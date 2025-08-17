ETV Bharat / bharat

ജമ്മുകശ്‌മീരില്‍ വീണ്ടും മേഘവിസ്‌ഫോടനം, മിന്നല്‍പ്രളയത്തില്‍ ഏഴ് മരണം - ANOTHER CLOUDBURST HITS KASHMIR

രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കുമായി നാട്ടുകാരും ജമ്മുകശ്‌മീര്‍ പൊലീസും സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയും രംഗത്തുണ്ട്.

People make their way through debris and mud accumulated in a residential area following a cloudburst, in Kathua (PTI)
Published : August 17, 2025 at 1:19 PM IST

ജമ്മു:കിഷ്‌ത്വാറില്‍ ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലിനുണ്ടായ ദുരന്തത്തില്‍ നിന്ന് കരകയറും മുമ്പ് ജമ്മകശ്‌മീരിനെ മുക്കി മറ്റൊരു മേഘവിസ്‌ഫോടനം കൂടി. കത്വ ജില്ലയിലാണ് ഇന്നലെ രാത്രി മേഘവിസ്‌ഫോടനും മിന്നല്‍ പ്രളയവും ഉണ്ടായത്. ഏഴ് പേര്‍ക്ക് ജീവ്‍ നഷ്‌ടമായെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. അഞ്ച് പേര്‍ക്ക് പരിക്കുണ്ട്.

ജോധ്ഘ്ടി ഗ്രാമത്തിലാണ് ദുരന്തമുണ്ടായത്. രാത്രി മുഴുവന്‍ തോരാതെ പെയ്‌ത മഴയാണ് ദുരന്തത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. ദുരിതാശ്വാസ -രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ജില്ലാ വികസന കമ്മീഷണര്‍ രാജേഷ് ശര്‍മ്മയും മുതിര്‍ന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും നേതൃത്വം നല്‍കുന്നു. ചില വീടുകള്‍ തകര്‍ന്നിട്ടു്ട്. ജോധ്ഘട്ടിയിലാണ് അഞ്ച് പേര്‍ മരിച്ചത്. ജഗ്‌ലോത് മേഖലയില്‍ രണ്ട് പേര്‍ക്കും ജീവന്‍ നഷ്‌ടമായി.

ജോധ്‌ഘട്ടിയില്‍ നിന്ന് അഞ്ച് പേരെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ബാഗാര്‍ഡദ്, ചങ്ദ ഗ്രാമങ്ങളെയും ഉരുള്‍പൊട്ടല്‍ ബാധിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു.

കനത്ത മഴയില്‍ നദികളിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. ഉജ്‌വ നദി അപകടനിരപ്പിന് മുകളിലാണ്. ജില്ലാ ഭരണകൂടം സ്ഥിതിഗതികള്‍ നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണ്. ആളുകള്‍ ജലാശയങ്ങളുടെ സമീപത്തേക്ക് പോകരുതെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശമുണ്ട്.

ലഫ്റ്റനന്‍റ് ഗവര്‍ണര്‍ മനോജ് സിന്‍ഹ സംഭവത്തില്‍ അഗാധ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. സംഭവങ്ങള്‍ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായെ ധരിപ്പിച്ചതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കേന്ദ്ര സൈനിക അര്‍ദ്ധ സൈനിക വിഭാഗങ്ങള്‍ രംഗത്തുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര പറഞ്ഞു. റെയില്‍വേ പാളത്തിലും ദേശീയപാതയിലും കേടുപാടുകള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തകരോട് മുഖ്യമന്ത്രി ഒമര്‍ അബ്‌ദുള്ള നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തില്‍ പങ്കു ചേരുന്നതായും അദ്ദേഹം എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു. പരിക്കേറ്റവര്‍ വേഗം സുഖംപ്രാപിക്കട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. എല്ലാ അവശ്യ സഹായങ്ങളും അദ്ദേഹം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

കിഷ്‌ത്വറില്‍ അറുപത് പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. നിരവധി പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ചിഷോതി ഗ്രാമത്തിലെ വാര്‍ഷിക മചയ്‌ല്‍ മാതാ യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് കനത്ത മേഘവിസ്‌ഫോടനവും മിന്നല്‍ പ്രളയവും ഉണ്ടായത്.

വിനോദസഞ്ചാരികളടക്കം ഒട്ടേറെപ്പേർ ഈ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. ഖീർഗംഗ നദിയുടെ വൃഷ്‌ടിപ്രദേശത്തുണ്ടായ മേഘവിസ്ഫോടനത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു പ്രളയം. കെട്ടിടങ്ങൾക്കു മുകളിലൂടെ വെള്ളം പാഞ്ഞൊഴുകുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

വ്യാപക നാശനഷ്‌ടമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തത്. ദുരന്തത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്‌ടമായി. 'ഓപ്പറേഷൻ ധരാലി'യിലൂടെ 357-ലധികം പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി.

