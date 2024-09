ETV Bharat / bharat

ദുരിതബാധിതര്‍ പട്ടിണിയാകില്ല; വെള്ളപ്പൊക്ക മേഖലകളിൽ ഭക്ഷണ വിതരണത്തിന് ഡ്രോണ്‍ ഉപയോഗിച്ച് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് - AP used drones for food supply

By ETV Bharat Kerala Team

AP government used drones for food supply in Flood areas ( ETV Bharat )