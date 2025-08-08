Essay Contest 2025

ധർമ്മസ്ഥല കേസില്‍ വീണ്ടും അജ്ഞാതൻ്റെ മൊഴി; പുതിയ സ്ഥലത്ത് എസ്‌ഐടിയുടെ തെരച്ചില്‍ - DHARMASTHALA MASS BURIAL CASE

കർശന സുരക്ഷയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഫോറൻസിക് വിദഗ്‌ധരും സാങ്കേതിക ജീവനക്കാരും എസ്ഐടിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.

Search of SIT in Dharmasthala Mass Burial Case (ETV Bharat)
By PTI

Published : August 8, 2025 at 9:03 PM IST

ബെംഗളൂരു: ധർമ്മസ്ഥലയിൽ നടന്ന കൂട്ട ശവസംസ്‌കാര കേസില്‍ പുതിയ വഴിത്തിരിവ്. അജ്ഞാത സാക്ഷി നൽകിയ സൂചനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ സ്ഥലത്ത് എസ്‌ഐടി തെരച്ചില്‍ നടത്തി. രഹസ്യ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബൊളിയറിയിലാണ് സംഘം തെരച്ചില്‍ നടത്തിയത്.

പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതെന്ന് പ്രത്യേക സംഘം അറിയിച്ചു. കർശന സുരക്ഷയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഫോറൻസിക് വിദഗ്‌ധരും സാങ്കേതിക ജീവനക്കാരും എസ്ഐടിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേസമയം പുതിയ സ്ഥലത്തെ തെരച്ചിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ ഒരു വിവരവും പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

എല്ലാ സൂചനകളെയും കൃത്യമായും ജാഗ്രതയോടെയും പിന്തുടരുന്നുണ്ടെന്ന് ഫോറന്‍സിക് ഉദ്യേഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു. കൃത്യമായ വിലയിരുത്തലുകള്‍ക്ക് ശേഷം നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാനും എസ്ഐടിയുടെ പ്രവർത്തനം തടസമില്ലാതെ പൂർത്തിയാക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും അധികൃതർ മാധ്യമങ്ങളോടും പൊതുജനങ്ങളോടും അഭ്യർഥിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ധര്‍മ്മസ്ഥ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വച്ച് ഒരു കൂട്ടം ആളുകള്‍ യൂട്യൂബേഴ്‌സിനെ ആക്രമിച്ചിരുന്നു. സംഭവം വഷളായതിനെ തുടര്‍ന്ന് പൊലീസ് ഇവര്‍ക്ക് നേരെ ലാത്തി ചാര്‍ജ് നടത്തിയിരുന്നു.

പിന്നാലെ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ പ്രതിഷേധവും അരങ്ങേറി. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ധർമ്മസ്ഥലയിൽ നടന്ന കൂട്ടക്കൊല, ബലാത്സംഗം, നിയമവിരുദ്ധ ശവസംസ്‌കാരങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നതിനെ തുടർന്നുള്ള കേസ്‌ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ എസ്‌ഐടി രൂപീകരിച്ചത്.

1995 നും 2014 നും ഇടയിൽ ധർമ്മസ്ഥലയിൽ ജോലി ചെയ്‌തിരുന്നതായി പരാതിക്കാരൻ അവകാശപ്പെട്ടു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് എസ്‌ഐടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐഡൻ്റിറ്റി ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സ്ത്രീകളുടെയും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരുടെയും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്‌കരിക്കാൻ തന്നെ നിർബന്ധിച്ചുവെന്നായിരുന്നു ആരോപണം.

അവയിൽ ചില മൃതദേഹങ്ങളിൽ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം മൊഴി നല്‍കിയിരുന്നു. ഈ അവകാശവാദങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മജിസ്‌ട്രേറ്റിന് മുമ്പാകെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

