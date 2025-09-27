ETV Bharat / bharat

വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഇനി 'അനന്ത് ശാസ്ത്ര'യും; ബിഇഎല്ലിന് 30,000 കോടിയുടെ ടെൻഡർ

'അനന്ത് ശാസ്ത്ര' വ്യോമ പ്രതിരോധ മിസൈൽ സംവിധാനങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ബിഇഎല്ലിന് 30,000 കോടി രൂപയുടെ ടെൻഡർ നൽകി.

ANANT SHASTRA BHARAT ELECTRONICS LIMITED INDIAN ARMY ANANT SHASTRA TREND ANANT SHASTRA AIR DEFENCE MISSILE
representative image (ANI)
ETV Bharat Kerala Team

September 27, 2025

Updated : September 27, 2025 at 4:31 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: അനന്ത് ശാസ്ത്ര വ്യോമ പ്രതിരോധ മിസൈൽ സംവിധാനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി ബിഇഎല്ലിന് 30,000 കോടി രൂപയുടെ ടെൻഡർ നല്‍കി ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം. പാകിസ്ഥാൻ, ചൈന അതിർത്തികളിൽ വ്യോമ പ്രതിരോധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായാണ് അനന്ത് ശാസ്ത്ര എയർ മിസൈൽ ആയുധ സംവിധാനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ടെൻഡർ നൽകിയത്.

ഏകദേശം 30,000 കോടി രൂപ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ ശക്‌തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിരോധ ഗവേഷണ വികസന സംഘടന വികസിപ്പിച്ച അനന്ത് ശാസ്ത്ര വ്യോമ പ്രതിരോധ മിസൈൽ ടെന്‍ഡര്‍ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ലിമിറ്റഡിനാണ് നൽകിയത്.

ഇത് മുമ്പ് ക്വിക്ക് റിയാക്ഷൻ സർഫസ് ടു എയർ മിസൈൽ സിസ്റ്റം എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതെന്ന് പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ പോലുള്ള വ്യോമാക്രമണങ്ങളിലും അനന്ത് ശാസ്ത്രയ്ക്ക് പ്രത്യേക പങ്ക് വഹിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എംആർ-സാം, ആകാശ്, മറ്റു ചെറിയ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള്‍ എന്നിവയോട് സംയോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാന്‍ അനന്ത് ശാസ്ത്ര വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള്‍ക്ക് കഴിയും. കൂടാതെ വ്യോമാക്രമണ ഭീഷണികൾക്കെതിരെ പ്രതിരോധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുമായി ചേര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

മെയ് മാസത്തിൽ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ പ്രവർത്തനം നടന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് തദ്ദേശീയ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിക്ക് ഡിഫൻസ് അക്വിസിഷൻ കൗൺസിൽ അനുമതി നൽകിയത്. അംഗീകാരം ലഭിച്ച് കഴിഞ്ഞാലുടന്‍ തന്നെ സംയോജന ശേഷിയുള്ള ഈ സംവിധാനം ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ, വടക്കൻ അതിർത്തികളിൽ വിന്യസിക്കുന്നതാണ്.

അനന്ത് ശാസ്ത്ര

അനന്ത് ശാസ്ത്ര വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ വളരെ ചലനശേഷിയുള്ളവയാണെന്ന് പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ വ്യക്തമാക്കി. അവയ്ക്ക് ലക്ഷ്യ സ്ഥാനങ്ങളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും ഹ്രസ്വ ഇടവേളകളിൽ വെടിവയ്ക്കാനും കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഏകദേശം 30 കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധിയുള്ള ഈ സംവിധാനം സേനകള്‍ നിലവില്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്ന എംആർഎസ്എഎം, ആകാശ് തുടങ്ങിയവയോടൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.

മിസൈൽ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പകലും രാത്രിയിലുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങള്‍ പരീക്ഷണഘട്ടത്തില്‍ പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വിപുലമായി വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മില്‍ നാല് ദിവസം നടന്ന പോരാട്ടത്തില്‍ പാകിസ്ഥാൻ്റെ മിക്ക ചൈനീസ് ആയുധങ്ങളും ഡ്രോണുകളും ഇന്ത്യ നശിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ എൽ-70, സു-23 എന്നീ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡ്രോണുകള്‍ നശിപ്പിച്ചത്. ആകാശും എംആർഎസ്എഎമ്മും ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ സ്പൈഡർ, സുദർശൻ എസ്-400 വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾക്കൊപ്പം അന്ന് നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു.

പാകിസ്ഥാൻ്റെ പക്കലുള്ള തുർക്കി, ചൈനീസ് നിര്‍മിത ഡ്രോണുകളെ നേരിടാനായി നിരവധി പുതിയ റഡാറുകൾ, ഹ്രസ്വ ദൂര വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ, ജാമറുകൾ, ലേസർ അധിഷ്‌ഠിത സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയും ഇന്ത്യന്‍ ആർമി എയർ ഡിഫൻസിന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

സൈനിക മേധാവി ജനറൽ ഉപേന്ദ്ര ദ്വിവേദിയാണ് സേനയിൽ കൂടുതൽ തദ്ദേശീയവൽക്കരണം വേണമെന്ന ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വച്ചത്. സോറാവർ ലൈറ്റ് ടാങ്കും മറ്റ് വിവിധ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളും ഭാവിയില്‍ സൈന്യത്തിൽ ഉള്‍പ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

