ജഗനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന കേസ്, ശ്രീനിവാസ റാവുവിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ച് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി

അമരാവതി (ആന്ധ്രാപ്രദേശ്) : വൈഎസ്‌ ജഗൻ മോഹൻ റെഡ്ഡിക്കെതിരായി വധശ്രമക്കേസിലെ പ്രതി ശ്രീനിവാസ റാവുവിന് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു (AP C M Jagan Mohan Reddy Cockfight Knife Attack Case). ജസ്‌റ്റിസുമാരായ യു ദുർഗാ പ്രസാദ് റാവുവും കിരൺമയി മാണ്ഡവയും അടങ്ങുന്ന ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് ഫെബ്രുവരി 8 ന് ജാനേപള്ളി ശ്രീനിവാസ റാവുവിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് (AP High Court Has Granted Bail To Srinivasa Rao). ജയിൽ മോചിതനായ ശ്രീനിവാസ റാവു കേസിനെക്കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കരുതെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

2018 ഒക്‌ടോബർ 25 ന് വിശാഖപട്ടണം വിമാനത്താവളത്തിൽ വച്ച് അന്നത്തെ ആന്ധ്രപ്രദേശ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന ജഗൻ മോഹൻ റെഡ്ഡിയെ ശ്രീനിവാസ റാവു കോഴിപ്പോരിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ചെന്നാണ് കേസ്. അതിനുശേഷം ജയിലിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു ഇയാൾ. പ്രതിയെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും ജഗൻ മോഹൻ റെഡ്ഡി മൊഴിയെടുക്കാൻ കോടതിയിൽ ഹാജരായിരുന്നില്ല.

രണ്ട് ആൾ ജാമ്യവും 25,000 രൂപയുടെ വ്യക്തിഗത ബോണ്ടും എന്ന ഉപാധികളോട് കൂടിയാണ് പ്രതിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. മാത്രമല്ല മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കരുതെന്നും എല്ലാ ഞായറാഴ്‌ചയും ശ്രീനിവാസ റാവുവിന്‍റെ ജന്മനാടായ മുമ്മിടിവാരം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ ഹാജരാരകണമെന്നും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

കോക്ക്ഫൈറ്റ് കത്തി കേസിൽ നീതി ആവശ്യപ്പെട്ട് ശ്രീനിവാസ റാവുവിന്‍റെ അമ്മയും പൊതുജനങ്ങളും ഇന്നലെ (08-02-2024) ഡൽഹി എപി ഭവനിലെ അംബേദ്‌കർ പ്രതിമയ്ക്ക് മുന്നിൽ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ശ്രീനിവാസ റാവുവിന് പിന്തുണയുമായി നിരവധി പൊതു സംഘടന നേതാക്കളും സമതാ സൈനിക്‌ ദളും ന്യൂനപക്ഷ അവകാശ സംരക്ഷണ സമിതിയും പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

തന്‍റെ മകന് ജാമ്യം ലഭിച്ചതിൽ ശ്രീനിവാസ റാവുവിന്‍റെ അമ്മ സാവിത്രി സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. മകൻ നിരപരാധിയാണെന്നും ജയിലിൽ കഴിയുന്നതിനിടെ ആരോഗ്യനില വഷളായെന്നും എന്നും സാവിത്രി പറഞ്ഞു. ജാമ്യം ലഭിച്ചാല്‍ മാത്രമല്ല മുഴുവൻ കേസും തള്ളിയാൽ മാത്രമേ നീതി ലഭിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കൂവെന്ന് പ്രതിയുടെ സഹോദരൻ സുബ്ബരാജു കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തന്‍റെ സഹോദരൻ വധശ്രമം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും സുബ്ബരാജു പറഞ്ഞു.

കേസിങ്ങനെ: വിശാഖപട്ടണം വിമാനത്താവള പരിസരത്ത് ആക്രമണം നടന്നതിനാൽ കേസ് എൻഐഎയ്ക്ക് കൈമാറി. ഈ കേസിൽ 2019 മെയ് 28 ന് ശ്രീനിവാസിന് ജാമ്യം ലഭിച്ചു. ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന എൻഐഎയുടെ ഹർജി കോടതി സ്വീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഓഗസ്‌റ്റ് 13ന് ശ്രീനിവാസ റാവു വീണ്ടും ജയിലിലേക്ക് പോയി. അന്നുമുതൽ രാജമഹേന്ദ്രവാരം ജയിലിൽ റിമാൻഡ് തടവുകാരനായിരുന്ന ശ്രീനിവാസ റാവുവിനെ 2023 സെപ്റ്റംബർ 6 ന് വിശാഖപട്ടണം സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി. ഈ ഉത്തരവിൽ ആദ്യം വിജയവാഡ എൻഐഎ കോടതിയിലും പിന്നീട് വിശാഖപട്ടണം എൻഐഎ കോടതിയിലും അന്വേഷണം തുടർന്നു.

എയർപോർട്ട് അസിസ്‌റ്റന്‍റ് കമാൻഡൻഡ് ദിനേശ് കുമാറാണ് കേസിലെ ഒന്നാം സാക്ഷി. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മൊഴി കോടതി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. രണ്ടാം സാക്ഷിയായ മുഖ്യമന്ത്രി ജഗൻ മോഹൻ റെഡ്ഡിക്ക് ഹാജരാകേണ്ട സമയത്ത് കോടതിയില്‍ എത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. കൂടാതെ ഒരു അഭിഭാഷക കമ്മീഷണറെ നിയമിക്കാനും തെളിവുകൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ അനുവദിക്കാനും ജഗൻ മോഹൻ റെഡ്ഡി ഹർജി നൽകി. ഇതിന് പുറമെ ഗൂഢാലോചനയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ള അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മറ്റൊരു ഹർജിയും സമർപ്പിച്ചു.

2023 ജൂലൈ 25 ന്, തുടരന്വേഷണത്തിനുള്ള അപേക്ഷ എൻഐഎ കോടതി തള്ളി. ഇതോടെ ജാമ്യത്തിനായി ശ്രീനിവാസ റാവു എൻഐഎ കോടതിയിൽ വീണ്ടും ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു, അന്നുമുതൽ അഭിഭാഷകനായ അബ്‌ദുൾ സലീമാണ് ശ്രീനിവാസ റാവുവിന് വേണ്ടി വാദം കേൾക്കുന്നത്. ഈ ഉത്തരവിൽ അന്വേഷണം വേഗത്തിലാക്കാൻ അബ്‌ദുൾ സലീം ഹൈക്കോടതിയിൽ മറ്റൊരു ഹർജിയും ഫയൽ ചെയ്‌തതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം 24ന് അന്തിമവാദം നടത്തി വിധി പറയാൻ മാറ്റിവച്ച ഹൈക്കോടതി ബെഞ്ച് ശ്രീനിവാസ റാവുവിന് ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു.

അഞ്ചുവർഷമായി ജയിലിൽ: കോഴിപ്പോര് കത്തി (കോടികത്തി) കേസിലെ പ്രതി ശ്രീനിവാസ റാവു അഞ്ചുവർഷമായി ജയിലിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു. വധശ്രമക്കേസിൽ പ്രതിയായ ഒരാൾ ഇത്രയും കാലം ജയിലിൽ കിടക്കുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്ന വാദങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് കോടതി ശ്രീനിവാസ റാവുവിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.

