വിമാനത്തിന്റെ പിന്ചക്രത്തില് ഒളിച്ചു കയറി 13 കാരന്റെ അതിസാഹസിക യാത്ര; എത്തിയത് ഡല്ഹിയില്
Published : September 23, 2025 at 3:14 PM IST
വിമാനം പറന്നുയരുന്നതും വെള്ളിമേഘങ്ങള്ക്കിടയിലൂടെ പറന്നുപോകുന്നതൊക്കെ ഇന്നും കൗതുകത്തോടെ നോക്കിനില്ക്കുവരുണ്ടാകും. അതിലുപരി അതിലൊന്ന് കയറി സഞ്ചരിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹവുമായി നടക്കുന്നവരും. ചിലര്ക്ക് ആ സ്വപ്നം സാധ്യമാകും. ചിലര്ക്കാവട്ടെ ഇപ്പോഴും ആ ആഗ്രവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുമുണ്ടാകും.
എന്നാല് കൗതുകത്തിന്റെ പുറത്ത് പതിമൂന്ന് വയസുള്ള ഒരു പയ്യന് വിമാനത്തിന്റെ ലാന്ഡിംഗ് ഗിയറില് യാത്ര ചെയ്ത് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്ന വാര്ത്തയാണ് വരുന്നത്. അതിസാഹസികമായി വിമാനത്തിന്റെ പിന്ചക്രക്കൂടില് രഹസ്യമായി കയറിയാണ് ബാലന് യാത്ര ചെയ്തത്. കാബുളില് നിന്നുള്ള അഫ്ഗാനിസ്ഥാനന്റെ കെ എഎം എയര് വിമാനത്തിന് 13 വയസുകാരന് വന്നിറങ്ങിയത് ഡല്ഹി ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലാണ്.
94 മിനിറ്റാണ് അതിസാഹസികമായി ബാലന് യാത്രചെയ്തത്. ഈ രംഗത്തെ വിദഗ്ധരെ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണെന്ന് വാര്ത്താ ഏജന്സിയായ പി ടി ഐ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരത്തില് യാത്ര ചെയ്തവര് സുരക്ഷിതമായി എത്തിയ സംഭവങ്ങള് അപൂര്വമാണ്.
വിമാനത്താവളത്തില് കയറിയ ബാലന് ബോര്ഡിങ് സമയത്ത് സുരക്ഷാ സേനയുടെ കണ്ണുവെട്ടിച്ചാണ് വിമാനത്തിന്റെ പിന്ചക്രക്കൂട്ടില് ഒളിച്ചത്. കാബൂളിലെ വിമാനത്താവളത്തില് നിന്ന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ(സെപ്റ്റംബര് 21) പുറപ്പെട്ട വിമാനം 10.20 ഓടെയാണ് ഡല്ഹി വിമാനത്താവളത്തില് എത്തിയത്.
കുട്ടിയെ മണിക്കുറുകളോളം ചോദ്യം ചെയ്തു. കാബൂളിന് ഏകദേശം 250 കിലോമീറ്റര് വടക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കുന്ദൂസ് പ്രവിശ്യയില് നിന്നുള്ള കുട്ടിയാണെനന് ചോദ്യം ചെയ്യലില് വ്യക്തമാക്കി. അതേമസം ഇറാനിലെ വിമാനമാണെന്ന് കരുതിയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വിമാനത്തില് കയറിയതെന്നും കുട്ടി പറഞ്ഞതായാണ് വിവരം. ഹമീദ് കര്സായി വിമാനത്താവളത്തില് നിന്നാണ് കുട്ടി ഡല്ഹിയിലേക്കുള്ള വിമാനത്തില് ഒളിച്ചിരുന്നത്.
തുടര്ന്ന് വിമാനത്തില് നടത്തിയ പരിശോധനയില് ലാന്ഡിങ് ഗിയറില് ഒരു ചുവന്ന ബ്ലൂട്ടൂത്ത് സ്പീക്കര് കണ്ടെത്തി. ഇത് കുട്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണെന്നാണ് നിഗമനം. വിമാനത്താവള ജീവനക്കാരാണ് കുട്ടിയെ കണ്ടത്.
വീൽ-വെൽ സ്റ്റോവേ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിമാനത്തിന്റെ മധ്യ ലാന്ഡിങ് ഗിയറിനുള്ളിലാണ് കുട്ടി ഒളിച്ചിരുന്നത്. വിമാനം പറന്നുയരുന്നതിനിടെ വീല് ബേയുടെ വാതില് തുറന്നിട്ടുണ്ടാവുമെന്നും ചക്രം പിന്വാങ്ങുകയും കതക് അടയുകയും ചെയ്തപ്പോള് കുട്ടി ഇടയിലെ എന്ക്ലോസ്ഡ് ഭാഗത്ത് കടന്നിരിക്കാമെന്നുമാണ് നിഗമനം. യാത്രക്കാരുടെ ക്യാബിന് സമാനമായ താപനിലയാണ് ഇവിടെയും.
തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലുമണിയോടെ കുട്ടിയെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചതായാണ് വിവരം. ഇന്ത്യന് വ്യോമാതിര്ത്തിയില് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ രഹസ്യവിമാന യാത്രയാണിത്.
1996 ഒക്ടോബര് 14 ന് പ്രദീപ് സെയ്നി(22), വിജയ് സെയ്നി(19) എന്നീ സഹോദരങ്ങള് ബ്രിട്ടീഷ് എയര്വെയ്സ് വിമാനത്തില് ഡല്ഹിയില് നിന്ന് ലണ്ടനിലേക്ക് ഈ സമാനമായ രീതിയില് യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു. ലണ്ടനില് എത്തിയപ്പോള് വിജയ് സെയ്നി മരിക്കുകയും പ്രദീപ് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
