്. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ചിറ്റൂരിലെ പുംഗാനൂരിലാണ് സംഭവം. ക്ലാസിൽ വച്ചാണ് ഹിന്ദി അധ്യാപകന്റെ മർദത്തില് വിദ്യാര്ഥിക്ക് പരിക്കേറ്റത്.
സെപ്റ്റംബർ 10നാണ് അധ്യാപകൻ ക്ലാസിൽ വച്ച് കുട്ടിയെ മർദിച്ചതെന്ന് രക്ഷിതാക്കള് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തില് കുടുംബം പുംഗാനൂർ പൊലീസില് പരാതി നല്കി. ക്ലാസില് മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അധ്യാപകന് ബാഗെടുത്ത് കുട്ടിയുടെ തലയ്ക്ക് അടിക്കുകയായിരുന്നു.
ഇതോടെ കുട്ടിയുടെ തലയോട്ടി തകരുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ കഠിനമായ തലവേദന അനുഭവപ്പെട്ട വിദ്യാര്ഥിയെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ കുട്ടിയുടെ തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കുട്ടിയെ ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് മാറ്റി.
മെഡിക്കൽ സംഘം നടത്തിയ വിശദമായ പരിശോധനയില് പരിക്ക് ഗുരുതരമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് അടിയന്തരമായി ചികിത്സ ആരംഭിച്ചൂവെന്ന് മെഡിക്കൽ സംഘം അറിയിച്ചു. സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻ്റിനെതിരെയും മാതാപിതാക്കൾ പരാതി നൽകിയതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തില് നാട്ടുകാരും പ്രതിഷേധവുമായെത്തി. അന്വേഷണത്തിന് പിന്നാലെ പൊലീസ് സ്കൂളിനും അധ്യാപകനും എതിരെ കര്ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും പ്രദേശവാസികള് പറഞ്ഞു. അതേസമയം കേസില് അന്വേഷണം ഊര്ജിതമാണെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പറഞ്ഞു.
സമാന സംഭവങ്ങള് വെറേയും: രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധയിടങ്ങളില് നിന്നായി അടുത്തിടെ നിരവധി സമാന സംഭവങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ശുചിമുറിയില് പോകുന്നതിന് അനുവാദം ചോദിച്ച വിദ്യാർഥിയെ അധ്യാപിക മർദിച്ച കേസ് ഏറെ വിവാദമായിരുന്നു. ഛത്തീസ്ഗഡിലെ സർഗുജ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം.
ശുചിമുറിയില് പോകാൻ അനുവാദം ചോദിച്ച വിദ്യാർഥിയെ മർദിക്കുന്നതിനൊപ്പം ക്ലാസിൽ 100 സിറ്റ്-അപ്പുകൾ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തൂവെന്ന് പരാതിയില് പറയുന്നു. അവശനിലയിലായ കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച് വിദഗ്ധ ചികിത്സ നൽകിയിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് അധ്യാപികയെ ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു.
തവി ചൂടാക്കി അടിച്ചു: രണ്ട് വയസുള്ള കുട്ടിയെ ചൂടുള്ള തവി കൊണ്ട് അടിച്ച അങ്കണവാടി ജീവനക്കാരി അറസ്റ്റിലായത് അടുത്തിടെയാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഡിണ്ടിഗലിലെ റെഡ്ഡിയാർഛത്രം കന്നിവാടിക്ക് സമീപമുള്ള സുരൈകൈപ്പട്ടി ഈസ്റ്റ് സ്ട്രീറ്റ് അങ്കണവാടിയിലെ ആയ ചെല്ലമ്മാളാണ് കുട്ടിയെ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിച്ചത്.
