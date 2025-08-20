ന്യൂഡല്ഹി: ജയിലിലായാല് പ്രധാനമന്ത്രി മുതല് മന്ത്രിമാര്ക്ക് വരെ പദവി നഷ്ടമാകുന്ന ബില് ലോക്സഭയിൽ അമിത് ഷാ അവതരിപ്പിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് കടുത്ത പ്രതിഷേധം. തൃണമൂൽ അംഗങ്ങൾ ബിൽ കീറിയെറിഞ്ഞു. നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധിച്ചു.
തൃണമൂലംഗം കല്യാണ് ബാനര്ജി അമിത് ഷായ്ക്ക് നേരെ പാഞ്ഞടുത്തു. വാച്ച് ആന്ഡ് വാര്ഡ് ഉടന് ഇടപെട്ടതിനാല് വലിയൊരു സംഘര്ഷം ഒഴിവായി. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരുകളെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കമെന്ന് ഒവൈസിയും ഭരണഘടനയെ തകർക്കുന്ന ബില്ലെന്ന് മനീഷ് തിവാരിയും പ്രതിഷേധമറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരപരിധിയിലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ്. പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യത്തെ തകർക്കുന്ന ബില്ലാണ് എന്നും പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു. നടുത്തളത്തിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ച തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങള് ബില്ല് കീറിയെറിഞ്ഞു.
ബില്ല് അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകിയില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എംപി എന്തിനാണ് അനാവശ്യ തിടുക്കമെന്നും ചോദിച്ചു. പ്രതിഷേധം രൂക്ഷമായതോടെ ബിൽ ജെപിസിക്ക് വിടാമെന്ന് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. ബിൽ ചട്ടപ്രകാരമാണ് എന്നായിരുന്നു അമിത് ഷായുടെ വിശദീകരണം. ഫെഡറൽ സംവിധാനം തകര്ക്കുന്നതാണ് ബില്ലെന്ന് കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് കെ സി വേണുഗോപാൽ പ്രതികരിച്ചു. ബിൽ അവതരണത്തെ തുടര്ന്ന് നാടകീയ രംഗങ്ങളാണ് ലോക്സഭയിൽ അരങ്ങേറിയത്. ബിൽ അവതരണത്തിനിടെ സഭയിൽ കയ്യാങ്കളി വരെയെത്തി. ബഹളത്തെ തുടര്ന്ന് സഭ അഞ്ച് മണി വരെ നിര്ത്തിവെച്ചു. അമിത് ഷായ്ക്ക് നേരെ ബില്ലെറിഞ്ഞാണ് പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധിച്ചത്.
ബില് പരിഗണിക്കുന്നതിനായി 31 അംഗ സംയുക്ത പാര്ലമന്ററി സമിതി രൂപീകരിക്കും. ഇതില് 21 അംഗങ്ങള് ലോക്സഭയില് നിന്നും പത്ത് പേര് രാജ്യ സഭയില് നിന്നുമായിരിക്കും. ബില് അവതരണത്തിനായി മുന് നിരയില് നിന്ന് അമിത് ഷാ മൂന്നാമത്ത നിരയിലേക്ക് മാറിയതും ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. നേരത്തെ കയ്യാങ്കളി നടന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ലോക്സഭയിൽ അമ്പതോളം മാർഷൽമാരെ നിരത്തിയാണ് അമിത് ഷാ ബിൽ അവതരണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. മാർഷൽമാരെ അണിനിരത്തിയതോടെ ഇവർക്കെതിരെ കൂവിവിളിച്ച് പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തി. അതിനിടെ അമിത് ഷാ ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചു പൂർത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു. പുതിയ സഭയിൽ ആദ്യമായാണ് മാർഷൽമാരെ നിയോഗിക്കുന്നത്.
അതിനിടെ താന് ഗുജറാത്ത് മന്ത്രി ആയിരുന്ന വേളയില് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോള് രാജി വച്ചിരുന്നെന്ന് അമിത് ഷാ അവകാശപ്പെട്ടു. കോണ്ഗ്രസ് എംപി കെ സി വേണുഗോപാലിന് മറുപടി നല്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഷാ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ബില്ലില് ബിജെപിയുടെ ധാര്മ്മികതയും അമിത് ഷായുടെ അറസ്റ്റും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വേണുഗോപാല് ചോദ്യങ്ങളുയര്ത്തി. കോടതി തന്നെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കും വരെ യാതൊരു ഭരണഘടനാ പദവികളും വഹിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും ഷാ വ്യക്തമാക്കി. കോണ്ഗ്രസിന് തങ്ങളെ എന്ത് ധാര്മ്മികതയാണ് പഠിപ്പിക്കാനുള്ളതെന്നും ഷാ ചോദിച്ചു. തന്റെ ധാര്മ്മികത വര്ദ്ധിച്ചിട്ടേയുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. താന് അറസ്റ്റിലാകും മുമ്പ് തന്നെ രാജി വച്ചിരുന്നു. തങ്ങള്ക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തതിനാലാണ് ഇപ്പോള് ഭരണഘടനാ പദവികളിലിരിക്കുന്നതെന്നും ഷാ പറഞ്ഞു.
2010ലെ ഷൊറാബുദ്ദീന് ഷെയ്ഖ് വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടല് കേസിലാണ് അമിത് ഷായെ സിബിഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന് കൂടിയായിരുന്ന ഷായെ പിന്നീട് കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കി.