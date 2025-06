ETV Bharat / bharat

അമര്‍നാഥ് യാത്ര 2025; താഴ്‌വരയുടെ ജീവന്‍രേഖ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശുഭ സന്ദേശമാകുന്നത് എങ്ങനെ? - AMARNATH YATRA

Pir Ki Gali, a snow-clad top, near the Pir Panjal Pass in the outskirts of Poonch ( ETV Bharat )